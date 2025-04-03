https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/bakan-simsek-turkiye-ab-yuksek-duzeyli-ekonomik-diyalogun-bir-sonraki-toplantisi-ulkemizde-1095115184.html

Bakan Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısı ülkemizde

Bakan Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısı ülkemizde

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının 6 yıl aradan sonra Brüksel’de düzenlendiğini... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T18:40+0300

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türki̇ye

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

avrupa birliği

ekonomi

finans

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maliye politikası

maliye bakanı

maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı hakkında paylaşım yaptı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantının 6 yıl aradan sonra Brüksel’de düzenlendiğini verimli ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti. Şimşek, görüşmelerde Türkiye - AB arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı konularının ele alındığını ifade etti. Ayrıca, Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının bir sonraki oturumunun Türkiye’de yapılmasına karar verildi.

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