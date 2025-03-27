https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/4-nisanda-vizyona-girecek-filmler-minecraft-filmi-dikkat-cekiyor-1094917603.html

4 Nisan'da vizyona girecek filmler: Minecraft filmi dikkat çekiyor

4 Nisan'da vizyona girecek filmler: Minecraft filmi dikkat çekiyor

Sputnik Türkiye

Gelecek hafta Cuma günü vizyona girecek filmler

2025-03-27T16:38+0300

2025-03-27T16:38+0300

2025-03-27T16:38+0300

yaşam

pierce brosnan

minecraft

yerli sinema

yabancı sinema

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Online video oyunu olarak başlayan ve kısa sürede başta küçükler arasında olmak üzere kısa sürede popüler olan Minecraft filmi 4 Nisan haftasında vizyona giriyor. BataklıkKyle ölen ablasının küllerini taşıdığı yolculukta talihsiz bir kazanın kurbanı olur. Uçağı Louisiana'nın ünlü Bayou bataklığında haritalanmamış ıssız bir noktaya düşer. Yolcular, bu kazanın başlarına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünürken, Amerikan timsahlarının atası olan, son derece gelişmiş ve doğal yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlayan bir sürü peşlerine düşer.Bir Minecraft FilmiÜnlü video oyun uyarlaması Minecraft, gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekilen bir grup uyumsuzun bu diyarda yaşadıklarını konu ediniyor.Dört uyumsuz Garrett "Çöp Adam" Garrison, Henry, Natalie ve Dawn gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekildiklerinde kendilerini sıradan sorunlarla mücadele ederken bulurlar. Hayal gücüyle gelişen tuhaf, kübik bir harikalar diyarına gelmişlerdir. Eve dönmek için bu dünyada ustalaşmaları (ayrıca onu Piglinler ve Zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları) ve beklenmedik, uzman bir inşacı olan Steve'le büyülü bir maceraya atılmaları gerekecektir. Birlikte atılacakları macera, beşini de cesur olmaya ve her birini benzersiz bir şekilde yaratıcı kılan nitelikleriyle yeniden bağlantı kurmaya zorlayacak.Exorcism Chronicles: BaşlangıçFantastik animasyon korku filminde Peder Park, doğaüstü kötülüklere inanmayı reddeden bir kilise adına düzenlediği şeytan çıkarma ayinlerinin ardından aforoz edilen bir doktorken, rahip olmaya karar verir. Bir gün, eski dostu olan, gizli büyülerle uğraşan bir tapınak keşişi ondan yardım ister. Görevi, saf ama olağanüstü güçlere sahip bir çocuğu şeytani bir efendiden korumaktır. Peder Park, bu mücadelede yalnızca karanlık güçlerle değil, kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.Muhteşem Lillian HallJessica Lange, Kathy Bates ve Pierce Brosnan gibi usta oyuncuların yer aldığı dram türündeki filmde, sevilen Broadway yıldızı olan Lillian Hall’un hikayesi anlatılıyor. Broadway’in ünlü oyuncusu Lillian Hall, uzun ve gösterişli kariyeri boyunca hiçbir sahne performansını kaçırmamıştır. Ne kızı, ne hastalık ne de başka bir sebep yüzünden. Ama günün birinde yaşamaya başladığı hafıza sorunları onu yavaşlamak ve hayatı boyunca kaçtıklarıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/28-martta-vizyona-girecek-filmler-komediden-animasyona-kadar-haftanin-filmleri-1094702174.html

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pierce brosnan, minecraft, yerli sinema, yabancı sinema