https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/rtuk-baskani-sahinden-boykot-uyarisi-geregi-yapilacaktir-1095059294.html
RTÜK Başkanı Şahin'den boykot uyarısı: 'Gereği yapılacaktır'
RTÜK Başkanı Şahin'den boykot uyarısı: 'Gereği yapılacaktır'
Sputnik Türkiye
Boykot çağrılarına tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrısında bulunan ve boykota destek veren kanallar için 'gereği yapılacaktır'... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T13:12+0300
2025-04-02T13:12+0300
2025-04-02T13:12+0300
türki̇ye
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ebubekir şahin
2 nisan boykot çağrısı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2 Nisan için yapılan boykot çağrısıyla ilgili kanalları uyardı. Şahin, boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınların takip edildiğini belirterek, "Gereği yapılacaktır" dedi. Boykot çağrılarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrısı yapanlara karşı, ticaretinde maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini dile getirmişti. Boykot çağrılarıyla ilgili yayınlar hakkında sosyal medyasından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrılarıyla Türkiye'nin değerlerinin ve kazanımlarının sarsılmaya çalışıldığını ifade etti. Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/boykot-cagrisi-paylasimlarina-sorusturma-1095046374.html
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rtük, ebubekir şahin, 2 nisan boykot çağrısı
rtük, ebubekir şahin, 2 nisan boykot çağrısı
RTÜK Başkanı Şahin'den boykot uyarısı: 'Gereği yapılacaktır'
Boykot çağrılarına tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrısında bulunan ve boykota destek veren kanallar için 'gereği yapılacaktır' ifadelerini kullandı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2 Nisan için yapılan boykot çağrısıyla ilgili kanalları uyardı. Şahin, boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınların takip edildiğini belirterek, "Gereği yapılacaktır" dedi. Boykot çağrılarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrısı yapanlara karşı, ticaretinde maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini dile getirmişti.
Boykot çağrılarıyla ilgili yayınlar hakkında sosyal medyasından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrılarıyla Türkiye'nin değerlerinin ve kazanımlarının sarsılmaya çalışıldığını ifade etti. Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur."