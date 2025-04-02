https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/istanbulda-dusen-sicaklik-sise-neden-oldu-1095047924.html

İstanbul'da düşen sıcaklık sise neden oldu

İstanbul'da düşen sıcaklık sise neden oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hava sıcaklığındaki düşüş sonucu bazı yerlerde sis etkili oldu. Yoğun sis sürücülerin trafikte zorlukla ilerlemesine yol açtı. 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T00:57+0300

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türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

beylikdüzü

boğaz

sis

hava

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İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi, kentin yüksek kesimlerde sise yol açtı.Sisin görüş mesafesini düşürmesi ise sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine sebep oldu.Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi ve Kuleli ile Boğaz köprülerinde yoğun sis gözlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/meteorolojiden-sari-alarm-bu-iller-dikkat--kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1095023564.html

türki̇ye

i̇stanbul

beylikdüzü

boğaz

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türkiye, i̇stanbul, beylikdüzü, boğaz, sis, hava