https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trumpin-tarife-politikasi-dunyayi-neler-bekliyor-1095074963.html
Trump'ın tarife politikası: Dünyayı neler bekliyor?
Trump'ın tarife politikası: Dünyayı neler bekliyor?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'ı 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırarak ABD'yi yabancı mallara bağımlılıktan kurtaracağını söylediği bir dizi gümrük vergisi ya... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T18:27+0300
2025-04-02T18:27+0300
2025-04-02T18:27+0300
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donald trump
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gümrük vergisi
tarife
karoline leavitt
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Bu eylem için Trump, diğer ülkelerin ABD ürünlerine uyguladığı vergilerle eşitleyeceğini belirttiği 'karşılıklı tarifeler' uygulayacağını dile getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, uygulanacak karşılıklı gümrük vergilerine atıf yaparak "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek" dedi. Trump'ın tarife politikası kapsamında aldığı ve almayı planladığı önlemler ile dünyanın buna tepkisi, Sputnik'in infografiğinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trump-bugun-amerikanin-kurtulus-gunu-diyerek-duyurmustu-neler-bekleniyor-1095071186.html
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i̇nfografi̇k, donald trump, abd, gümrük vergisi, tarife, karoline leavitt
i̇nfografi̇k, donald trump, abd, gümrük vergisi, tarife, karoline leavitt
Trump'ın tarife politikası: Dünyayı neler bekliyor?
ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'ı 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırarak ABD'yi yabancı mallara bağımlılıktan kurtaracağını söylediği bir dizi gümrük vergisi ya da diğer ülkelerden yapılan ithalata vergi getirme sözü verdi.
Bu eylem için Trump, diğer ülkelerin ABD ürünlerine uyguladığı vergilerle eşitleyeceğini belirttiği 'karşılıklı tarifeler' uygulayacağını dile getirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, uygulanacak karşılıklı gümrük vergilerine atıf yaparak "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek" dedi.
Trump'ın tarife politikası kapsamında aldığı ve almayı planladığı önlemler ile dünyanın buna tepkisi, Sputnik'in infografiğinde.