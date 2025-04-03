https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/akil-almaz-olay-avrupa-guzelinin-gizemli-olumu--1095096594.html
Akıl almaz olay: Avrupa Güzeli'nin gizemli ölümü
Akıl almaz olay: Avrupa Güzeli'nin gizemli ölümü
Sputnik Türkiye
Kosova Avrupa güzeli manken Güler Erdoğan, bayram ziyareti için geldiği memleketi Giresun'da feci şekilde hayatını kaybetti
2025-04-03T11:32+0300
2025-04-03T11:32+0300
2025-04-03T11:39+0300
yaşam
giresun
kosova
güler erdoğan
trafik kazası
hayatını kaybetti
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Bayram ziyareti için gittiği Giresun'da üst geçitten düşen ve yoldan geçen arabanın çarptığı Kosova Avrupa güzeli Güler Erdoğan yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatıldıKosova'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında Avrupa güzeli seçilen ve mankenlik kariyerini sürdüren Güler Erdoğan, bayram ziyareti için geldiği memleketi Giresun'da hayatını kaybetti. Sözcü'nün haberine göre, alkollüyken üst geçitten geçmeye çalışan manken Erdoğan, iddialara göre dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada yoldan geçen bir aracın da çarptığı Erdoğan hayatını kaybetti. Genç mankenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Güler Erdoğan kimdir?Giresun Tirebolu nüfusuna kayıtlı Güler Erdoğan, mankenlik kariyerini sürdüren bir isimdi. Genç manken bir çok organizasyonda manken olarak görev almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/adanada-korkunc-kaza-bayram-ziyaretinden-donen-bes-kisilik-bir-aile-yok-oldu--1095072152.html
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Akıl almaz olay: Avrupa Güzeli'nin gizemli ölümü
11:32 03.04.2025 (güncellendi: 11:39 03.04.2025)
Kosova Avrupa güzeli Güler Erdoğan, Giresun'da üst geçitten yola düştü. Yoldan geçen arabaların da çarptığı Güler hayatını kaybetti.
Bayram ziyareti için gittiği Giresun'da üst geçitten düşen ve yoldan geçen arabanın çarptığı Kosova Avrupa güzeli Güler Erdoğan yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kosova'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında Avrupa güzeli seçilen ve mankenlik kariyerini sürdüren Güler Erdoğan, bayram ziyareti için geldiği memleketi Giresun'da hayatını kaybetti. Sözcü'nün haberine göre, alkollüyken üst geçitten geçmeye çalışan manken Erdoğan, iddialara göre dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada yoldan geçen bir aracın da çarptığı Erdoğan hayatını kaybetti. Genç mankenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun Tirebolu nüfusuna kayıtlı Güler Erdoğan, mankenlik kariyerini sürdüren bir isimdi. Genç manken bir çok organizasyonda manken olarak görev almıştı.