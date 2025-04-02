https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/volkan-konaka-saygisiz-paylasim-sonrasi-tepkiler-cig-gibi-buyudu-yayina-ciktigi-kanaldan-kovuldu-1095050772.html
Volkan Konak’a saygısız paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü: Yayına çıktığı kanaldan kovuldu
Volkan Konak’a saygısız paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü: Yayına çıktığı kanaldan kovuldu
Sputnik Türkiye
Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, sanatçı Volkan Konak’ın vefatı sonrası yaptığı tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle, yorumcu olarak yer aldığı Beyaz... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T07:43+0300
2025-04-02T07:43+0300
2025-04-02T07:43+0300
yaşam
beyaz tv
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Hayatta Her Şey Var” programının yorumcularından biri olan Fatih Reşit Civelekoğlu, sanatçı Volkan Konak’ın ölümü sonrası yaptığı paylaşım ile büyük tepki çekti. Civelekoğlu’nun, Konak’a yönelik ifadeleri sosyal medyada infial yarattı.“İyi bilmezdik” diyerek başladı, şok sözlerle devam ettiKonak’ın ölümünün ardından paylaşım yapan Civelekoğlu, “İyi bilmezdik” diyerek başladığı mesajında şu çarpıcı ve tepki toplayan sözlere yer verdi:Bu açıklamalar, kısa sürede kamuoyunda büyük öfke topladı.Umre sonrası yaptığı açıklamalar tepkiyi katladıUmreden yeni döndüğünü belirten Civelekoğlu, tepkilere rağmen ifadelerinde ısrarcı oldu. Sosyal medya kullanıcıları ve kamuoyunun büyük bir kesimi, bu sözlerin bir kamu yayınında yer almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Beyaz TV yönetimi kararını verdiTepkilerin büyümesi üzerine, Beyaz TV yönetimi harekete geçti. Civelekoğlu, yaptığı yeni bir paylaşımda kanal yönetiminin talebi doğrultusunda artık Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu. Bu açıklama, kanalın resmi bir ayrılık kararı aldığını da ortaya koydu.Volkan Konak’ın ölümü müzik dünyasını yasa boğmuştuVolkan Konak, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele ilçesindeki konserinde sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sanat camiası ve hayranları büyük bir yas yaşarken, Civelekoğlu’nun açıklamaları bu sürece gölge düşürdü.Toplumdan yükselen tepki: Saygı ve empati bekleniyorCivelekoğlu’nun ifadeleri sonrası sosyal medyada “ölüye saygı”, “toplumu ayrıştıran dil” ve “şiddet içermeyen iletişim” gibi birçok etik konu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, kamuya açık kişilerin daha dikkatli ve yapıcı bir dil kullanmaları gerektiğini vurguluyor.
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beyaz tv, volkan konak, ölüm, ölüm nedeni, canlı yayın, canlı yayın, kovulma
beyaz tv, volkan konak, ölüm, ölüm nedeni, canlı yayın, canlı yayın, kovulma
Volkan Konak’a saygısız paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü: Yayına çıktığı kanaldan kovuldu
Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, sanatçı Volkan Konak’ın vefatı sonrası yaptığı tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle, yorumcu olarak yer aldığı Beyaz TV’den kovuldu. Çirkin ifadeleri büyük tepki toplarken, kanal yönetimi Civelekoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Hayatta Her Şey Var” programının yorumcularından biri olan Fatih Reşit Civelekoğlu, sanatçı Volkan Konak’ın ölümü sonrası yaptığı paylaşım ile büyük tepki çekti. Civelekoğlu’nun, Konak’a yönelik ifadeleri sosyal medyada infial yarattı.
“İyi bilmezdik” diyerek başladı, şok sözlerle devam etti
Konak’ın ölümünün ardından paylaşım yapan Civelekoğlu, “İyi bilmezdik” diyerek başladığı mesajında şu çarpıcı ve tepki toplayan sözlere yer verdi:
“Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Babacan tavırlı olurlar ama mahallenin gençliğini kerhaneye götürür, zina ettirirler, alkolle alıştırırlar.”
Bu açıklamalar, kısa sürede kamuoyunda büyük öfke topladı.
Umre sonrası yaptığı açıklamalar tepkiyi katladı
Umreden yeni döndüğünü belirten Civelekoğlu, tepkilere rağmen ifadelerinde ısrarcı oldu. Sosyal medya kullanıcıları ve kamuoyunun büyük bir kesimi, bu sözlerin bir kamu yayınında yer almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Beyaz TV yönetimi kararını verdi
Tepkilerin büyümesi üzerine, Beyaz TV yönetimi harekete geçti. Civelekoğlu, yaptığı yeni bir paylaşımda kanal yönetiminin talebi doğrultusunda artık Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu. Bu açıklama, kanalın resmi bir ayrılık kararı aldığını da ortaya koydu.
Volkan Konak’ın ölümü müzik dünyasını yasa boğmuştu
Volkan Konak, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele ilçesindeki konserinde sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sanat camiası ve hayranları büyük bir yas yaşarken, Civelekoğlu’nun açıklamaları bu sürece gölge düşürdü.
Toplumdan yükselen tepki: Saygı ve empati bekleniyor
Civelekoğlu’nun ifadeleri sonrası sosyal medyada “ölüye saygı”, “toplumu ayrıştıran dil” ve “şiddet içermeyen iletişim” gibi birçok etik konu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, kamuya açık kişilerin daha dikkatli ve yapıcı bir dil kullanmaları gerektiğini vurguluyor.