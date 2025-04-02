İletişim Başkanı Altun: Sözde 'boykot' girişimleri aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratıldı

Toplumumuz, her zaman olduğu gibi bugün de sağduyu içinde hareket etmiş; yerli ve milli firmalarımıza sahip çıkmış; üretimi, istihdamı ve ekonomiyi desteklemeye devam etmiştir. Aziz milletimiz, organize kötülük şebekelerine ve onların içerideki aparatlarına bir kez daha “yok hükmündesiniz” demiştir.

Birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla çalışarak daha güçlü bir Türkiye’ye yürüyoruz. Bu yürüyüşü engellemek isteyen her yapıya, her operasyona karşı aynı netlikte ve kararlılıkta cevap vermeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, bu büyük dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.