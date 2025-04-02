https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/sivasta-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1095050048.html
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T07:25+0300
2025-04-02T07:25+0300
2025-04-02T07:58+0300
türki̇ye
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i̇mranlı
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kaza sebebi
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Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/meteorolojiden-14-il-icin-sari-kod-alarmi-yagmur-ve-toz-firtinasi-ayni-anda-geliyor-camur-yagacak-1095049070.html
türki̇ye
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sivas, i̇mranlı, kaza, kaza sebebi, yolcu otobüsü
sivas, i̇mranlı, kaza, kaza sebebi, yolcu otobüsü
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
07:25 02.04.2025 (güncellendi: 07:58 02.04.2025)
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.