https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/volkan-konaka-saygisiz-paylasim-sonrasi-tepkiler-cig-gibi-buyudu-yayina-ciktigi-kanaldan-kovuldu-1095050772.html

Volkan Konak’a saygısız paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü: Yayına çıktığı kanaldan kovuldu

Volkan Konak’a saygısız paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü: Yayına çıktığı kanaldan kovuldu

Sputnik Türkiye

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, sanatçı Volkan Konak’ın vefatı sonrası yaptığı tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle, yorumcu olarak yer aldığı Beyaz... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T07:43+0300

2025-04-02T07:43+0300

2025-04-02T07:43+0300

yaşam

beyaz tv

volkan konak

ölüm

ölüm nedeni

canlı yayın

canlı yayın

kovulma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103235/44/1032354451_0:18:1600:918_1920x0_80_0_0_caf9db3e8a44379d02af02008273adcc.jpg

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Hayatta Her Şey Var” programının yorumcularından biri olan Fatih Reşit Civelekoğlu, sanatçı Volkan Konak’ın ölümü sonrası yaptığı paylaşım ile büyük tepki çekti. Civelekoğlu’nun, Konak’a yönelik ifadeleri sosyal medyada infial yarattı.“İyi bilmezdik” diyerek başladı, şok sözlerle devam ettiKonak’ın ölümünün ardından paylaşım yapan Civelekoğlu, “İyi bilmezdik” diyerek başladığı mesajında şu çarpıcı ve tepki toplayan sözlere yer verdi:Bu açıklamalar, kısa sürede kamuoyunda büyük öfke topladı.Umre sonrası yaptığı açıklamalar tepkiyi katladıUmreden yeni döndüğünü belirten Civelekoğlu, tepkilere rağmen ifadelerinde ısrarcı oldu. Sosyal medya kullanıcıları ve kamuoyunun büyük bir kesimi, bu sözlerin bir kamu yayınında yer almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Beyaz TV yönetimi kararını verdiTepkilerin büyümesi üzerine, Beyaz TV yönetimi harekete geçti. Civelekoğlu, yaptığı yeni bir paylaşımda kanal yönetiminin talebi doğrultusunda artık Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu. Bu açıklama, kanalın resmi bir ayrılık kararı aldığını da ortaya koydu.Volkan Konak’ın ölümü müzik dünyasını yasa boğmuştuVolkan Konak, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele ilçesindeki konserinde sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sanat camiası ve hayranları büyük bir yas yaşarken, Civelekoğlu’nun açıklamaları bu sürece gölge düşürdü.Toplumdan yükselen tepki: Saygı ve empati bekleniyorCivelekoğlu’nun ifadeleri sonrası sosyal medyada “ölüye saygı”, “toplumu ayrıştıran dil” ve “şiddet içermeyen iletişim” gibi birçok etik konu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, kamuya açık kişilerin daha dikkatli ve yapıcı bir dil kullanmaları gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/meteorolojiden-14-il-icin-sari-kod-alarmi-yagmur-ve-toz-firtinasi-ayni-anda-geliyor-camur-yagacak-1095049070.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz tv, volkan konak, ölüm, ölüm nedeni, canlı yayın, canlı yayın, kovulma