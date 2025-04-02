https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/arda-gulerden-tarihi-asist-mucize-gibiydi-10-dakikada-geldi-real-madridi-finale-tasidi-1095048659.html

Arda Güler'den tarihi asist, 'mucize gibiydi': 10 dakikada geldi, Real Madrid’i finale taşıdı

Arda Güler'den tarihi asist, 'mucize gibiydi': 10 dakikada geldi, Real Madrid’i finale taşıdı

Sputnik Türkiye

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı. İlk maçtaki 1-0'lık avantajla finale yükselen Madrid... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T07:07+0300

2025-04-02T07:07+0300

2025-04-02T07:07+0300

spor

arda güler

madrid

real madrid

antonio rüdiger

maç

gol

gol

asist

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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, yarı final rövanşında Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı. İlk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajını iyi kullanan Madrid ekibi, toplamda 5-4’lük skorla adını finale yazdırdı.Goller peş peşe geldiMaçın ilk golü, 16. dakikada Real Sociedad forması giyen Barrenetxea’dan geldi. Madrid, bu gole 30. dakikada genç yıldız Endrick ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Sociedad baskıyı artırdı; 72 ve 80. dakikalarda attıkları gollerle skoru 3-1'e getirdi. Ancak Madrid pes etmedi. Bellingham ve Tchouameni, sadece 4 dakika içinde attıkları gollerle eşitliği sağladı: 3-3.Son dakikada yine SociedadMaçın 90+3. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Oyarzabal, hem kendisinin ikinci hem de takımının dördüncü golünü kaydetti. 90 dakika Sociedad'ın 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara taşındı.Arda Güler fark yaratıyorUzatmalarda 106. dakikada oyuna giren Arda Güler, kısa sürede farkını ortaya koydu. 115. dakikada kullandığı serbest vuruşta, topu iyi takip eden Antonio Rüdiger kafa vuruşuyla ağları sarstı ve Madrid’i finale taşıdı. Arda Güler’in yaptığı bu asist sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.Rüdiger: Arda Güler i̇nanılmazdıTuru getiren golü atan Antonio Rüdiger, maç sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı:"Arda Güler inanılmaz bir asist yaptı. Oyuna girdikten sonra büyük fark yarattı." dedi.

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arda güler, madrid, real madrid, antonio rüdiger, maç, gol, gol, asist