https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/78-ilde-saganak-uyarisi-meteorolojiden-istanbul-dahil-turkiye-genelinde-kuvvetli-yagis-alarmi-1095086752.html

78 İlde sağanak uyarısı: Meteoroloji'den İstanbul dahil Türkiye genelinde kuvvetli yağış alarmı geldi

78 İlde sağanak uyarısı: Meteoroloji'den İstanbul dahil Türkiye genelinde kuvvetli yağış alarmı geldi

Sputnik Türkiye

meteoroloji 78 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı! istanbul ve izmir dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. doğu anadolu'da kar ve lodos etkili olacak. 3 nisan hava durumu raporunu il il öğrenin!

2025-04-03T08:50+0300

2025-04-03T08:50+0300

2025-04-03T08:53+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Nisan 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İstanbul’da hafif yağmur, Anadolu’da sağanak alarmıÖzellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Trabzon gibi büyükşehirlerde gün boyunca aralıklı yağışlar öngörülürken, iç kesimlerdeki yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olasılığı dikkat çekiyor.Doğu'da lodos uyarısı: Rüzgar 60 km/saat'i bulabilirRüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, ancak Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sabah saatlerinden itibaren 40-60 km/saat hızında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.Bölge bölge detaylı hava durumuMarmara BölgesiParçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'nde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.​Ege BölgesiBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Muğla'da aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.​Akdeniz BölgesiÇok bulutlu hava ile birlikte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin'de aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.​İç Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.​Batı Karadeniz BölgesiBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Bolu, Karabük, Sinop ve Zonguldak'ta aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar tahmin ediliyor.​Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiÇok bulutlu hava ile birlikte bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Amasya, Artvin, Samsun ve Trabzon'da bu hava koşullarına dikkat edilmeli.​Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölgenin kuzey ve batısında aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da bu hava koşullarına karşı tedbirli olunmalı.​Güneydoğu Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin kuzey ve batısında sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da bu hava koşullarına dikkat edilmeli.Denizlerde fırtınamsı rüzgar ve yağış beklentisiKaradeniz’de fırtınamsı rüzgar uyarısı yapılırken, dalga boylarının zaman zaman 3 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Balıkçılar ve deniz ulaşımıyla uğraşanlar için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Hava sıcaklığı değişmiyor, mevsim normallerinde seyredecekHava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, ani sıcaklık değişimleri nedeniyle yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

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