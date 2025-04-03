https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/aybuke-pusatin-sevgilisi-furkan-andic-trt-tabiinin-muhabir-dizisinden-cikarildi-1095082536.html

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç TRT tabii'nin Muhabir dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç TRT tabii'nin Muhabir dizisinden çıkarıldı

Sputnik Türkiye

TRT1'in Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat'ın CHP'nin boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmesi tartışma yaratmıştı. Pusat'ın 6... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç sosyal medya paylaşımı sonrası TRT yapımı diziden çıkarıldı.TRT tabii'nin Muhabir dizisinde oynaması beklenen Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç, Teşkilat dizisinden çıkarılan sevgilisine destek paylaşımı yaptı. Andıç'ın 'Yanındayım gülüm' paylaşımı sonrası alınan bu karar, SO Medya imzalı dizide 2 günlük çekimin iptal edilmesine ve yeni oyuncu arayışı nedeniyle çekimlerin durdurulmasına yol açtı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT'nin işten çıkarma kararının boykot gerekçesiyle olduğu düşünülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/boykot-cagrisi-yapan-boran-kuzum-trt-yapimi-bir-ruh-macerasi-dizisinin-kadrosundan-cikarildi--1095077381.html

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