https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/akaryakit-fiyatlari-degisecek-benzine-zam-otogaza-indirim-geliyor-1095095402.html

Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine zam, otogaza indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine zam, otogaza indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin fiyatına 1 lira 8 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor. Öte... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T11:10+0300

2025-04-03T11:10+0300

2025-04-03T11:10+0300

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Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklık, benzine zam olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde benzine yapılması planlanan 1 lira 25 kuruşluk zam, kısa sürede iptal edilmişti.Otogaza i̇ndirim geliyorÖte yandan araç sahiplerine küçük bir nefes aldıracak gelişme otogaz (LPG) cephesinden geldi. LPG fiyatında 81 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim yarından itibaren pompaya yansıyacak.Güncel karyakıt fiyatları 3 NisanBenzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruş seviyesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/akaryakita-yeni-zam-geliyor-tabelalar-zirveyi-gorecek-1095052110.html

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