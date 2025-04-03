https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/babaanne-ve-dedeye-torunlarini-gostermeyen-geline-hapis-cezasi--1095098095.html
Babaanne ve dedeye torunlarını göstermeyen geline 'hapis cezası'
Babaanne ve dedeye torunlarını göstermeyen geline 'hapis cezası'
Sputnik Türkiye
Torunlarını, babaanne ve dedelerine göstermeyen gelin hakkında mahkeme kararını verdi. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T11:58+0300
2025-04-03T11:58+0300
2025-04-03T11:58+0300
yaşam
babaanne
dede
torun
diyarbakır
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Diyarbakır'da iki torunlarını göstermeyen gelinlerine dava açan babaanne ve dede, davayı kazanmalarına rağmen hala torunlarını göremeyince şikayetçi oldu. Mahkemenin 'kişisel ilişki kurulması' kararına uymayan gelin hakkında üç gün 'disiplin hapis cezası' verildi. Üç yıl önce kaybettikleri oğulları O.G.'nin iki çocuğunu gelinlerinin kendileriyle görüştürmediğini iddia eden babaanne ve dede, 2022 yılında 'çocukla kişisel ilişki' kurulması davası açtı. Davada Diyarbakır 3. Aile Mahkemesi, babaanne H.G. ve dede M.G'nin torunlarını 2 ayda 1 kez saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında görebilmesine, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramları'nda da belirlenen saatler arasında yatılı kalmalarına karar verdi. Mahkeme kararına rağmen torunlarını göremedilerDede ve babaanne mahkeme kararına rağmen gelinlerinin çocukları göstermediklerini belirterek yeniden şikayetçi oldu. 2.5 yılda sadece üç kez adli destek biriminin desteği ve kolluk kuvvetlerinin dahil olmasıyla çocukları görebildiklerini söyleyen babaanne ve dedenin şikayeti üzerine davalı gelin üç gün hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin avukatı Gülben Elhakan, "Yaptığımız şikayet sonucunda anne hiçbir haklı gerekçe olmaksızın çocuk teslimine ısrarla muhalefet ederek çocukları büyükanne ve büyükbabayla mahkeme kararına rağmen görüştürmedi. 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan büyükanne ve büyükbabaya, torunlarını ısrarla göstermediği için yaptığımız şikayet sonucu davalı gelin 3 gün hapis cezasına çarptırıldı." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mahkeme-inan-kiraca-gecici-vasi-tayin-etti-o-isimler-belli-oldu-1094141475.html
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babaanne, dede, torun, diyarbakır
babaanne, dede, torun, diyarbakır
Babaanne ve dedeye torunlarını göstermeyen geline 'hapis cezası'
Torunlarını, babaanne ve dedelerine göstermeyen gelin hakkında mahkeme kararını verdi.
Diyarbakır'da iki torunlarını göstermeyen gelinlerine dava açan babaanne ve dede, davayı kazanmalarına rağmen hala torunlarını göremeyince şikayetçi oldu. Mahkemenin 'kişisel ilişki kurulması' kararına uymayan gelin hakkında üç gün 'disiplin hapis cezası' verildi.
Üç yıl önce kaybettikleri oğulları O.G.'nin iki çocuğunu gelinlerinin kendileriyle görüştürmediğini iddia eden babaanne ve dede, 2022 yılında 'çocukla kişisel ilişki' kurulması davası açtı. Davada Diyarbakır 3. Aile Mahkemesi, babaanne H.G. ve dede M.G'nin torunlarını 2 ayda 1 kez saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında görebilmesine, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramları'nda da belirlenen saatler arasında yatılı kalmalarına karar verdi.
Mahkeme kararına rağmen torunlarını göremediler
Dede ve babaanne mahkeme kararına rağmen gelinlerinin çocukları göstermediklerini belirterek yeniden şikayetçi oldu. 2.5 yılda sadece üç kez adli destek biriminin desteği ve kolluk kuvvetlerinin dahil olmasıyla çocukları görebildiklerini söyleyen babaanne ve dedenin şikayeti üzerine davalı gelin üç gün hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin avukatı Gülben Elhakan,
"Yaptığımız şikayet sonucunda anne hiçbir haklı gerekçe olmaksızın çocuk teslimine ısrarla muhalefet ederek çocukları büyükanne ve büyükbabayla mahkeme kararına rağmen görüştürmedi. 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan büyükanne ve büyükbabaya, torunlarını ısrarla göstermediği için yaptığımız şikayet sonucu davalı gelin 3 gün hapis cezasına çarptırıldı." dedi.