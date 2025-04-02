https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/sgkdan-binlerce-emekliye-kritik-uyari-emeklilikler-iptal-edilecek-maaslar-faiziyle-geri-alinacak-1095052439.html

SGK'dan binlerce emekliye kritik uyarı: Emeklilikler iptal edilecek, maaşlar faiziyle geri alınacak

SGK'dan binlerce emekliye kritik uyarı: Emeklilikler iptal edilecek, maaşlar faiziyle geri alınacak

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüz prim ödemeleri nedeniyle binlerce emeklinin emekliliğini iptal etmeye hazırlanıyor. Tespit edilen usulsüzlükler... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T08:28+0300

2025-04-02T08:28+0300

2025-04-02T08:29+0300

emekli

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ekonomi̇

iptal

i̇ptal

maaş

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde artan usulsüz prim ödemeleri ve sahte sigortalılık işlemleri nedeniyle geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bu kapsamda, binlerce emeklinin emekliliklerinin iptal edilmesi ve ödenen maaşların faiziyle geri alınması gündemde.Evlerine tebligat gönderilen emekliler i̇fadeye çağrılıyorSGK, şüpheli görülen emeklilere resmi tebligatlar göndererek, 3 iş günü içinde bağlı bulundukları SGK ilçe müdürlüklerine başvurarak ifade vermelerini talep ediyor. Bu süreçte, emeklilerin prim ödemelerinin ve sigortalılık durumlarının detaylı bir şekilde inceleneceği belirtiliyor. Usulsüzlük tespit edilirse emeklilik i̇ptali ve maaşların geri alınması söz konusuİncelemeler sonucunda, eğer emeklilerin gerçek bir çalışma faaliyetinde bulunmadıkları ve sahte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı kazandıkları tespit edilirse, bu kişilerin emeklilikleri iptal edilecek. Ayrıca, bugüne kadar alınan emekli maaşlarının yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi istenecek.10 yıllık i̇nceleme süreci ve zaman aşımı durumuSGK uzmanları, geriye dönük incelemelerin emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini belirtiyor. Bu sürenin aşılması durumunda ise zaman aşımı devreye giriyor ve cezai işlemler uygulanamıyor. Bu nedenle, özellikle son 10 yıl içinde emekli olanların dikkatli olması gerekiyor. Emekliler ne yapmalı?Evinize SGK'dan bir tebligat gelmesi durumunda, belirtilen süre içinde ilgili SGK müdürlüğüne başvurarak gerekli açıklamaları yapmanız önemlidir. Aksi takdirde, emekliliğinizin iptali ve maaşlarınızın geri alınması gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

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