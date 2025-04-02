Trump, 'Bugün Amerika'nın kurtuluş günü!' diyerek duyurmuştu: Neler bekleniyor?

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ABD Başkan Trump, 'ABD'nin gerçek kurtuluş günü' olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlayacağını açıklayarak ABD'de... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T17:20+0300
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ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'ı 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırarak ABD'yi yabancı mallara bağımlılıktan kurtaracağını söylediği bir dizi gümrük vergisi ya da diğer ülkelerden yapılan ithalata vergi getirme sözü vermişti. Bu eylem için Trump, diğer ülkelerin ABD ürünlerine uyguladığı vergilerle eşitleyeceğini belirttiği 'karşılıklı' tarifeler uygulayacağını dile getirmişti.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, yarın uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük vergilerine atıf yaparak "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek" demişti.Leavitt ABD'nin, bugüne kadar gümrük vergileri konusunda birçok ülke tarafından haksız şekilde vergilendirildiğini belirterek ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle bu durumun değiştiğini anlatmış ve artık hangi ülke ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o ülkeye o miktarda vergi uygulayacaklarını vurgulamıştı.Leavitt açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:"Yarından itibaren Amerikalıların soyulduğu günler geride kalacak" cümleinin altını çizen Leavitt, "Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit" demişti.Trump'ın ne açıklaması bekleniyor?ABD Başkanı Donald Trump'ın planlarına ilişkin ayrıntılar belirsizliğini korurken larşılıklı gümrük vergileri gibi ürün bazında vergiler ya da her ülkeden gelen tüm mallara uygulanan daha geniş vergiler getirilmesi bekleniyor. Açıklanması beklenen oranlar diğer ülkelerin uyguladıkları vergilerin yanı sıra katma değer vergilerini ve yerli şirketlere sağladıkları sübvansiyonları da yansıtabileceği dile getiriliyor.Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Peter Navarro verdiği demeçte, gümrük vergilerinin yıllık 600 milyar dolar getirebileceğini, bunun da ortalama yüzde 20'lik bir oran anlamına geldiğini dile getirmişti.Trump, diğer ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği, Güney Kore, Brezilya ve Hindistan'ı da bu vergiler yoluyla vergilendirmekten bahsetmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada Trump'a danışmanları tarafından çeşitli teklifler sunulduğunu belirterek Trump'ın nihai kararı vereceğini ancak şu anda tarifelerden ülke çapında herhangi bir muafiyet düşünmediğini de sözlerine eklemişti.Daha önce ertelenen ithalat vergileri yakında yürürlüğe girebileceğini dile getiren uzmanlar, Trump'ın Kanada ve Meksika'dan gelen pek çok ürün için bir ay süreyle ertelediği vergi Nisan ayı başında yürürlüğe girmesini beklediklerini dile getiriyor. Hangi vergilerin başlatılması bekleniyor?Trump Meksika'ya yeni gümrük vergileri getirmenin yanı sıra Çarşamba gününden itibaren ABD'nin de dahil olduğu Venezüella'dan petrol ya da gaz satın alan tüm ülkelerden yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacağını açıklamıştı.Trump'ın otomobil ithalatına da uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergisinin de Perşembe günü yürürlüğe girmesi beklenirken ithal edilen otomobiller üzerindeki vergilerin de başladığı ifade edilmişti. Tarifelerin ilerleyen haftalarda 3 Mayıs'a kadar geçerli otomobil parçalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu yeni vergilerden yılda 100 milyar dolar gelir elde edilmesinin beklendiği dile getirilmişti. Ancak ekonomistler bu ticaret eyleminin otomobil endüstrisinin küresel tedarik zincirini alt üst edeceğini ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açacağını vurguluyor.Hangi gümrük vergileri yürürlüğe girmişti?ABD Başkanı Trump 4 Şubat'tan itibaren Çin'den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başlamış ve bu vergiyi 4 Mart'tan itibaren de iki katına çıkararak yüzde 20'ye yükseltmişti. Çin ise 10 Şubat'ta yürürlüğe giren kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz ürünlerine yüzde 15 ve ABD'den gelen ham petrole yüzde 10 gümrük vergisi de dahil olmak üzere bir dizi ABD malını kapsayan misilleme gümrük vergileriyle karşılık vermişti. Bunlara ek olarak Çin de 10 Mart'tan itibaren ABD'nin önemli tarım ürünlerine yüzde 15'e varan gümrük vergileri uygulamaya başlamıştı.Trump'ın genişletilmiş çelik ve alüminyum tarifeleri de bu Mart başlarında yürürlüğe girmişti. Trump'ın çelik muafiyetlerini kaldıran ve alüminyumun vergisini daha önce 2018'de koyduğu ithalat vergilerinden yükselten emri 12 Mart'ta yürürlüğe girerken, her iki metal de artık yüzde 25 oranında vergilendiriliyor.Amerika'nın en büyük iki ticaret ortağı olan Kanada ve Meksika da yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı. Mart ayında Trump, her iki ülkeye uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerinde kısmi ve bir ay sürecek bir ertelemeye gitmiş ve otomotivle ilgili ithalatın yanı sıra 2020 ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na uygun mallara yönelik vergileri Nisan ayı başına kadar ertelemişti.Ancak diğer ithalat vergilerinin yanı sıra Kanada enerji ürünlerine yüzde 10'luk daha düşük bir vergi uygulanmaya devam ediyor. Bu tarifelerin yanı sıra yeni çelik ve alüminyum ithalat vergilerine karşılık olarak Kanada, ABD mallarına milyarlarca dolar tutarında bir dizi karşı önlem aldı. Bu arada Meksika'ya da henüz resmi olarak yeni vergiler getirilmiş değil. Uzmanlar söz konusu bu durumu Trump'ın eylemlerine misilleme sözü vermesine rağmen ticaret savaşını yatıştırmayı umduğunun bir işareti olarak değerlendirmişti.Hangi ek gümrük vergileri bekleniyor?Uzmanlar ABD Başkanı Trump'ın bakır, kereste, ilaçlar ve bilgisayar çipleri gibi ürünlere yönelik ithalat vergisi tehdidiyle birlikte daha fazla gümrük vergisi uygulamasının muhtemel olduğuna işaret ediyor.Kanada gibi pek çok ülke de söz konusu bu tehditlere misilleme önlemleri alma sözü vermişti. Trump, bugün açıklaması beklenen gümrük vergileri uygulanana kadar diğer ülkelerle müzakere etmeyeceğini söylemiş ancak otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik vergilerin kalıcı olacağını vurgulamıştı.Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık olarak Avrupa Birliği, çelik ve alüminyum ürünlerinin yanı sıra Amerikan sığır eti, kümes hayvanları, burbon, motosiklet, fıstık ezmesi ve kot pantolonları da hedef alan yaklaşık 26 milyar euro değerindeki ABD mallarına yönelik tedbirler açıklamıştı. 27 üyeli blok, bu misilleme ticaret eylemini 1 Nisan ve 13 Nisan'da olmak üzere iki aşamada gerçekleştirmeyi planlamıştı ancak daha sonra belirli bir tarih vermeden Nisan ortasına kadar erteleyeceğini dile getirmişti.Piyasalar ne tepki veriyor?ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının finans piyasalarında tedirginliğe yol açtığı belirtiliyor. Bilhassa yatırımcıların Trump'ın gümrük vergilerini kalıcı hale mi getireceğini yoksa bunları gelecekteki ticaret müzakerelerinde bir pazarlık kozu olarak mı gördüğünü belirlemekte zorlandığını vurgulanıyor.Pazar günü Trump'ın gümrük vergilerinin 'tüm ülkeleri' kapsayacağını söylemesinin ardından piyasalarda bundan etkilenmiş; Asya hisse senetleri, küresel ticaretin daha da sekteye uğrayacağı beklentisiyle Pazartesi günü keskin bir düşüş yaşamıştı.Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 4, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 3 değer kaybetmişti. Avrupa piyasalarında da satışlar yaşanmış; İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0.9, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 1.3 ve Fransa'nın CAC endeksi yüzde 1.6 değer kaybetmiştiPiyasalardaki dalgalanma dönemlerinde geleneksel olarak güvenli bir liman olarak kabul edilen altın, ilk kez 3 bin 100 doların üzerine çıkarak ons başına 3 bin 106,79 dolarla rekor seviyeden işlem görmüştü.Bir finansal araştırma şirketi olan TS Lombard'ın genel müdürü Dario Perkins yaptığı açıklamada "Piyasaların Trump'ın ‘Kurtuluş Günü’ açıklamasına şiddetli bir şekilde tepki vermesi garip olurdu. Üç aydır bu konu hakkında konuşuyor" dediği açıklamasında, "Çoğu yatırımcı hiper-küreselleşmenin şirket karları ve verimlilik için iyi olduğu fikrine inanıyor dolayısıyla bunu tersine çevirmek uluslararası tedarik zincirleri ve borsalar için olumsuz olacaktır" cümlelerini kaydetti.Perkins açıklamasında, "Gümrük tarifeleri ABD ekonomisine gerçek bir zarar vermeye başlayana kadar örneğin daha yüksek işsizlik şeklinde, finansal piyasalarda önemli bir olumsuz tepki olmayacaktır. Bunu görmezden gelmek imkansız olacaktır" dedi.Diğer ülkeler olası vergilere ne tepki vermişti?ABD'nin ticaret ortakları Trump'ın gümrük vergilerine yanıt vermeye başlayarak ticaret savaşını tırmandırmıştı.Kanada Başbakanı Mark Carney Trump'ın hamlelerini Kanadalı işçilere yönelik 'doğrudan bir saldırı' olarak nitelendirerek, “ABD'nin gümrük vergilerine karşı, ABD'de maksimum, Kanada'da ise minimum etki yaratacak misilleme ticari eylemlerimizle mücadele edeceğiz” demişti.Trump'ın 11 Mart'ta çelik ve alüminyum fiyatlarını arttırmasının ardından, ABD'nin endüstriyel metallerdeki en büyük dış tedarikçisi olan Kanada, 20.7 milyar ABD doları değerinde yüzde 25 misilleme gümrük vergisi açıklamıştı.Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu da 11 Mart'taki açıklamanın ardından 28 milyar dolara kadar ABD malına karşı gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise tarifelerin 'işletmeler için kötü'; 'tüketiciler için daha kötü' olacağını belirterek, “AB, ekonomik çıkarlarını korurken müzakere edilmiş çözümler aramaya devam edecektir” demişti.Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, hükümetinin gümrük tarifelerine karşılık olarak 'uygun tedbirleri' değerlendireceğini söylemişti.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin 'şantaj' yapmaya devam etmesi halinde Pekin'in 'karşı saldırıya' geçeceğini belirterek, "'Önce Amerika’ bir Amerikan zorbalığı olmamalı ve kendi çıkarlarını diğer ülkelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verme temelinde inşa etmemelidir” demişti.İsrail farklı ise bir yaklaşım benimsemişti. İsrail Salı günü ABD mallarına uyguladığı tüm gümrük vergilerini iptal edeceğini açıklayarak Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana bunu yapan ilk ülke olmuştu. İsrail'in ABD ihracatına uyguladığı gümrük vergilerinin sınırlı olduğu belirtilirken bu hamlenin İsrail'i Trump'ın 'radarından çıkarmayı amaçladığı' şeklinde değerlendirildi.Gümrük vergileri ABD ekonomisini etkileyecek mi?ABD Başkanı Trump ticaret planlarını ABD için bir 'nimet' olduğunu dile getirmişti. Ancak Trump'ın bu politikaları ekonomistlerin ve iş adamlarının ABD tüketici fiyatları konusunda uyarılarına neden olmuştu. zira ABD'deki tüketim mallarının yaklaşık yarısının yurtdışından geldiği tahmin ediliyor.Örneğin otomobiller konusunda Autos Drive America'nın CEO'su Jennifer Safavian “Bugün uygulamaya konulan gümrük tarifeleri ABD'de otomobil üretmeyi ve satmayı daha pahalı hale getirecek ve sonuçta daha yüksek fiyatlara yol açacaktır” cümlesini kaydetmişti.Ekonomistler ise ithal mallara gümrük vergisi getirilmesinin, ithalatçıların maliyetleri tüketicilere yansıtması nedeniyle enflasyonu yükselteceğinden endişe ettiklerini dile getirmişti. Geçen hafta açıklanan verilerde, ABD genelinde tüketici duyarlılığının Mart ayında keskin bir düşüşle 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini göstermişti.Goldman Sachs ise geçtiğimiz günlerde ABD'nin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme olasılığına ilişkin tahminini daha önce yüzde 20 iken yüzde 35'e yükseltmiş ve bunun muhtemelen Wall Street'te daha fazla kayba yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/trump-rusyaya-yonelik-ikincil-vergi-uygulamak-istemiyor-1095005485.html
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Trump, 'Bugün Amerika'nın kurtuluş günü!' diyerek duyurmuştu: Neler bekleniyor?

