https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/babaanne-ve-dedeye-torunlarini-gostermeyen-geline-hapis-cezasi--1095098095.html

Babaanne ve dedeye torunlarını göstermeyen geline 'hapis cezası'

Babaanne ve dedeye torunlarını göstermeyen geline 'hapis cezası'

Sputnik Türkiye

Torunlarını, babaanne ve dedelerine göstermeyen gelin hakkında mahkeme kararını verdi. 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T11:58+0300

2025-04-03T11:58+0300

2025-04-03T11:58+0300

yaşam

babaanne

dede

torun

diyarbakır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/12/1057579512_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a4f7146d7706007020dff71b71231abf.jpg

Diyarbakır'da iki torunlarını göstermeyen gelinlerine dava açan babaanne ve dede, davayı kazanmalarına rağmen hala torunlarını göremeyince şikayetçi oldu. Mahkemenin 'kişisel ilişki kurulması' kararına uymayan gelin hakkında üç gün 'disiplin hapis cezası' verildi. Üç yıl önce kaybettikleri oğulları O.G.'nin iki çocuğunu gelinlerinin kendileriyle görüştürmediğini iddia eden babaanne ve dede, 2022 yılında 'çocukla kişisel ilişki' kurulması davası açtı. Davada Diyarbakır 3. Aile Mahkemesi, babaanne H.G. ve dede M.G'nin torunlarını 2 ayda 1 kez saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında görebilmesine, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramları'nda da belirlenen saatler arasında yatılı kalmalarına karar verdi. Mahkeme kararına rağmen torunlarını göremedilerDede ve babaanne mahkeme kararına rağmen gelinlerinin çocukları göstermediklerini belirterek yeniden şikayetçi oldu. 2.5 yılda sadece üç kez adli destek biriminin desteği ve kolluk kuvvetlerinin dahil olmasıyla çocukları görebildiklerini söyleyen babaanne ve dedenin şikayeti üzerine davalı gelin üç gün hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin avukatı Gülben Elhakan, "Yaptığımız şikayet sonucunda anne hiçbir haklı gerekçe olmaksızın çocuk teslimine ısrarla muhalefet ederek çocukları büyükanne ve büyükbabayla mahkeme kararına rağmen görüştürmedi. 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan büyükanne ve büyükbabaya, torunlarını ısrarla göstermediği için yaptığımız şikayet sonucu davalı gelin 3 gün hapis cezasına çarptırıldı." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mahkeme-inan-kiraca-gecici-vasi-tayin-etti-o-isimler-belli-oldu-1094141475.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

babaanne, dede, torun, diyarbakır