https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/akil-almaz-olay-avrupa-guzelinin-gizemli-olumu--1095096594.html

Akıl almaz olay: Avrupa Güzeli'nin gizemli ölümü

Akıl almaz olay: Avrupa Güzeli'nin gizemli ölümü

Sputnik Türkiye

Kosova Avrupa güzeli manken Güler Erdoğan, bayram ziyareti için geldiği memleketi Giresun'da feci şekilde hayatını kaybetti

2025-04-03T11:32+0300

2025-04-03T11:32+0300

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yaşam

giresun

kosova

güler erdoğan

trafik kazası

hayatını kaybetti

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Bayram ziyareti için gittiği Giresun'da üst geçitten düşen ve yoldan geçen arabanın çarptığı Kosova Avrupa güzeli Güler Erdoğan yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatıldıKosova'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında Avrupa güzeli seçilen ve mankenlik kariyerini sürdüren Güler Erdoğan, bayram ziyareti için geldiği memleketi Giresun'da hayatını kaybetti. Sözcü'nün haberine göre, alkollüyken üst geçitten geçmeye çalışan manken Erdoğan, iddialara göre dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada yoldan geçen bir aracın da çarptığı Erdoğan hayatını kaybetti. Genç mankenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Güler Erdoğan kimdir?Giresun Tirebolu nüfusuna kayıtlı Güler Erdoğan, mankenlik kariyerini sürdüren bir isimdi. Genç manken bir çok organizasyonda manken olarak görev almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/adanada-korkunc-kaza-bayram-ziyaretinden-donen-bes-kisilik-bir-aile-yok-oldu--1095072152.html

giresun

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