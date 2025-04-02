https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/nevruz-resmi-bayram-mi-olacak-1095055931.html

Nevruz resmi bayram mı olacak? Tatil ilan edilecek mi?

Nevruz resmi bayram mı olacak? Tatil ilan edilecek mi?

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesiyle ilgili çalışmalara başladığı belirtildi. 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T10:54+0300

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türki̇ye

nevruz

21 mart dünya nevruz günü

nevruz bayramı

ak parti

resmi tatil

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz etkinlikleri sırasında 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edileceğini açıklamıştı. Şimdi de AK Parti'nin bunun için çalışmalara başladığı belirtildi.Cumhuriyet'in haberine göre, AK Parti 21 Mart Nevruz'u resmi tatil ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı’nın, yapılacak çalışmalarla tüm Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline gelmesi amaçlanıyor. Çalışmaları, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun yöneteceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/nevruz-bayrami-baharin-mujdecisi-nevruz-genis-cografyada-yuzyillardir-kutlaniyor-1094723447.html

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