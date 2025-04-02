https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/istanbulda-dusen-sicaklik-sise-neden-oldu-1095047924.html
İstanbul'da düşen sıcaklık sise neden oldu
İstanbul'da düşen sıcaklık sise neden oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hava sıcaklığındaki düşüş sonucu bazı yerlerde sis etkili oldu. Yoğun sis sürücülerin trafikte zorlukla ilerlemesine yol açtı. 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T00:57+0300
2025-04-02T00:57+0300
2025-04-02T00:57+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
beylikdüzü
boğaz
sis
hava
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İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi, kentin yüksek kesimlerde sise yol açtı.Sisin görüş mesafesini düşürmesi ise sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli ile Boğaz köprülerinde yoğun sis gözlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/meteorolojiden-sari-alarm-bu-iller-dikkat--kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1095023564.html
türki̇ye
i̇stanbul
beylikdüzü
boğaz
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türkiye, i̇stanbul, beylikdüzü, boğaz, sis, hava
türkiye, i̇stanbul, beylikdüzü, boğaz, sis, hava
İstanbul'da düşen sıcaklık sise neden oldu
İstanbul'da hava sıcaklığındaki düşüş sonucu bazı yerlerde sis etkili oldu. Yoğun sis sürücülerin trafikte zorlukla ilerlemesine yol açtı.
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi, kentin yüksek kesimlerde sise yol açtı.
Sisin görüş mesafesini düşürmesi ise sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.
Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli ile Boğaz köprülerinde yoğun sis gözlendi.