Fenerbahçe 'sahne hazır' dedi, Galatasaray antrenmanı paylaştı: Bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
00:00
39 dk
TARİHTE BUGÜN
Eski Roma’dan günümüze şaka geleneği: 1 Nisan
01:00
2 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
01:08
5 dk
SESLİ HABER
Santorini adasında ‘deprem fırtınası’ alarmı: Türkiye’yi nasıl etkiler?
01:17
5 dk
SESLİ HABER
Ünlü antik kentte 2 bin yıllık pati izli tuğlalara rastlandı
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Bir dönem viral olmuşlardı, şimdilerde raflarda tozlanıyorlar
01:32
6 dk
SESLİ HABER
‘Hayalet çalışan’ sendromu: İş yerine aidiyeti neler düşürüyor?
01:42
7 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli hayvanları listesinde yer alıyorlar: Büyük Beşli
02:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere’de ‘yamyamlık izlerine’ rastlandı: 4 bin yıllık kemikler dikkat çekti
02:10
3 dk
ÖZEL HABER
Geçmişten günümüze akan miras: İstanbul’un su yolları
02:22
4 dk
ÖZEL HABER
Elektrik çarpması hissi yaşayanlar için nedenleri ve çözüm yolları
02:33
7 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
02:43
3 dk
SESLİ HABER
Kiracılara 'tadilat masrafı' uyarısı: Evdeki demirbaşları boyayan kiracıların başı ev sahibi ile derde girebilir
02:50
5 dk
SESLİ HABER
Bedeniniz yeterince dinleniyor mu? Uzmanlar 6 saate karşı uyarıyor
03:00
2 dk
SESLİ HABER
IQAir Raporu açıklandı: Dünyanın en kirli havası hangi ülkelerde?
03:12
2 dk
SESLİ HABER
TKP'den Özgür Özel'e tepki: Türkiye'den 'renkli devrim' çıkaramazsınız
03:25
4 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
03:38
6 dk
ÖZEL HABER
Ekrem İmamoğlu için ‘Siirt modeli’ gündemde
03:52
4 dk
SESLİ HABER
Çin’in 32 milyar dolarlık dev pazarı: Evcil hayvan klonlama
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Akciğer kanserini ilerleten yeni etmen bulundu: Şeker
04:11
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
04:22
4 dk
SESLİ HABER
El yazısı dijital dünyanın neresinde?
04:34
1 dk
SESLİ HABER
Birçok sektörde üretim kapasiteleri boşa çıktı: Rekabet yoğun, pazarlar ise durgun
04:43
3 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
04:55
1 dk
SESLİ HABER
Suç makinesi yine serbest
05:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'da en fazla "Altın Vize"yi Türk vatandaşları aldı
05:10
2 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
05:17
1 dk
ÖZEL HABER
Svalbard Adası ve Spitsbergen Anlaşması
05:26
29 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
06:00
43 dk
YERİ VE ZAMANI
Şekerin dünü ve bugünü
07:00
51 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
08:00
39 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Neşenin ve hüznün ustası: Volkan Konak kimdir?
08:42
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Eski Roma’dan günümüze şaka geleneği: 1 Nisan
08:54
2 dk
ANKARA FARKI
Şair Ferruh Tunç: 'Şiirin nöbetini tutuyoruz'
09:00
46 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
10:00
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünya F-35’i tartışıyor: ‘ABD istemezse uçamaz’
11:13
5 dk
ÖZEL HABER
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yeni doğum yapacak annelere destek yolda
11:22
3 dk
ÖZEL HABER
Silivri Cezaevi’nin tarihi: Kumpas davalarından İmamoğlu’na
11:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kennedy belgelerinden İsrail çıktı
11:40
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yatırım yoluyla oturma izni: En çok tercih edilen ülkeler hangileri?
12:09
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Neşenin ve hüznün ustası: Volkan Konak kimdir?
13:10
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
13:22
16 dk
ÖZEL HABER
Silivri sonrası gündemde: Müzeye dönüşen cezaevleri
13:42
6 dk
ÖZEL HABER
Uzman Diyetisyen anlattı: Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı?
13:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Baharın müjdecisi: Maslenitsa Bayramı
14:06
36 dk
SESLİ HABER
"Rüşvetin belgesi olmaz" demeyin: 1800 yıl önceki belge
14:47
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Eski Roma’dan günümüze şaka geleneği: 1 Nisan
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve ismi nereden geliyor?
15:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
16:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
18:08
48 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
19:04
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Neşenin ve hüznün ustası: Volkan Konak kimdir?
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Geçmişten günümüze akan miras: İstanbul’un su yolları
19:26
4 dk
ÖZEL HABER
Uzman Diyetisyen anlattı: Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı?
19:33
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kennedy belgelerinden İsrail çıktı
19:39
17 dk
ANKARA FARKI
Şair Ferruh Tunç: 'Şiirin nöbetini tutuyoruz'
20:01
46 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
21:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
Eski Roma’dan günümüze şaka geleneği: 1 Nisan
21:11
2 dk
ÖZEL HABER
Svalbard Adası ve Spitsbergen Anlaşması
21:18
29 dk
SESLİ HABER
Dünya F-35’i tartışıyor: ‘ABD istemezse uçamaz’
21:50
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli hayvanları listesinde yer alıyorlar: Büyük Beşli
22:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
22:09
16 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
22:29
5 dk
SESLİ HABER
‘Hayalet çalışan’ sendromu: İş yerine aidiyeti neler düşürüyor?
22:39
7 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Baharın müjdecisi: Maslenitsa Bayramı
23:00
36 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
00:00
53 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve ismi nereden geliyor?
01:00
52 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
02:00
43 dk
YERİ VE ZAMANI
Şekerin dünü ve bugünü
03:00
51 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
04:01
39 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
05:00
48 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
06:00
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Boykot, şiddet içermeyen gösteri hakkıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyasetin gündemi boykot
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'COVID-19 geçirdiyseniz mutlaka kalp doktoruna gitmeniz lazım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
10’uncu Yargı Paketi ile cezaevinde geçirilen kapalı, açık ve denetimli serbestlik süreleri değişiyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
15:09
8 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
15:30
3 dk
SESLİ HABER
‘Hayalet çalışan’ sendromu: İş yerine aidiyeti neler düşürüyor?
15:38
7 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıldır yaşamın devam ettiği 10 şehir
15:50
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
17:43
7 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Merkez Bankası'nın döviz satışı: Cebimizden mi çıkıyor, kâra mı dönüşüyor?
18:09
3 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde
18:25
3 dk
ÖZEL HABER
Silivri sonrası gündemde: Müzeye dönüşen cezaevleri
18:31
6 dk
SESLİ HABER
Çin’in 32 milyar dolarlık dev pazarı: Evcil hayvan klonlama
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
El yazısı dijital dünyanın neresinde?
22:34
1 dk
SESLİ HABER
Ünlü antik kentte 2 bin yıllık pati izli tuğlalara rastlandı
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Bir dönem viral olmuşlardı, şimdilerde raflarda tozlanıyorlar
22:52
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/fenerbahce-sahne-hazir-dedi-galatasaray-antrenmani-paylasti-bugun-oynanacak-derbide-30-bin-199-1095059247.html
Fenerbahçe 'sahne hazır' dedi, Galatasaray antrenmanı paylaştı: Bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak
Fenerbahçe 'sahne hazır' dedi, Galatasaray antrenmanı paylaştı: Bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul emniyeti 32 bin 500 polis görevlendirdi. İki takım da sosyal medya hesaplarından heyecanın dozunu artıran... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T13:52+0300
2025-04-02T14:02+0300
spor
fenerbahçe
derbi
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095060495_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d36910d8171095d742f8cb881255a84.jpg
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Derbiye saatler kala hem Fenerbahçe hem Galatasaray sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Ülker Stadyumunu paylaşan Fenerbahçe İngilizce olarak 'The stage is set' ifadelerini kullandı.Galatasaray antrenman görüntülerini paylaştıGalatasaray ise oyuncularının son antrenman görüntülerinden hazırladıkları klibi yayımladı.30 bin polis görev alacakİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 10 bin polis görev almış ancak bazı basın yayın organlarında 32 bin polisin görevlendirildiği iddia edilmişti.Bir önceki derbide 10 bin polis görev almıştıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32.500 polisin görevlendirildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı. DMM, derbide 10 bin 30 polisin görev yaptığını vurguladı.Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Dev derbi 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek ve yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.Derbinin VAR hakemi kim?Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alman Pascal Müller oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/acun-ilicali-52-kez-de-soylemis-olayim-yabanci-hakem-istiyoruz-1095039349.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095060495_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_b3bf34006ba0c111163719e2c691c83e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe galatasaray derbisi, derbi saat kaçta, derbi hakemi kim, derbi polis, fenerbahçe galatasaray derbisi polis, pascal müller, gs fb hangi kanalda, galatasaray fenerbahçe hangi kanalda, gs fb maçı hangi kanalda,
fenerbahçe galatasaray derbisi, derbi saat kaçta, derbi hakemi kim, derbi polis, fenerbahçe galatasaray derbisi polis, pascal müller, gs fb hangi kanalda, galatasaray fenerbahçe hangi kanalda, gs fb maçı hangi kanalda,

