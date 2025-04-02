https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/uludagdaki-otel-yangini-faciasi-aileden-ucuncu-can-kaybi-geldi-1095075595.html
Uludağ’daki otel yangını faciası: Aileden üçüncü can kaybı geldi
Uludağ’daki otel yangını faciası: Aileden üçüncü can kaybı geldi
Sputnik Türkiye
Uludağ'daki otel yangınında ağır yaralanan Fikriye Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta’nın vefatıyla birlikte yangında yaşamını yitirenlerin... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T18:22+0300
2025-04-02T18:22+0300
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yangın alarmı
yangın felaketi
otel
otel yangını
otel odası
turizm
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Uludağ’daki otel yangınında ağır yaralanan Fikriye Usta’nın hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3’e yükseldi.Yangında daha önce milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve eski milli kayakçı eşi Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Ailesini kaybeden Fikriye Usta, yoğun bakım ünitesinde 7 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Fikriye Usta’nın vefatı, yakınlarını ve spor camiasını derin üzüntüye boğdu. Aile için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Uludağ’daki yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, oteldeki güvenlik önlemlerine ilişkin detayların incelenmeye devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/guvenlik-kamerasi-goruntuleri-ortaya-cikti-berkin-usta-ve-babasinin-hayatini-kaybettigi-yangin-1094930820.html
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uludağ, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, otel, otel yangını, otel odası, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü
uludağ, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, otel, otel yangını, otel odası, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü
Uludağ’daki otel yangını faciası: Aileden üçüncü can kaybı geldi
Uludağ'daki otel yangınında ağır yaralanan Fikriye Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta’nın vefatıyla birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi. Milli kayakçı oğlu ve eski milli kayakçı eşini kaybeden Usta için yarın cenaze töreni düzenlenecek.
Uludağ’daki otel yangınında ağır yaralanan Fikriye Usta’nın hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3’e yükseldi.
Yangında daha önce milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve eski milli kayakçı eşi Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Ailesini kaybeden Fikriye Usta, yoğun bakım ünitesinde 7 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Fikriye Usta’nın vefatı, yakınlarını ve spor camiasını derin üzüntüye boğdu. Aile için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Uludağ’daki yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, oteldeki güvenlik önlemlerine ilişkin detayların incelenmeye devam ettiği açıklandı.