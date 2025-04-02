https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/arda-gulerden-tarihi-asist-mucize-gibiydi-10-dakikada-geldi-real-madridi-finale-tasidi-1095048659.html
Arda Güler'den tarihi asist, 'mucize gibiydi': 10 dakikada geldi, Real Madrid’i finale taşıdı
Arda Güler'den tarihi asist, 'mucize gibiydi': 10 dakikada geldi, Real Madrid’i finale taşıdı
Sputnik Türkiye
İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı. İlk maçtaki 1-0'lık avantajla finale yükselen Madrid... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T07:07+0300
2025-04-02T07:07+0300
2025-04-02T07:07+0300
spor
arda güler
madrid
real madrid
antonio rüdiger
maç
gol
gol
asist
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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, yarı final rövanşında Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı. İlk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajını iyi kullanan Madrid ekibi, toplamda 5-4’lük skorla adını finale yazdırdı.Goller peş peşe geldiMaçın ilk golü, 16. dakikada Real Sociedad forması giyen Barrenetxea’dan geldi. Madrid, bu gole 30. dakikada genç yıldız Endrick ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Sociedad baskıyı artırdı; 72 ve 80. dakikalarda attıkları gollerle skoru 3-1'e getirdi. Ancak Madrid pes etmedi. Bellingham ve Tchouameni, sadece 4 dakika içinde attıkları gollerle eşitliği sağladı: 3-3.Son dakikada yine SociedadMaçın 90+3. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Oyarzabal, hem kendisinin ikinci hem de takımının dördüncü golünü kaydetti. 90 dakika Sociedad'ın 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara taşındı.Arda Güler fark yaratıyorUzatmalarda 106. dakikada oyuna giren Arda Güler, kısa sürede farkını ortaya koydu. 115. dakikada kullandığı serbest vuruşta, topu iyi takip eden Antonio Rüdiger kafa vuruşuyla ağları sarstı ve Madrid’i finale taşıdı. Arda Güler’in yaptığı bu asist sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.Rüdiger: Arda Güler i̇nanılmazdıTuru getiren golü atan Antonio Rüdiger, maç sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı:"Arda Güler inanılmaz bir asist yaptı. Oyuna girdikten sonra büyük fark yarattı." dedi.
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arda güler, madrid, real madrid, antonio rüdiger, maç, gol, gol, asist
Arda Güler'den tarihi asist, 'mucize gibiydi': 10 dakikada geldi, Real Madrid’i finale taşıdı
İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı. İlk maçtaki 1-0'lık avantajla finale yükselen Madrid temsilcisinde, uzatma dakikalarında oyuna giren Arda Güler yaptığı asistle turun mimarı oldu. Rüdiger, Arda için “İnanılmaz bir asist yaptı” dedi.
İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, yarı final rövanşında Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı. İlk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajını iyi kullanan Madrid ekibi, toplamda 5-4’lük skorla adını finale yazdırdı.
Maçın ilk golü, 16. dakikada Real Sociedad forması giyen Barrenetxea’dan geldi. Madrid, bu gole 30. dakikada genç yıldız Endrick ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Sociedad baskıyı artırdı; 72 ve 80. dakikalarda attıkları gollerle skoru 3-1'e getirdi. Ancak Madrid pes etmedi. Bellingham ve Tchouameni, sadece 4 dakika içinde attıkları gollerle eşitliği sağladı: 3-3.
Son dakikada yine Sociedad
Maçın 90+3. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Oyarzabal, hem kendisinin ikinci hem de takımının dördüncü golünü kaydetti. 90 dakika Sociedad'ın 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara taşındı.
Arda Güler fark yaratıyor
Uzatmalarda 106. dakikada oyuna giren Arda Güler, kısa sürede farkını ortaya koydu. 115. dakikada kullandığı serbest vuruşta, topu iyi takip eden Antonio Rüdiger kafa vuruşuyla ağları sarstı ve Madrid’i finale taşıdı. Arda Güler’in yaptığı bu asist sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Rüdiger: Arda Güler i̇nanılmazdı
Turu getiren golü atan Antonio Rüdiger, maç sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı:
"Arda Güler inanılmaz bir asist yaptı. Oyuna girdikten sonra büyük fark yarattı." dedi.