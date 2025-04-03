https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/2-nisan-reyting-sonuclari-aciklandi--fenerbahce---galatasaray-derbisi-zirveyi-birakmadi-1095099724.html
2 Nisan reyting sonuçları açıklandı: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi zirveyi bırakmadı
2 Nisan reyting sonuçları açıklandı: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi zirveyi bırakmadı
Sputnik Türkiye
2 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı! Fenerbahçe – Galatasaray maçı gecenin galibi oldu. Tüm kategorilerde ilk 10 yapım ve izlenme oranları burada.
2025-04-03T12:38+0300
2025-04-03T12:38+0300
2025-04-03T12:41+0300
survivor
güldür güldür show
sherlock holmes
atv
total
ab
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sonuç
derbi
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Salı akşamının reyting rekabeti sona erdi. 2 Nisan 2025 tarihli Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve yapım ekipleri tarafından merakla bekleniyordu. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı, izleyicilerin dikkatini çekti.⚽ Derbi maçı reytinglere damga vurduATV ekranlarında canlı yayınlanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması, tüm izlenme kategorilerinde gecenin açık ara birincisi oldu.Bu sonuçlarla maç, üç kategoride de gecenin en çok izlenen programı olmayı başardı.Reyting sıralamasında dikkat çeken diğer yapımlar2 Nisan akşamında yayınlanan diğer dikkat çekici yapımlar arasında Survivor All Star, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Leyla, Sahipsizler, Güldür Güldür Show ve Sherlock Holmes yer aldı. Ancak derbi karşılaşmasının yoğun ilgisi, bu yapımların reyting sıralamasında geride kalmasına neden oldu.Uzman yorumu: Spor yayınlarının reyting gücüMedya analiz uzmanları, önemli spor karşılaşmalarının reyting tablosunu büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekiyor. Özellikle Fenerbahçe – Galatasaray gibi dev derbiler, izleyici alışkanlıklarını doğrudan şekillendiriyor.
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2 nisan reyting sonuçları, canonical, fenerbahçe galatasaray maçı reytingleri, ziraat türkiye kupası çeyrek final reyting, 2 nisan total reyting sıralaması, eşref rüya reyting sonucu, sahipsizler dizisi reyting, güldür güldür show reyting
2 nisan reyting sonuçları, canonical, fenerbahçe galatasaray maçı reytingleri, ziraat türkiye kupası çeyrek final reyting, 2 nisan total reyting sıralaması, eşref rüya reyting sonucu, sahipsizler dizisi reyting, güldür güldür show reyting
2 Nisan reyting sonuçları açıklandı: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi zirveyi bırakmadı
12:38 03.04.2025 (güncellendi: 12:41 03.04.2025)
2 Nisan 2025 Salı akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Fenerbahçe – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması tüm kategorilerde birinci olurken, Survivor, Selçuk Tepeli Ana Haber ve Derbi Günü de ilk sıralarda yer aldı.
Salı akşamının reyting rekabeti sona erdi. 2 Nisan 2025 tarihli Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve yapım ekipleri tarafından merakla bekleniyordu. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı, izleyicilerin dikkatini çekti.
⚽ Derbi maçı reytinglere damga vurdu
ATV ekranlarında canlı yayınlanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması, tüm izlenme kategorilerinde gecenin açık ara birincisi oldu.
Tüm Kişiler (Total)
: yüzde 20,72 izlenme oranı, yüzde 46,90 izlenme payı
AB Grubu
: yüzde 20,93 izlenme oranı, yüzde 52,37 izlenme payı
ABC1 Grubu
: yüzde 22,62 izlenme oranı, yüzde 49,72 izlenme payı
Bu sonuçlarla maç, üç kategoride de gecenin en çok izlenen programı olmayı başardı.
Total Reyting İlk 3 (2 Nisan 2025)
Sıra
Program Adı
Kanal
1
Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
ATV
2
Selçuk Tepeli ile Ana Haber
NOW
3
Esra Erol'da
ATV
AB Reyting İlk 3 (2 Nisan 2025)
Sıra
Program Adı
Kanal
1
Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
ATV
2
Selçuk Tepeli ile Ana Haber
NOW
3
Derbi Günü
ATV
Reyting sıralamasında dikkat çeken diğer yapımlar
2 Nisan akşamında yayınlanan diğer dikkat çekici yapımlar arasında Survivor All Star
, Müge Anlı ile Tatlı Sert
, Leyla
, Sahipsizler
, Güldür Güldür Show
ve Sherlock Holmes
yer aldı. Ancak derbi karşılaşmasının yoğun ilgisi, bu yapımların reyting sıralamasında geride kalmasına neden oldu.
İlk 10 Reyting Sıralaması (Genel Toplam)
Sıra
Program Adı
Kanal
1
Fenerbahçe - Galatasaray ZTK Çeyrek Finali
ATV
2
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
NOW
3
Survivor All Star
TV8
4
Derbi Günü
ATV
5
Müge Anlı ile Tatlı Sert
ATV
6
Esra Erol’da
ATV
7
ATV Ana Haber
ATV
8
Leyla (Hayat… Aşk… Adalet… - Tekrar Yayın)
NOW
9
Show Ana Haber
Show TV
10
Kanal D Ana Haber
Kanal D
Uzman yorumu: Spor yayınlarının reyting gücü
Medya analiz uzmanları, önemli spor karşılaşmalarının reyting tablosunu büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekiyor. Özellikle Fenerbahçe – Galatasaray gibi dev derbiler, izleyici alışkanlıklarını doğrudan şekillendiriyor.