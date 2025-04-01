https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/boykot-cagrisi-paylasimlarina-sorusturma-1095046374.html

'Boykot çağrısı' paylaşımlarına soruşturma

'Boykot çağrısı' paylaşımlarına soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'boykot çağrısı' yapan paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T21:03+0300

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türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

son dakika

boykot

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili resen soruşturma başlatıldığı' duyuruldu.Açıklamada, soruşturmanın 'nefret ve ayrımcılık' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından açıldığı belirtildi.Bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği de açıklandı.

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