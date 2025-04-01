https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/meteorolojiden-sari-alarm-bu-iller-dikkat--kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1095023564.html

Meteoroloji'den 'sarı' alarm: Bu iller dikkat, Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den 'sarı' alarm: Bu iller dikkat, Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Antalya, İzmir ve Muğla'nın da bulunduğu 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T06:49+0300

2025-04-01T06:49+0300

2025-04-01T06:51+0300

türki̇ye

güneydoğu anadolu

antalya

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meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerSarı kodla uyarılan iller şunlar:Antalya, Burdur, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla.Bu illerde yaşayan vatandaşların ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.Rüzgâr fırtına şiddetinde esecekEge, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskler bulunuyor.Toz taşınımı bekleniyorAkdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batı bölgelerinde toz taşınımı görülebileceği belirtiliyor. Bu durum, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin azalmasına neden olabilir.Hava sıcaklığı artıyorMeteoroloji verilerine göre, kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.Kuvvetli yağış uyarısı yapıldıEge, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Bu nedenle, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.İllere Göre hava durumu özeti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/akomdan-istanbula-uyari-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1095011213.html

türki̇ye

güneydoğu anadolu

antalya

batı akdeniz

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