https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/boykot-cagrisi-paylasimlarina-sorusturma-1095046374.html
'Boykot çağrısı' paylaşımlarına soruşturma
'Boykot çağrısı' paylaşımlarına soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'boykot çağrısı' yapan paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T21:03+0300
2025-04-01T21:03+0300
2025-04-01T22:07+0300
türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
son dakika
boykot
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili resen soruşturma başlatıldığı' duyuruldu.Açıklamada, soruşturmanın 'nefret ve ayrımcılık' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından açıldığı belirtildi.Bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği de açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/ak-parti-sozcusu-celik-ozelin-geldigi-nokta-bir-turkiyeyi-topyekun-tehdit-etmek-1095046218.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika, boykot, soruşturma
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika, boykot, soruşturma
'Boykot çağrısı' paylaşımlarına soruşturma
21:03 01.04.2025 (güncellendi: 22:07 01.04.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'boykot çağrısı' yapan paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili resen soruşturma başlatıldığı' duyuruldu.
Açıklamada, soruşturmanın 'nefret ve ayrımcılık' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından açıldığı belirtildi.
Bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği de açıklandı.