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Meteoroloji'den 6 şehir için sarı kodlu alarm: Sağanak yağış Türkiye'yi vuracak
Meteoroloji'den 6 şehir için sarı kodlu alarm: Sağanak yağış Türkiye'yi vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü yağışlar... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük tahmin raporuna göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, başta Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu olmak üzere birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Yağışların özellikle Hakkâri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Sarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.Rüzgar Ege ve İç Anadolu’da şiddetli esecekRüzgarın, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı uyarı yapıldı.Hava sıcaklığı mevsim normallerindeHava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak kuvvetli rüzgar ve yağışın etkisiyle hissedilen sıcaklıklarda düşüş yaşanabilir.Denizlerde fırtına bekleniyorDenizlerde de Güney Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor. Özellikle balıkçılar ve deniz ulaşımıyla uğraşanlar için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Bölgelere Göre Öne Çıkan Hava Durumu Detayları
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Meteoroloji'den 6 şehir için sarı kodlu alarm: Sağanak yağış Türkiye'yi vuracak

07:38 31.03.2025 (güncellendi: 07:39 31.03.2025)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Özellikle Hakkâri’de yağışlar kuvvetli olurken, Ege ve İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük tahmin raporuna göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, başta Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu olmak üzere birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Yağışların özellikle Hakkâri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sarı kodlu uyarı verilen şehirler

Meteoroloji, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

Rüzgar Ege ve İç Anadolu’da şiddetli esecek

Rüzgarın, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak kuvvetli rüzgar ve yağışın etkisiyle hissedilen sıcaklıklarda düşüş yaşanabilir.

Denizlerde fırtına bekleniyor

Denizlerde de Güney Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor. Özellikle balıkçılar ve deniz ulaşımıyla uğraşanlar için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Bölgelere Göre Öne Çıkan Hava Durumu Detayları

Marmara: İstanbul, Kocaeli, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış.
Ege: İzmir, Muğla ve Afyonkarahisar dahil tüm bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar.
Akdeniz: Antalya ve Adana’da sağanak yağış, Göller Yöresi’nde rüzgar etkili.
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak yağış.
Karadeniz: Zonguldak, Trabzon ve Samsun’da aralıklı ve yerel sağanak yağışlar.
Doğu Anadolu: Erzurum, Kars ve Van’da sağanak yağış beklenirken, Hakkâri’de yağış kuvvetli olabilir.
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Siirt ve Şırnak’ta sağanak yağış görülecek.
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