17:20 02.04.2025
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkan Trump, 'ABD'nin gerçek kurtuluş günü' olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlayacağını açıklayarak ABD'de üretilmeyen otomobiller için de yüzde 25'lik gümrük vergisinin yine bu tarihte başlayacağını belirtmişti. Trump'ın açıklayacağı bu 'önlemler' ile dünyayı neler bekliyor?
ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'ı 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırarak ABD'yi yabancı mallara bağımlılıktan kurtaracağını söylediği bir dizi gümrük vergisi ya da diğer ülkelerden yapılan ithalata vergi getirme sözü vermişti. Bu eylem için Trump, diğer ülkelerin ABD ürünlerine uyguladığı vergilerle eşitleyeceğini belirttiği 'karşılıklı' tarifeler uygulayacağını dile getirmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, yarın uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük vergilerine atıf yaparak "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek" demişti.
Leavitt ABD'nin, bugüne kadar gümrük vergileri konusunda birçok ülke tarafından haksız şekilde vergilendirildiğini belirterek ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle bu durumun değiştiğini anlatmış ve artık hangi ülke ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o ülkeye o miktarda vergi uygulayacaklarını vurgulamıştı.
Leavitt açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:
2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri olmuştur ve en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak birçok yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu gerçekten adaletsiz bir durumdur. Bu durum artık değişiyor.
"Yarından itibaren Amerikalıların soyulduğu günler geride kalacak" cümleinin altını çizen Leavitt, "Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit" demişti.

Trump'ın ne açıklaması bekleniyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın planlarına ilişkin ayrıntılar belirsizliğini korurken larşılıklı gümrük vergileri gibi ürün bazında vergiler ya da her ülkeden gelen tüm mallara uygulanan daha geniş vergiler getirilmesi bekleniyor. Açıklanması beklenen oranlar diğer ülkelerin uyguladıkları vergilerin yanı sıra katma değer vergilerini ve yerli şirketlere sağladıkları sübvansiyonları da yansıtabileceği dile getiriliyor.
Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Peter Navarro verdiği demeçte, gümrük vergilerinin yıllık 600 milyar dolar getirebileceğini, bunun da ortalama yüzde 20'lik bir oran anlamına geldiğini dile getirmişti.
Trump, diğer ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği, Güney Kore, Brezilya ve Hindistan'ı da bu vergiler yoluyla vergilendirmekten bahsetmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada Trump'a danışmanları tarafından çeşitli teklifler sunulduğunu belirterek Trump'ın nihai kararı vereceğini ancak şu anda tarifelerden ülke çapında herhangi bir muafiyet düşünmediğini de sözlerine eklemişti.
Daha önce ertelenen ithalat vergileri yakında yürürlüğe girebileceğini dile getiren uzmanlar, Trump'ın Kanada ve Meksika'dan gelen pek çok ürün için bir ay süreyle ertelediği vergi Nisan ayı başında yürürlüğe girmesini beklediklerini dile getiriyor.

Hangi vergilerin başlatılması bekleniyor?

Trump Meksika'ya yeni gümrük vergileri getirmenin yanı sıra Çarşamba gününden itibaren ABD'nin de dahil olduğu Venezüella'dan petrol ya da gaz satın alan tüm ülkelerden yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacağını açıklamıştı.
Trump'ın otomobil ithalatına da uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergisinin de Perşembe günü yürürlüğe girmesi beklenirken ithal edilen otomobiller üzerindeki vergilerin de başladığı ifade edilmişti. Tarifelerin ilerleyen haftalarda 3 Mayıs'a kadar geçerli otomobil parçalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu yeni vergilerden yılda 100 milyar dolar gelir elde edilmesinin beklendiği dile getirilmişti. Ancak ekonomistler bu ticaret eyleminin otomobil endüstrisinin küresel tedarik zincirini alt üst edeceğini ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açacağını vurguluyor.

Hangi gümrük vergileri yürürlüğe girmişti?

