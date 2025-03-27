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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/9-gunluk-bayram-tatilinde-bankalar-borsa-noterler-kargo-firmalari-ve-saglik-kurumlari-acik-mi-1094904674.html
9 günlük bayram tatilinde bankalar, borsa, noterler, kargo firmaları ve sağlık kurumları açık mı?
9 günlük bayram tatilinde bankalar, borsa, noterler, kargo firmaları ve sağlık kurumları açık mı?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili süresinin 9 güne uzatıldığını açıklamasıyla birlikte gözler kamu kurumlarına çevrildi. Özellikle hastane, sağlık ocağı... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:55+0300
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türki̇ye
bayram
bayram tatili
resmi ulusal bayram
dini bayram
aile sağlığı merkezleri
ptt
borsa i̇stanbul
mng kargo
türkiye
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Dini ve milli bayram günlerinde kamu kurumların tamamı kapalı olduğu için hizmet veremiyor. Normal şartlarda üç günlük bayram tatili idari izinle birlikte dokuz gün olarak yapılacak.Özellikle kamu kurumlarında işi olanlar ise önümüzdeki hafta normal bayram tatilinin dışında banka, noter, kargo firmaları, eczane, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma günlerine ve saatlerine odaklandı.Peki 9 günlük bayram tatilinde nereler kapalı? Bayramda bankalar açık mı?Özel ve kamu bankaları, bayram tatili süresince hizmet veremeyecek. Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden bankalarda son olarak işlemler 28 Mart cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Bankalar ne zaman açılacak?İdari izin sebebiyle bankalar önümüzdeki hafta tamamen kapalı olurken 7 Nisan Pazartesi günü tekrar hizmet vermeye başlayacak.Bayramda borsa açık mı?Borsa İstanbul’da bankalara uygun çalıştığından faaliyetlerine ara verecek.Bayramda eczaneler açık mı? Sağlık ocakları açık mı?Kamu kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak yerler arasında. 2,3,4 Nisan 2025 tarihinde idari izin sebebiyle sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri açık olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak. Nöbetçi eczaneler, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.Noterler bayramda açık mı?Noterler, kamu kurumu niteliğinde olup tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır. Ramazan bayramı tatili 30 Mart Pazar günü ve 1 Nisan tarihinde olacak. Noterler resmi tatil günlerinde kapalı olurken, nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.Kargo firmaları bayramda açık mı?Kargo firmaları da benzer şekilde bayramda hizmet vermeyecek işletmeler arasında yer alıyor.Bayram tatili süresi boyunca şubeler kapalı olurken kargo dağıtımı yapılmayacak. PTT, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo ve diğer firmalar bayramda hizmet vermeyecek.
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bayramda bankalar açık mı?, noterler bayramda açık mı, eczaneler bayramda açık mı, noterler bayramda açık mı?, sağlık ocağı bayramda açık mı, haftaya sağlık ocağı açık mı, eczaneler bayramda açık mı, bayram kaç gün, bayramda bankalar açık mı, kargocular bayramda açık mı, 9 günlük bayram tatilinde bankalar, borsa, noterler, kargo firmaları ve sağlık kurumları açık mı, kapalı mı?
bayramda bankalar açık mı?, noterler bayramda açık mı, eczaneler bayramda açık mı, noterler bayramda açık mı?, sağlık ocağı bayramda açık mı, haftaya sağlık ocağı açık mı, eczaneler bayramda açık mı, bayram kaç gün, bayramda bankalar açık mı, kargocular bayramda açık mı, 9 günlük bayram tatilinde bankalar, borsa, noterler, kargo firmaları ve sağlık kurumları açık mı, kapalı mı?

9 günlük bayram tatilinde bankalar, borsa, noterler, kargo firmaları ve sağlık kurumları açık mı?

09:55 27.03.2025
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili süresinin 9 güne uzatıldığını açıklamasıyla birlikte gözler kamu kurumlarına çevrildi. Özellikle hastane, sağlık ocağı (aile sağlığı merkezleri) bankalar, borsa, kargo firmalarının çalışma durumu merak ediliyor.
Dini ve milli bayram günlerinde kamu kurumların tamamı kapalı olduğu için hizmet veremiyor. Normal şartlarda üç günlük bayram tatili idari izinle birlikte dokuz gün olarak yapılacak.
Özellikle kamu kurumlarında işi olanlar ise önümüzdeki hafta normal bayram tatilinin dışında banka, noter, kargo firmaları, eczane, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma günlerine ve saatlerine odaklandı.
Peki 9 günlük bayram tatilinde nereler kapalı?

Bayramda bankalar açık mı?

Özel ve kamu bankaları, bayram tatili süresince hizmet veremeyecek.
Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden bankalarda son olarak işlemler 28 Mart cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Bankalar ne zaman açılacak?

İdari izin sebebiyle bankalar önümüzdeki hafta tamamen kapalı olurken 7 Nisan Pazartesi günü tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bayramda borsa açık mı?

Borsa İstanbul’da bankalara uygun çalıştığından faaliyetlerine ara verecek.

Bayramda eczaneler açık mı? Sağlık ocakları açık mı?

Kamu kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak yerler arasında.
2,3,4 Nisan 2025 tarihinde idari izin sebebiyle sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri açık olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak. Nöbetçi eczaneler, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Noterler bayramda açık mı?

Noterler, kamu kurumu niteliğinde olup tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır. Ramazan bayramı tatili 30 Mart Pazar günü ve 1 Nisan tarihinde olacak. Noterler resmi tatil günlerinde kapalı olurken, nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.

Kargo firmaları bayramda açık mı?

Kargo firmaları da benzer şekilde bayramda hizmet vermeyecek işletmeler arasında yer alıyor.
Bayram tatili süresi boyunca şubeler kapalı olurken kargo dağıtımı yapılmayacak.
PTT, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo ve diğer firmalar bayramda hizmet vermeyecek.
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