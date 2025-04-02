https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/iletisim-baskani-altun-sozde-boykot-girisimleri-aziz-milletimizin-feraseti-ve-dirayeti-sayesinde-1095080689.html
İletişim Başkanı Altun: Sözde 'boykot' girişimleri aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratıldı
İletişim Başkanı Altun: Sözde 'boykot' girişimleri aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratıldı
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Altun, Türkiye gündeminde yer alan 'boykot' ile ilgili yaptığı açıklamada CHP'ye eleştirilerde bulunarak parti yönetiminin "Biz yapmıyoruz... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CHP'nin çağrılarıyla başlatılan boykot girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu eylemin başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Altun, "Milli ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde “boykot” girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu kirli kampanya, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını hedef almış, doğrudan üretimimize, istihdamımıza ve toplumsal huzurumuza kastetmiştir" açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Altun CHP'ye eleştirilerde yönelterek, partinin 'içine düştüğü siyasal üretimsizlik krizini, belediye kaynaklarını ve kamu imkanlarını israf ederek yürüttüğü yüksek bütçeli aktivizmle örtmeye çalıştığını' ifade etti. Altun açıklamasına şöyle devam etti:'Gençlerimizi politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir'Açıklamasında gençlere seslenen Altun "Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz: Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür. Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta; onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir" dedi. Fahrettin Altun Anadolu topraklarının, tarih boyunca nice ihanet girişimine sahne olduğunu belirtti."Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar. İnşallah, kıyamete kadar da bu ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır" ifadelerine açıklamasında yer veren Altun, boykot girişiminin 'siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkası' olduğunu belirtti."Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir" diyen İletişim Başkanı açıklamasını şöyle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/volkan-konaki-hedef-almisti-catalca-muftusunun-sosyal-medya-paylasimlarina-iliskin-sorusturma-1095079679.html
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chp, haberler, fahrettin altun, boykot
İletişim Başkanı Altun: Sözde 'boykot' girişimleri aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratıldı
23:02 02.04.2025 (güncellendi: 23:03 02.04.2025)
İletişim Başkanı Altun, Türkiye gündeminde yer alan 'boykot' ile ilgili yaptığı açıklamada CHP'ye eleştirilerde bulunarak parti yönetiminin "Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor; biz sadece destekliyoruz” tavrı içinde olduğunu ifade etti. Altun, boykot girişimlerinin sonucuna ulaşamadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CHP'nin çağrılarıyla başlatılan boykot girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu eylemin başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Altun, "Milli ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde “boykot” girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu kirli kampanya, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını hedef almış, doğrudan üretimimize, istihdamımıza ve toplumsal huzurumuza kastetmiştir" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Altun CHP'ye eleştirilerde yönelterek, partinin 'içine düştüğü siyasal üretimsizlik krizini, belediye kaynaklarını ve kamu imkanlarını israf ederek yürüttüğü yüksek bütçeli aktivizmle örtmeye çalıştığını' ifade etti. Altun açıklamasına şöyle devam etti:
Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla “hayatı durdurma” gibi sorumsuz bir söylemi gündeme taşımıştır. Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, “Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor; biz sadece destekliyoruz” şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir.
'Gençlerimizi politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir'
Açıklamasında gençlere seslenen Altun "Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz: Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür. Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta; onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir" dedi.
Fahrettin Altun Anadolu topraklarının, tarih boyunca nice ihanet girişimine sahne olduğunu belirtti.
"Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar. İnşallah, kıyamete kadar da bu ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır" ifadelerine açıklamasında yer veren Altun, boykot girişiminin 'siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkası' olduğunu belirtti.
"Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir" diyen İletişim Başkanı açıklamasını şöyle sonlandırdı:
Toplumumuz, her zaman olduğu gibi bugün de sağduyu içinde hareket etmiş; yerli ve milli firmalarımıza sahip çıkmış; üretimi, istihdamı ve ekonomiyi desteklemeye devam etmiştir. Aziz milletimiz, organize kötülük şebekelerine ve onların içerideki aparatlarına bir kez daha “yok hükmündesiniz” demiştir.
Birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla çalışarak daha güçlü bir Türkiye’ye yürüyoruz. Bu yürüyüşü engellemek isteyen her yapıya, her operasyona karşı aynı netlikte ve kararlılıkta cevap vermeye devam edeceğiz.
Bu vesileyle, bu büyük dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.