Fenerbahçe 'sahne hazır' dedi, Galatasaray antrenmanı paylaştı: Bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak

13:52 02.04.2025 (güncellendi: 14:02 02.04.2025)
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
Abone ol
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul emniyeti 32 bin 500 polis görevlendirdi. İki takım da sosyal medya hesaplarından heyecanın dozunu artıran paylaşımlar yaptı. Peki dev derbi saat kaçta oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek.
Derbiye saatler kala hem Fenerbahçe hem Galatasaray sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Ülker Stadyumunu paylaşan Fenerbahçe İngilizce olarak 'The stage is set' ifadelerini kullandı.

Galatasaray antrenman görüntülerini paylaştı

Galatasaray ise oyuncularının son antrenman görüntülerinden hazırladıkları klibi yayımladı.

30 bin polis görev alacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.
Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 10 bin polis görev almış ancak bazı basın yayın organlarında 32 bin polisin görevlendirildiği iddia edilmişti.

Bir önceki derbide 10 bin polis görev almıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32.500 polisin görevlendirildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı. DMM, derbide 10 bin 30 polisin görev yaptığını vurguladı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Dev derbi 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek ve yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Derbinin VAR hakemi kim?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alman Pascal Müller oldu.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2025
SPOR
Acun Ilıcalı: 52. kez de söylemiş olayım, yabancı hakem istiyoruz
Dün, 17:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала