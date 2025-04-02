https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/fenerbahce-sahne-hazir-dedi-galatasaray-antrenmani-paylasti-bugun-oynanacak-derbide-30-bin-199-1095059247.html
Fenerbahçe 'sahne hazır' dedi, Galatasaray antrenmanı paylaştı: Bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak
Fenerbahçe 'sahne hazır' dedi, Galatasaray antrenmanı paylaştı: Bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul emniyeti 32 bin 500 polis görevlendirdi. İki takım da sosyal medya hesaplarından heyecanın dozunu artıran... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T13:52+0300
2025-04-02T13:52+0300
2025-04-02T14:02+0300
spor
fenerbahçe
derbi
galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Derbiye saatler kala hem Fenerbahçe hem Galatasaray sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Ülker Stadyumunu paylaşan Fenerbahçe İngilizce olarak 'The stage is set' ifadelerini kullandı.Galatasaray antrenman görüntülerini paylaştıGalatasaray ise oyuncularının son antrenman görüntülerinden hazırladıkları klibi yayımladı.30 bin polis görev alacakİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 10 bin polis görev almış ancak bazı basın yayın organlarında 32 bin polisin görevlendirildiği iddia edilmişti.Bir önceki derbide 10 bin polis görev almıştıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32.500 polisin görevlendirildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı. DMM, derbide 10 bin 30 polisin görev yaptığını vurguladı.Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Dev derbi 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek ve yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.Derbinin VAR hakemi kim?Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alman Pascal Müller oldu.
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Fenerbahçe 'sahne hazır' dedi, Galatasaray antrenmanı paylaştı: Bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak
13:52 02.04.2025 (güncellendi: 14:02 02.04.2025)
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul emniyeti 32 bin 500 polis görevlendirdi. İki takım da sosyal medya hesaplarından heyecanın dozunu artıran paylaşımlar yaptı. Peki dev derbi saat kaçta oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek.
Derbiye saatler kala hem Fenerbahçe hem Galatasaray sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Ülker Stadyumunu paylaşan Fenerbahçe İngilizce olarak 'The stage is set' ifadelerini kullandı.
Galatasaray antrenman görüntülerini paylaştı
Galatasaray ise oyuncularının son antrenman görüntülerinden hazırladıkları klibi yayımladı.
30 bin polis görev alacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.
Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 10 bin polis görev almış ancak bazı basın yayın organlarında 32 bin polisin görevlendirildiği iddia edilmişti.
Bir önceki derbide 10 bin polis görev almıştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32.500 polisin görevlendirildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı. DMM, derbide 10 bin 30 polisin görev yaptığını vurguladı.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Dev derbi 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek ve yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alman Pascal Müller oldu.