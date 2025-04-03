https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/bakan-bolat-duyurdu-basaramadilar-boykotcular-kaybetti-1095100660.html

Bakan Bolat duyurdu: Başaramadılar, boykotçular kaybetti

Bakan Bolat duyurdu: Başaramadılar, boykotçular kaybetti

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan boykotuyla ilgili açıklama yaparak 2 Nisan'da 1 Nisan'a göre iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldığını belirtti... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T12:38+0300

2025-04-03T12:38+0300

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türki̇ye

ömer bolat

bankalararası kart merkezi

bkm

2 nisan boykotu

2 nisan boykot çağrısı

boykot

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan boykotuyla ilgili açıklamasında 2 Nisan'da önceki güne kıyasla iki kat fazla alışveriş yapıldığını vurgulayarak Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) alışveriş işlem verilerini paylaştı. "Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı" diyen Ticaret Bakanı Bolat şu açıklamayı yaptı:'Sadece kartlı alışverişlerin' %55’inin BKM’den geçtiğini belirten Bolat, kartlı alışverişlerin yüzde 45'inin 5 gün içinde bankalarca BKM ile paylaşacağının altını çizdi. "Bu sonuçlar göstermektedir ki, halkımız boykotçuları boykot etmiştir" diye Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasinda-11-kisiye-gozalti-cem-yigit-uzumoglu-dahil-1095090195.html

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ömer bolat, bankalararası kart merkezi, bkm, 2 nisan boykotu, 2 nisan boykot çağrısı, boykot