https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/10-yil-once-hayati-kaybetmisti-nilufer-unlu-sanatci-kayahana-ozlemini-paylasti-1095112475.html
10 yıl önce hayatı kaybetmişti: Nilüfer, ünlü sanatçı Kayahan'a özlemini paylaştı
10 yıl önce hayatı kaybetmişti: Nilüfer, ünlü sanatçı Kayahan'a özlemini paylaştı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Nilüfer, yıllarca birlikte çalıştığı usta müzisyen Kayahan'ı ölümünün 10. yılında özlemle andı. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T17:34+0300
2025-04-03T17:34+0300
2025-04-03T17:34+0300
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Akciğer kanseri nedeniyle 2015'te yaşamını yitiren usta sanatçı Kayahan'ı, yıllarca birlikte çalıştığı ünlü sanatçı Nilüfer, "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" sözleriyle andı. Ünlü sanatçı Nilüfer, Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ı özlemle andı. Yıllarca birlikte çalışan ve usta sanatçının 'Yemin Ettim', 'Odalarda Işıksızım', 'Geceler' gibi bir çok eserini seslendiren Nilüfer, ölümünün 10. yılında sosyal medyasından Kayahan'ın fotoğrafını "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" sözleriyle paylaştı. Nilüfer'in paylaşımına binlerce yorum geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/volkan-konak-baba-tarafina-uysak-58de-olduk-demisti-58-yasinda-hayatini-kaybetti-1095108860.html
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kayahan, nilüfer, ölüm yıldönümü, anma
kayahan, nilüfer, ölüm yıldönümü, anma
10 yıl önce hayatı kaybetmişti: Nilüfer, ünlü sanatçı Kayahan'a özlemini paylaştı
Ünlü şarkıcı Nilüfer, yıllarca birlikte çalıştığı usta müzisyen Kayahan'ı ölümünün 10. yılında özlemle andı.
Akciğer kanseri nedeniyle 2015'te yaşamını yitiren usta sanatçı Kayahan'ı, yıllarca birlikte çalıştığı ünlü sanatçı Nilüfer, "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" sözleriyle andı.
Ünlü sanatçı Nilüfer, Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ı özlemle andı.
Yıllarca birlikte çalışan ve usta sanatçının 'Yemin Ettim', 'Odalarda Işıksızım', 'Geceler' gibi bir çok eserini seslendiren Nilüfer, ölümünün 10. yılında sosyal medyasından Kayahan'ın fotoğrafını "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" sözleriyle paylaştı. Nilüfer'in paylaşımına binlerce yorum geldi.