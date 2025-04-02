https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/nevruz-resmi-bayram-mi-olacak-1095055931.html
Nevruz resmi bayram mı olacak? Tatil ilan edilecek mi?
Nevruz resmi bayram mı olacak? Tatil ilan edilecek mi?
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesiyle ilgili çalışmalara başladığı belirtildi. 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T10:54+0300
2025-04-02T10:54+0300
2025-04-02T11:38+0300
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21 mart dünya nevruz günü
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ak parti
resmi tatil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz etkinlikleri sırasında 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edileceğini açıklamıştı. Şimdi de AK Parti'nin bunun için çalışmalara başladığı belirtildi.Cumhuriyet'in haberine göre, AK Parti 21 Mart Nevruz'u resmi tatil ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı’nın, yapılacak çalışmalarla tüm Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline gelmesi amaçlanıyor. Çalışmaları, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun yöneteceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/nevruz-bayrami-baharin-mujdecisi-nevruz-genis-cografyada-yuzyillardir-kutlaniyor-1094723447.html
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Nevruz resmi bayram mı olacak? Tatil ilan edilecek mi?
10:54 02.04.2025 (güncellendi: 11:38 02.04.2025)
AK Parti'nin 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesiyle ilgili çalışmalara başladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz etkinlikleri sırasında 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edileceğini açıklamıştı. Şimdi de AK Parti'nin bunun için çalışmalara başladığı belirtildi.
Cumhuriyet'in haberine göre, AK Parti 21 Mart Nevruz'u resmi tatil ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı’nın, yapılacak çalışmalarla tüm Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline gelmesi amaçlanıyor. Çalışmaları, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun yöneteceği ifade edildi.