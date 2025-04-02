https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/istanbulda-mart-ayinda-fiyati-en-cok-artan-urunler-belli-oldu-1095057521.html

İstanbul'da mart ayında fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

İstanbul'da mart ayında fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün taze fasulye oldu. 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T11:51+0300

2025-04-02T11:51+0300

2025-04-02T11:51+0300

ekonomi̇

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

taze fasulye

kabak

fiyat artışı

patlıcan

uçak bileti

uçak bileti fiyatları

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İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 60.36 ile taze fasulye oldu. 336 ana üründen 208 ürünün fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı azaldı. Fiyatı en çok azalan ürün ise uçak biletleri olarak belirlendi. Fasulye, patlıcan ve kabak liste başı İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 208 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 52 ürünün fiyatı azaldı.Martta bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 60,36 ile taze fasulye olurken, onu yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak, yüzde 41,73 ile dolmalık biber, yüzde 34,58 ile şehirlerarası otobüs bileti izledi.Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 25,23 ile erkek berberi-saç kesim, yüzde 24,96 ile limon, yüzde 21,92 ile domates, yüzde 19,64 ile karnabahar, yüzde 19,06 ile sarımsak, yüzde 17,25 ile muz, yüzde 16,11 ile kuru soğan oldu.Geçen ay sivri biber yüzde 12,17, günlük araç kiralama ücreti yüzde 11,3, kolonya yüzde 9,65, yeşil soğan yüzde 8,79, dondurma yüzde 8,55, patates ise yüzde 8,42 arttı.Uçak biletlerinin fiyatları azaldıMartta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 26,03 ile uçak bileti olurken, onu yüzde 14,19 ile porselen ev eşyası, yüzde 7,98 ile kıvırcık, yüzde 2,89 ile zeytinyağı takip etti.Fiyatlar, yemek odası takımlarında yüzde 2,19, balıkta yüzde 2,18, deodorantta yüzde 1,75, yer fıstığında yüzde 1,23, pul biberde yüzde 0,91, hazır çorbalarda yüzde 0,39 geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/istanbulun-mart-enflasyonu-belli-oldu-1095032645.html

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i̇stanbul ticaret odası (i̇to), taze fasulye, kabak, fiyat artışı, patlıcan, uçak bileti, uçak bileti fiyatları