https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/guvenlik-kamerasi-goruntuleri-ortaya-cikti-berkin-usta-ve-babasinin-hayatini-kaybettigi-yangin-1094930820.html
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Berkin Usta ve babasının hayatını kaybettiği yangın böyle başlamış
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Berkin Usta ve babasının hayatını kaybettiği yangın böyle başlamış
Sputnik Türkiye
Milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T21:48+0300
2025-03-27T21:48+0300
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Uludağ'da 1. Oteller Bölgesi’nde meydana gelen yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Yangın anına ait görüntülere de ulaşılırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.Güvenlik kamerası görüntülerine göre kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yedikten sonra kafeteryadan ayrıldı.Saat 05.22'deki kemara kayıtlarında şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeği alev alıyor.Dumanla kaplanan kafeteryadaki alevler bir kaç dakika içinde büyüyor.Sabah saatlerinde başlayan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta dumandan etkilenmiş; otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve Berkin Usta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.Soruşturma kapsamında ise otel müdürü gözaltına alınmıştı.Yangında hayatını kaybeden milli kayakçı 28 yaşındaki Berkin Usta 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) mücadele etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasi-kapsaminda-12-sirkete-el-konuldu-1094930314.html
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Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Berkin Usta ve babasının hayatını kaybettiği yangın böyle başlamış
21:48 27.03.2025 (güncellendi: 21:54 27.03.2025)
Milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yangının ilk anları yansıdı.
Uludağ'da 1. Oteller Bölgesi’nde meydana gelen yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Yangın anına ait görüntülere de ulaşılırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Güvenlik kamerası görüntülerine göre kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yedikten sonra kafeteryadan ayrıldı.
Saat 05.22'deki kemara kayıtlarında şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeği alev alıyor.
Dumanla kaplanan kafeteryadaki alevler bir kaç dakika içinde büyüyor.
Sabah saatlerinde başlayan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta dumandan etkilenmiş; otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve Berkin Usta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Soruşturma kapsamında ise otel müdürü gözaltına alınmıştı.
Yangında hayatını kaybeden milli kayakçı 28 yaşındaki Berkin Usta 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) mücadele etmişti.