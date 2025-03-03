https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mahkeme-inan-kiraca-gecici-vasi-tayin-etti-o-isimler-belli-oldu-1094141475.html
Mahkeme, İnan Kıraç'a geçici vasi tayin etti: O isimler belli oldu
Mahkeme, İnan Kıraç'a geçici vasi tayin etti: O isimler belli oldu
Sputnik Türkiye
İş insanı İnan Kıraç hakkında kızı İpek Kıraç'ın açtığı davada hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Mahkeme, Kıraç'a vasi tayin edilmesine karar... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T12:05+0300
2025-03-03T12:05+0300
2025-03-03T12:05+0300
yaşam
i̇nan kıraç
i̇pek kıraç
aile mahkemesi
adli tıp kurumu
vasi
vasilik
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Kıraça Holding'in sahibi 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç hakkında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davada hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye gönderildi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı. Kızı İpek Kıraç başvuruda bulunduİş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.Adli Tıp Raporu: Fiili ehliyeti yerinde değilMahkeme 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre raporu inceleyen Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandıBanka hesaplarına vesayet tedbir şerhi kararıMahkeme, ayrıca İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da aldı. Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/is-insani-inan-kirac-adli-tip-kurumuna-gitti-akli-melekelerinin-yerinde-olup-olmadigi-incelenecek--1093999293.html
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i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , aile mahkemesi, adli tıp kurumu, vasi, vasilik
i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , aile mahkemesi, adli tıp kurumu, vasi, vasilik
Mahkeme, İnan Kıraç'a geçici vasi tayin etti: O isimler belli oldu
İş insanı İnan Kıraç hakkında kızı İpek Kıraç'ın açtığı davada hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Mahkeme, Kıraç'a vasi tayin edilmesine karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.
Kıraça Holding'in sahibi 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç hakkında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davada hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye gönderildi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.
Kızı İpek Kıraç başvuruda bulundu
İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.
Adli Tıp Raporu: Fiili ehliyeti yerinde değil
Mahkeme 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.
Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre raporu inceleyen Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı
Banka hesaplarına vesayet tedbir şerhi kararı
Mahkeme, ayrıca İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da aldı. Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verildi.