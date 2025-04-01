https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/acun-ilicali-52-kez-de-soylemis-olayim-yabanci-hakem-istiyoruz-1095039349.html

Acun Ilıcalı: 52. kez de söylemiş olayım, yabancı hakem istiyoruz

Acun Ilıcalı: 52. kez de söylemiş olayım, yabancı hakem istiyoruz

Sputnik Türkiye

Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisi öncesi konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Sayın İbrahim Hatipoğlu, 'Bizim iç saha maçımızda... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T17:18+0300

2025-04-01T17:18+0300

2025-04-01T17:18+0300

spor

fenerbahçe

acun ılıcalı

kadıköy

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Fenerbahçe ile Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın akşam 20.45'te karşı karşıya gelecek.Karşılaşma öncesi konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakem konusunda açıklamalarda bulundu.Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:'Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması'Ilıcalı, "İbrahim Hatipoğlu, yaptığı açıklamayla hakemler üzerinde baskı kurduklarını itiraf ediyor. Biz yabancı hakem istediğimizi hep söyledik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'Yabancı hakem için konuşmuyorlar' dedi." ifadelerini de kullandı."Cuma akşamı 51. kez 'Yabancı hakem istiyoruz' demiştim. 4 gün sonra bugün Salı 52. kez söylemiş olayım. Yabancı hakem istediğimi aslında hep söylüyoruz, bir kez daha söyleyeyim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/galatasaray-turkiye-kupasinda-yarin-fenerbahce-ile-karsilasacak-1095026613.html

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acun ılıcalı, yabancı hakem, yabancı hakem fenerbahçe