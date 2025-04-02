https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/uludagdaki-otel-yangini-faciasi-aileden-ucuncu-can-kaybi-geldi-1095075595.html

Uludağ’daki otel yangını faciası: Aileden üçüncü can kaybı geldi

Uludağ’daki otel yangını faciası: Aileden üçüncü can kaybı geldi

Sputnik Türkiye

Uludağ'daki otel yangınında ağır yaralanan Fikriye Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta’nın vefatıyla birlikte yangında yaşamını yitirenlerin... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T18:22+0300

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kültür ve turizm bakanlığı

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Uludağ’daki otel yangınında ağır yaralanan Fikriye Usta’nın hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3’e yükseldi.Yangında daha önce milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve eski milli kayakçı eşi Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Ailesini kaybeden Fikriye Usta, yoğun bakım ünitesinde 7 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Fikriye Usta’nın vefatı, yakınlarını ve spor camiasını derin üzüntüye boğdu. Aile için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Uludağ’daki yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, oteldeki güvenlik önlemlerine ilişkin detayların incelenmeye devam ettiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/guvenlik-kamerasi-goruntuleri-ortaya-cikti-berkin-usta-ve-babasinin-hayatini-kaybettigi-yangin-1094930820.html

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