https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/meteorolojiden-sari-alarm-bu-iller-dikkat--kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1095023564.html
Meteoroloji'den 'sarı' alarm: Bu iller dikkat, Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den 'sarı' alarm: Bu iller dikkat, Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Antalya, İzmir ve Muğla'nın da bulunduğu 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T06:49+0300
2025-04-01T06:49+0300
2025-04-01T06:51+0300
türki̇ye
güneydoğu anadolu
antalya
batı akdeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerSarı kodla uyarılan iller şunlar:Antalya, Burdur, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla.Bu illerde yaşayan vatandaşların ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.Rüzgâr fırtına şiddetinde esecekEge, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskler bulunuyor.Toz taşınımı bekleniyorAkdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batı bölgelerinde toz taşınımı görülebileceği belirtiliyor. Bu durum, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin azalmasına neden olabilir.Hava sıcaklığı artıyorMeteoroloji verilerine göre, kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.Kuvvetli yağış uyarısı yapıldıEge, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Bu nedenle, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.İllere Göre hava durumu özeti
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türki̇ye
güneydoğu anadolu
antalya
batı akdeniz
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Meteoroloji'den 'sarı' alarm: Bu iller dikkat, Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
06:49 01.04.2025 (güncellendi: 06:51 01.04.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Antalya, İzmir ve Muğla'nın da bulunduğu 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yerel kuvvetli yağış ve saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Sarı kodlu uyarı verilen i̇ller
Sarı kodla uyarılan iller şunlar:
Antalya, Burdur, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla.
Bu illerde yaşayan vatandaşların ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.
Rüzgâr fırtına şiddetinde esecek
Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskler bulunuyor.
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batı bölgelerinde toz taşınımı görülebileceği belirtiliyor. Bu durum, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin azalmasına neden olabilir.
Meteoroloji verilerine göre, kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Bu nedenle, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.
İllere Göre hava durumu özeti
İstanbul:
19°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İzmir:
21°C, yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Antalya:
18°C, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış
Ankara:
18°C, aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep:
20°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Eskişehir:
14°C, güney ilçelerde kuvvetli yağış uyarısı