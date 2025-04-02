https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trumpin-tarife-politikasi-dunyayi-neler-bekliyor-1095074963.html

Trump'ın tarife politikası: Dünyayı neler bekliyor?

Trump'ın tarife politikası: Dünyayı neler bekliyor?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'ı 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırarak ABD'yi yabancı mallara bağımlılıktan kurtaracağını söylediği bir dizi gümrük vergisi ya... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T18:27+0300

2025-04-02T18:27+0300

2025-04-02T18:27+0300

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donald trump

abd

gümrük vergisi

tarife

karoline leavitt

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Bu eylem için Trump, diğer ülkelerin ABD ürünlerine uyguladığı vergilerle eşitleyeceğini belirttiği 'karşılıklı tarifeler' uygulayacağını dile getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, uygulanacak karşılıklı gümrük vergilerine atıf yaparak "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek" dedi. Trump'ın tarife politikası kapsamında aldığı ve almayı planladığı önlemler ile dünyanın buna tepkisi, Sputnik'in infografiğinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trump-bugun-amerikanin-kurtulus-gunu-diyerek-duyurmustu-neler-bekleniyor-1095071186.html

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