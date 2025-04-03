https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/aybuke-pusatin-sevgilisi-furkan-andic-trt-tabiinin-muhabir-dizisinden-cikarildi-1095082536.html
Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç TRT tabii'nin Muhabir dizisinden çıkarıldı
Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç TRT tabii'nin Muhabir dizisinden çıkarıldı
Sputnik Türkiye
TRT1'in Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat'ın CHP'nin boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmesi tartışma yaratmıştı. Pusat'ın 6... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T00:07+0300
2025-04-03T00:07+0300
2025-04-03T00:07+0300
türki̇ye
türkiye
aybüke pusat
trt
dizi
orijinal dizi
tv dizisi
türk dizileri
sinema
yerli sinema
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095082185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d767af71f7c30c4b668f25c2f8936b19.jpg
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç sosyal medya paylaşımı sonrası TRT yapımı diziden çıkarıldı.TRT tabii'nin Muhabir dizisinde oynaması beklenen Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç, Teşkilat dizisinden çıkarılan sevgilisine destek paylaşımı yaptı. Andıç'ın 'Yanındayım gülüm' paylaşımı sonrası alınan bu karar, SO Medya imzalı dizide 2 günlük çekimin iptal edilmesine ve yeni oyuncu arayışı nedeniyle çekimlerin durdurulmasına yol açtı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT'nin işten çıkarma kararının boykot gerekçesiyle olduğu düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/boykot-cagrisi-yapan-boran-kuzum-trt-yapimi-bir-ruh-macerasi-dizisinin-kadrosundan-cikarildi--1095077381.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095082185_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_75144ea97083510314d2b0ef645d37da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, aybüke pusat, trt, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema tv sendikası, sinema yasası, boykot
türkiye, aybüke pusat, trt, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema tv sendikası, sinema yasası, boykot
Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç TRT tabii'nin Muhabir dizisinden çıkarıldı
TRT1'in Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat'ın CHP'nin boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmesi tartışma yaratmıştı. Pusat'ın 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç da TRT tabii'nin Muhabir dizisinden, 'Yanındayım gülüm' paylaşımının hemen ardından kadro dışı bırakıldı.
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç sosyal medya paylaşımı sonrası TRT yapımı diziden çıkarıldı.
TRT tabii'nin Muhabir dizisinde oynaması beklenen Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç, Teşkilat dizisinden çıkarılan sevgilisine destek paylaşımı yaptı. Andıç'ın 'Yanındayım gülüm' paylaşımı sonrası alınan bu karar, SO Medya imzalı dizide 2 günlük çekimin iptal edilmesine ve yeni oyuncu arayışı nedeniyle çekimlerin durdurulmasına yol açtı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT'nin işten çıkarma kararının boykot gerekçesiyle olduğu düşünülüyor.