https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/nevruz-bayrami-baharin-mujdecisi-nevruz-genis-cografyada-yuzyillardir-kutlaniyor-1094723447.html

Nevruz Bayramı: Baharın müjdecisi nevruz geniş coğrafyada yüzyıllardır kutlanıyor

Nevruz Bayramı: Baharın müjdecisi nevruz geniş coğrafyada yüzyıllardır kutlanıyor

Sputnik Türkiye

Dünya çapında çeşitli halkların baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgelediği için kutlanan Nevruz Bayramı bu yıl 21 Mart Cuma günü kutlanıyor

2025-03-21T12:19+0300

2025-03-21T12:19+0300

2025-03-21T12:19+0300

yaşam

nevruz

21 mart dünya nevruz günü

nevruz bayramı

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Zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın baharla başlayan canlanması ve yeni bir başlangıcın simgesi olan nevruz kutlaması, binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan renkli etkinliklerle kutlanan Nevruz Bayramı, 2025'te 21 Mart Cuma günü kutlanıyor. Nevruz ne kadar çok yardımlaşma, dayanışma ve coşkuyla kutlanırsa o yılın o kadar bolluk ve bereketle geçeceğine inanılıyor.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Uğurlu, Nevruz Bayramı'nın baharın habercisi nevruzun kutsal bir başlangıç olduğunu belirterek, "Kara kışın, uğursuzlukların, hastalıkların, dertlerin, sıkıntıların bittiği ve sağlıkla, sıhhatle, bollukla, bereketle yeni bir yılın başladığı gündür 21 Mart" diyor. Hayvancılık için nevruz önemli bir günHayvancılıkla geçimini sağlayan topluluklar için nevruzun önemli olduğunu aktaran Uğurlu, "Yeni yıl, bahar, taze otların bittiği, artık hayvanların taze ve yeşil otlara kavuşacağı gün olduğu için kutlu kabul edilmiş. Kutsal kabul edilmiş ve kutlanmış. Nevruz, kutsal bir başlangıçtır çünkü kara kışın, uğursuzlukların, hastalıkların, dertlerin, sıkıntıların bittiği ve sağlıkla, sıhhatle, bollukla, bereketle yeni bir yılın başladığı gündür 21 Mart" diye konuştu.Bolu'nun Seben ilçesindeki 1400 rakımlı Nevruz Tepesi'nde, her yıl 21 Mart'ta nevruz ateşinin yakılıyor ve ateşin üstünden atlama etkinlikleri yapılıyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alimcan İnayet, nevruzun Türk coğrafyalarında "Noruz", "Navruz", "Navrız", "Mevriz", "ulustın ulı küni" gibi isimlerle kutlandığını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/21-mart-ne-gunu-ekinoks-nedir-nevruz-ne-zaman--1094707371.html

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nevruz, 21 mart dünya nevruz günü, nevruz bayramı