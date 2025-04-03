https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/2-nisan-reyting-sonuclari-aciklandi--fenerbahce---galatasaray-derbisi-zirveyi-birakmadi-1095099724.html

2 Nisan reyting sonuçları açıklandı: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi zirveyi bırakmadı

2 Nisan reyting sonuçları açıklandı: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi zirveyi bırakmadı

Sputnik Türkiye

2 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı! Fenerbahçe – Galatasaray maçı gecenin galibi oldu. Tüm kategorilerde ilk 10 yapım ve izlenme oranları burada.

2025-04-03T12:38+0300

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Salı akşamının reyting rekabeti sona erdi. 2 Nisan 2025 tarihli Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve yapım ekipleri tarafından merakla bekleniyordu. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı, izleyicilerin dikkatini çekti.⚽ Derbi maçı reytinglere damga vurduATV ekranlarında canlı yayınlanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması, tüm izlenme kategorilerinde gecenin açık ara birincisi oldu.Bu sonuçlarla maç, üç kategoride de gecenin en çok izlenen programı olmayı başardı.Reyting sıralamasında dikkat çeken diğer yapımlar2 Nisan akşamında yayınlanan diğer dikkat çekici yapımlar arasında Survivor All Star, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Leyla, Sahipsizler, Güldür Güldür Show ve Sherlock Holmes yer aldı. Ancak derbi karşılaşmasının yoğun ilgisi, bu yapımların reyting sıralamasında geride kalmasına neden oldu.Uzman yorumu: Spor yayınlarının reyting gücüMedya analiz uzmanları, önemli spor karşılaşmalarının reyting tablosunu büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekiyor. Özellikle Fenerbahçe – Galatasaray gibi dev derbiler, izleyici alışkanlıklarını doğrudan şekillendiriyor.

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