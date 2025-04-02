https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/izlandada-volkanik-patlama-meydana-geldi-blue-lagoon-bolgesi-tahliye-edildi-1095048487.html
İzlanda'da volkanik patlama meydana geldi: Blue Lagoon bölgesi tahliye edildi
İzlanda'da volkanik patlama meydana geldi: Blue Lagoon bölgesi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi. 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T02:33+0300
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İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV, Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30'da sismik faaliyetler meydana geldiğini bildirdi. Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, sismik faaliyetlerin başlamasından bu yana bölgede 200'den fazla deprem kaydedildi.Tahliyeden saatler sonra Grindavik kasabası civarında volkanik patlamalar meydana geldi. Yetkililer, lav soğutma ekipmanlarını bölgeye ulaştırdı.Grindavik'in 500 metre ilerisinde volkanik faaliyetler nedeniyle büyük bir yarık açılması üzerine bölgede ikaz sirenleri çalmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/istanbulda-dusen-sicaklik-sise-neden-oldu-1095047924.html
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i̇zlanda, ruv, reykjavik, volkanik dağ, sismik arama
i̇zlanda, ruv, reykjavik, volkanik dağ, sismik arama
İzlanda'da volkanik patlama meydana geldi: Blue Lagoon bölgesi tahliye edildi
İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.
İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV, Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30'da sismik faaliyetler meydana geldiğini bildirdi. Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.
İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, sismik faaliyetlerin başlamasından bu yana bölgede 200'den fazla deprem kaydedildi.
Tahliyeden saatler sonra Grindavik kasabası civarında volkanik patlamalar meydana geldi. Yetkililer, lav soğutma ekipmanlarını bölgeye ulaştırdı.
Grindavik'in 500 metre ilerisinde volkanik faaliyetler nedeniyle büyük bir yarık açılması üzerine bölgede ikaz sirenleri çalmaya başladı.