https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/bakan-simsek-turkiye-ab-yuksek-duzeyli-ekonomik-diyalogun-bir-sonraki-toplantisi-ulkemizde-1095115184.html
Bakan Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısı ülkemizde
Bakan Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısı ülkemizde
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının 6 yıl aradan sonra Brüksel’de düzenlendiğini... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T18:40+0300
2025-04-03T18:40+0300
2025-04-03T18:40+0300
türki̇ye
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mehmet şimşek
avrupa birliği
ekonomi
finans
finans sektörü
maliye politikası
maliye bakanı
maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı hakkında paylaşım yaptı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantının 6 yıl aradan sonra Brüksel’de düzenlendiğini verimli ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti. Şimşek, görüşmelerde Türkiye - AB arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı konularının ele alındığını ifade etti. Ayrıca, Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının bir sonraki oturumunun Türkiye’de yapılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/mehmet-simsek-vadeli-doviz-satim-islemleriyle-piyasalardaki-oynakligin-azaltilmasi-hedefleniyor-1094835266.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, avrupa birliği, ekonomi, finans, finans sektörü, maliye politikası, maliye bakanı, maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, avrupa birliği, ekonomi, finans, finans sektörü, maliye politikası, maliye bakanı, maliye bakanlığı
Bakan Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısı ülkemizde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının 6 yıl aradan sonra Brüksel’de düzenlendiğini duyurdu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sonraki oturumunun Türkiye’de yapılmasına karar verildiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı hakkında paylaşım yaptı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantının 6 yıl aradan sonra Brüksel’de düzenlendiğini verimli ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti. Şimşek, görüşmelerde Türkiye - AB arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı konularının ele alındığını ifade etti. Ayrıca, Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının bir sonraki oturumunun Türkiye’de yapılmasına karar verildi.