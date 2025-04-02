https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/myanmardaki-felakette-can-kaybi-yukseldi-depremlerde-2-bin-886-kisi-hayatini-kaybetti-1095072977.html

Myanmar'daki felakette can kaybı yükseldi: Depremlerde 2 bin 886 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'daki felakette can kaybı yükseldi: Depremlerde 2 bin 886 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya, yaralı sayısı ise 4 bin 639'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından 3... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T17:25+0300

2025-04-02T17:25+0300

2025-04-02T17:25+0300

dünya

myanmar

asya & pasifik

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ölüm

toplu ölüm

gözaltında ölüm

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Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen depremlerde can kaybı 2 bin 886 kişiye yükseldi.Myanmar Devlet Televizyonu (MRTV), son güncellemeye göre ölü sayısının 2 bin 886'ya, yaralı sayısının ise 4 bin 639'a ulaştığını duyurdu. Farklı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yetkililer, can kaybının daha da artabileceğini belirtirken, bölgedeki hastanelerin yaralılarla dolup taştığı ifade edildi. Depremler, Myanmar’ın komşuları Tayland ve Çin’de de şiddetli şekilde hissedildi.Yerel haber sitesine göre, Myanmar askeri yönetimi, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya çalışan Çin Kızılhaç Derneği’ne ait konvoya ateş açtı. Askeri yönetimin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, 9 araçtan oluşan konvoyun kuzeydeki Şan eyaletine doğru ilerlediğini ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (TNLA) kontrolündeki bir bölgeden geçmeye çalıştığını söyledi. Tun, "Konvoyu durdurmaya çalıştık ama durmadılar, bu yüzden yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/myanmar-ve-taylandi-vuran-77lik-depremde-olu-sayisi-1002ye-yukseldi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-1094970240.html

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