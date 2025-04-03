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Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
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Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine zam, otogaza indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine zam, otogaza indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin fiyatına 1 lira 8 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor. Öte... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
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motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklık, benzine zam olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde benzine yapılması planlanan 1 lira 25 kuruşluk zam, kısa sürede iptal edilmişti.Otogaza i̇ndirim geliyorÖte yandan araç sahiplerine küçük bir nefes aldıracak gelişme otogaz (LPG) cephesinden geldi. LPG fiyatında 81 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim yarından itibaren pompaya yansıyacak.Güncel karyakıt fiyatları 3 NisanBenzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruş seviyesinde bulunuyor.
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benzin zam, lpg indirim, otogaz indirim, akaryakıt zam ne zaman, akaraykıt fiyatları, 3 nisan akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları son dakika

Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine zam, otogaza indirim geliyor

11:10 03.04.2025
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
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Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin fiyatına 1 lira 8 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor. Öte yandan, otogaz (LPG) fiyatında 81 kuruşluk indirim öngörülüyor.
Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklık, benzine zam olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde benzine yapılması planlanan 1 lira 25 kuruşluk zam, kısa sürede iptal edilmişti.

Otogaza i̇ndirim geliyor

Öte yandan araç sahiplerine küçük bir nefes aldıracak gelişme otogaz (LPG) cephesinden geldi. LPG fiyatında 81 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim yarından itibaren pompaya yansıyacak.

Güncel karyakıt fiyatları 3 Nisan

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruş seviyesinde bulunuyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
EKONOMİ
Benzine beklenen zam iptal edildi: Akaryakıtta güncel fiyatlar ne kadar?
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