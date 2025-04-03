https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/akaryakit-fiyatlari-degisecek-benzine-zam-otogaza-indirim-geliyor-1095095402.html
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine zam, otogaza indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine zam, otogaza indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin fiyatına 1 lira 8 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor. Öte... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T11:10+0300
2025-04-03T11:10+0300
2025-04-03T11:10+0300
ekonomi̇
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
lpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg
Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklık, benzine zam olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde benzine yapılması planlanan 1 lira 25 kuruşluk zam, kısa sürede iptal edilmişti.Otogaza i̇ndirim geliyorÖte yandan araç sahiplerine küçük bir nefes aldıracak gelişme otogaz (LPG) cephesinden geldi. LPG fiyatında 81 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim yarından itibaren pompaya yansıyacak.Güncel karyakıt fiyatları 3 NisanBenzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruş seviyesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/akaryakita-yeni-zam-geliyor-tabelalar-zirveyi-gorecek-1095052110.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d401deb1e1841f7ebcdb82791519c28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin zam, lpg indirim, otogaz indirim, akaryakıt zam ne zaman, akaraykıt fiyatları, 3 nisan akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları son dakika
benzin zam, lpg indirim, otogaz indirim, akaryakıt zam ne zaman, akaraykıt fiyatları, 3 nisan akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları son dakika
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine zam, otogaza indirim geliyor
Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin fiyatına 1 lira 8 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor. Öte yandan, otogaz (LPG) fiyatında 81 kuruşluk indirim öngörülüyor.
Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklık, benzine zam olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde benzine yapılması planlanan 1 lira 25 kuruşluk zam, kısa sürede iptal edilmişti.
Öte yandan araç sahiplerine küçük bir nefes aldıracak gelişme otogaz (LPG) cephesinden geldi. LPG fiyatında 81 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim yarından itibaren pompaya yansıyacak.
Güncel karyakıt fiyatları 3 Nisan
Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.
İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruş seviyesinde bulunuyor.