ABD Başkanı Trump 4 Şubat'tan itibaren Çin'den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başlamış ve bu vergiyi 4 Mart'tan itibaren de iki katına çıkararak yüzde 20'ye yükseltmişti. Çin ise 10 Şubat'ta yürürlüğe giren kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz ürünlerine yüzde 15 ve ABD'den gelen ham petrole yüzde 10 gümrük vergisi de dahil olmak üzere bir dizi ABD malını kapsayan misilleme gümrük vergileriyle karşılık vermişti. Bunlara ek olarak Çin de 10 Mart'tan itibaren ABD'nin önemli tarım ürünlerine yüzde 15'e varan gümrük vergileri uygulamaya başlamıştı.
Trump'ın genişletilmiş çelik ve alüminyum tarifeleri de bu Mart başlarında yürürlüğe girmişti. Trump'ın çelik muafiyetlerini kaldıran ve alüminyumun vergisini daha önce 2018'de koyduğu ithalat vergilerinden yükselten emri 12 Mart'ta yürürlüğe girerken, her iki metal de artık yüzde 25 oranında vergilendiriliyor.
Amerika'nın en büyük iki ticaret ortağı olan Kanada ve Meksika da yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı. Mart ayında Trump, her iki ülkeye uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerinde kısmi ve bir ay sürecek bir ertelemeye gitmiş ve otomotivle ilgili ithalatın yanı sıra 2020 ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na uygun mallara yönelik vergileri Nisan ayı başına kadar ertelemişti.
Ancak diğer ithalat vergilerinin yanı sıra Kanada enerji ürünlerine yüzde 10'luk daha düşük bir vergi uygulanmaya devam ediyor. Bu tarifelerin yanı sıra yeni çelik ve alüminyum ithalat vergilerine karşılık olarak Kanada, ABD mallarına milyarlarca dolar tutarında bir dizi karşı önlem aldı. Bu arada Meksika'ya da henüz resmi olarak yeni vergiler getirilmiş değil. Uzmanlar söz konusu bu durumu Trump'ın eylemlerine misilleme sözü vermesine rağmen ticaret savaşını yatıştırmayı umduğunun bir işareti olarak değerlendirmişti.

Hangi ek gümrük vergileri bekleniyor?

Uzmanlar ABD Başkanı Trump'ın bakır, kereste, ilaçlar ve bilgisayar çipleri gibi ürünlere yönelik ithalat vergisi tehdidiyle birlikte daha fazla gümrük vergisi uygulamasının muhtemel olduğuna işaret ediyor.
Kanada gibi pek çok ülke de söz konusu bu tehditlere misilleme önlemleri alma sözü vermişti. Trump, bugün açıklaması beklenen gümrük vergileri uygulanana kadar diğer ülkelerle müzakere etmeyeceğini söylemiş ancak otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik vergilerin kalıcı olacağını vurgulamıştı.
Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık olarak Avrupa Birliği, çelik ve alüminyum ürünlerinin yanı sıra Amerikan sığır eti, kümes hayvanları, burbon, motosiklet, fıstık ezmesi ve kot pantolonları da hedef alan yaklaşık 26 milyar euro değerindeki ABD mallarına yönelik tedbirler açıklamıştı. 27 üyeli blok, bu misilleme ticaret eylemini 1 Nisan ve 13 Nisan'da olmak üzere iki aşamada gerçekleştirmeyi planlamıştı ancak daha sonra belirli bir tarih vermeden Nisan ortasına kadar erteleyeceğini dile getirmişti.

Piyasalar ne tepki veriyor?

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının finans piyasalarında tedirginliğe yol açtığı belirtiliyor. Bilhassa yatırımcıların Trump'ın gümrük vergilerini kalıcı hale mi getireceğini yoksa bunları gelecekteki ticaret müzakerelerinde bir pazarlık kozu olarak mı gördüğünü belirlemekte zorlandığını vurgulanıyor.
Pazar günü Trump'ın gümrük vergilerinin 'tüm ülkeleri' kapsayacağını söylemesinin ardından piyasalarda bundan etkilenmiş; Asya hisse senetleri, küresel ticaretin daha da sekteye uğrayacağı beklentisiyle Pazartesi günü keskin bir düşüş yaşamıştı.
Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 4, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 3 değer kaybetmişti. Avrupa piyasalarında da satışlar yaşanmış; İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0.9, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 1.3 ve Fransa'nın CAC endeksi yüzde 1.6 değer kaybetmişti
Piyasalardaki dalgalanma dönemlerinde geleneksel olarak güvenli bir liman olarak kabul edilen altın, ilk kez 3 bin 100 doların üzerine çıkarak ons başına 3 bin 106,79 dolarla rekor seviyeden işlem görmüştü.
Bir finansal araştırma şirketi olan TS Lombard'ın genel müdürü Dario Perkins yaptığı açıklamada "Piyasaların Trump'ın ‘Kurtuluş Günü’ açıklamasına şiddetli bir şekilde tepki vermesi garip olurdu. Üç aydır bu konu hakkında konuşuyor" dediği açıklamasında, "Çoğu yatırımcı hiper-küreselleşmenin şirket karları ve verimlilik için iyi olduğu fikrine inanıyor dolayısıyla bunu tersine çevirmek uluslararası tedarik zincirleri ve borsalar için olumsuz olacaktır" cümlelerini kaydetti.
Perkins açıklamasında, "Gümrük tarifeleri ABD ekonomisine gerçek bir zarar vermeye başlayana kadar örneğin daha yüksek işsizlik şeklinde, finansal piyasalarda önemli bir olumsuz tepki olmayacaktır. Bunu görmezden gelmek imkansız olacaktır" dedi.

