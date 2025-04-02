https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/myanmardaki-felakette-can-kaybi-yukseldi-depremlerde-2-bin-886-kisi-hayatini-kaybetti-1095072977.html
Myanmar'daki felakette can kaybı yükseldi: Depremlerde 2 bin 886 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'daki felakette can kaybı yükseldi: Depremlerde 2 bin 886 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya, yaralı sayısı ise 4 bin 639'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından 3... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T17:25+0300
2025-04-02T17:25+0300
2025-04-02T17:25+0300
dünya
myanmar
asya & pasifik
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ölüm
toplu ölüm
gözaltında ölüm
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Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen depremlerde can kaybı 2 bin 886 kişiye yükseldi.Myanmar Devlet Televizyonu (MRTV), son güncellemeye göre ölü sayısının 2 bin 886'ya, yaralı sayısının ise 4 bin 639'a ulaştığını duyurdu. Farklı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yetkililer, can kaybının daha da artabileceğini belirtirken, bölgedeki hastanelerin yaralılarla dolup taştığı ifade edildi. Depremler, Myanmar’ın komşuları Tayland ve Çin’de de şiddetli şekilde hissedildi.Yerel haber sitesine göre, Myanmar askeri yönetimi, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya çalışan Çin Kızılhaç Derneği’ne ait konvoya ateş açtı. Askeri yönetimin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, 9 araçtan oluşan konvoyun kuzeydeki Şan eyaletine doğru ilerlediğini ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (TNLA) kontrolündeki bir bölgeden geçmeye çalıştığını söyledi. Tun, "Konvoyu durdurmaya çalıştık ama durmadılar, bu yüzden yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/myanmar-ve-taylandi-vuran-77lik-depremde-olu-sayisi-1002ye-yukseldi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-1094970240.html
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myanmar, asya & pasifik, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ölüm, toplu ölüm, gözaltında ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
myanmar, asya & pasifik, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ölüm, toplu ölüm, gözaltında ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
Myanmar'daki felakette can kaybı yükseldi: Depremlerde 2 bin 886 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya, yaralı sayısı ise 4 bin 639'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından 3 kişiyi sağ olarak çıkarırken, bölgede kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi. Askeri yönetim, depremzedelere yardım götüren Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna uyarı ateşi açıldığını doğruladı.
Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen depremlerde can kaybı 2 bin 886 kişiye yükseldi.
Myanmar Devlet Televizyonu (MRTV), son güncellemeye göre ölü sayısının 2 bin 886'ya, yaralı sayısının ise 4 bin 639'a ulaştığını duyurdu. Farklı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yetkililer, can kaybının daha da artabileceğini belirtirken, bölgedeki hastanelerin yaralılarla dolup taştığı ifade edildi. Depremler, Myanmar’ın komşuları Tayland ve Çin’de de şiddetli şekilde hissedildi.
Yerel haber sitesine göre, Myanmar askeri yönetimi, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya çalışan Çin Kızılhaç Derneği’ne ait konvoya ateş açtı. Askeri yönetimin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, 9 araçtan oluşan konvoyun kuzeydeki Şan eyaletine doğru ilerlediğini ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (TNLA) kontrolündeki bir bölgeden geçmeye çalıştığını söyledi. Tun, "Konvoyu durdurmaya çalıştık ama durmadılar, bu yüzden yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik" açıklamasında bulundu.