Diğer ülkeler olası vergilere ne tepki vermişti?

ABD'nin ticaret ortakları Trump'ın gümrük vergilerine yanıt vermeye başlayarak ticaret savaşını tırmandırmıştı.
Kanada Başbakanı Mark Carney Trump'ın hamlelerini Kanadalı işçilere yönelik 'doğrudan bir saldırı' olarak nitelendirerek, “ABD'nin gümrük vergilerine karşı, ABD'de maksimum, Kanada'da ise minimum etki yaratacak misilleme ticari eylemlerimizle mücadele edeceğiz” demişti.
Trump'ın 11 Mart'ta çelik ve alüminyum fiyatlarını arttırmasının ardından, ABD'nin endüstriyel metallerdeki en büyük dış tedarikçisi olan Kanada, 20.7 milyar ABD doları değerinde yüzde 25 misilleme gümrük vergisi açıklamıştı.
Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu da 11 Mart'taki açıklamanın ardından 28 milyar dolara kadar ABD malına karşı gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise tarifelerin 'işletmeler için kötü'; 'tüketiciler için daha kötü' olacağını belirterek, “AB, ekonomik çıkarlarını korurken müzakere edilmiş çözümler aramaya devam edecektir” demişti.
Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, hükümetinin gümrük tarifelerine karşılık olarak 'uygun tedbirleri' değerlendireceğini söylemişti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin 'şantaj' yapmaya devam etmesi halinde Pekin'in 'karşı saldırıya' geçeceğini belirterek, "'Önce Amerika’ bir Amerikan zorbalığı olmamalı ve kendi çıkarlarını diğer ülkelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verme temelinde inşa etmemelidir” demişti.
İsrail farklı ise bir yaklaşım benimsemişti. İsrail Salı günü ABD mallarına uyguladığı tüm gümrük vergilerini iptal edeceğini açıklayarak Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana bunu yapan ilk ülke olmuştu. İsrail'in ABD ihracatına uyguladığı gümrük vergilerinin sınırlı olduğu belirtilirken bu hamlenin İsrail'i Trump'ın 'radarından çıkarmayı amaçladığı' şeklinde değerlendirildi.

Gümrük vergileri ABD ekonomisini etkileyecek mi?

ABD Başkanı Trump ticaret planlarını ABD için bir 'nimet' olduğunu dile getirmişti. Ancak Trump'ın bu politikaları ekonomistlerin ve iş adamlarının ABD tüketici fiyatları konusunda uyarılarına neden olmuştu. zira ABD'deki tüketim mallarının yaklaşık yarısının yurtdışından geldiği tahmin ediliyor.
Örneğin otomobiller konusunda Autos Drive America'nın CEO'su Jennifer Safavian Bugün uygulamaya konulan gümrük tarifeleri ABD'de otomobil üretmeyi ve satmayı daha pahalı hale getirecek ve sonuçta daha yüksek fiyatlara yol açacaktır” cümlesini kaydetmişti.
Ekonomistler ise ithal mallara gümrük vergisi getirilmesinin, ithalatçıların maliyetleri tüketicilere yansıtması nedeniyle enflasyonu yükselteceğinden endişe ettiklerini dile getirmişti. Geçen hafta açıklanan verilerde, ABD genelinde tüketici duyarlılığının Mart ayında keskin bir düşüşle 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini göstermişti.
Goldman Sachs ise geçtiğimiz günlerde ABD'nin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme olasılığına ilişkin tahminini daha önce yüzde 20 iken yüzde 35'e yükseltmiş ve bunun muhtemelen Wall Street'te daha fazla kayba yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2025
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31 Mart, 08:21
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