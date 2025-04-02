https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/dunyanin-panzehri-turkiyede-uretiliyor-izinsiz-uretene-para-cezasi-kesiliyor-1095057316.html

Dünyanın 'panzehri' Türkiye'de üretiliyor: İzinsiz üretene para cezası kesiliyor

Dünyanın 'panzehri' Türkiye'de üretiliyor: İzinsiz üretene para cezası kesiliyor

Sputnik Türkiye

Anadolu topraklarına özgü 'kara akrep' türüne zehri nedeniyle paha biçilemiyor. İzinli 86 tesiste üretilen akrep zehri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T11:34+0300

2025-04-02T11:34+0300

2025-04-02T11:34+0300

ekonomi̇

akrep

akrep zehri

panzehir

ihracat

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Tıbbı açıdan büyük önem taşıyan ve bir çok kozmetik ürününde de kullanılmaya başlayan akrep zehri üretimi konusunda Türkiye, dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Anadolu topraklarına özgü Androctonus turkiyensis” (kara akrep) adıyla uluslararası literatüre kaydedilen endemik tür, zehri dolayısıyla tıbbi açıdan büyük değer taşıyor. İzinli üretilen akrep zehirleri Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kara akrep zehri karaborsaTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, dünyada sayıları giderek azalan ancak bununla birlikte tıbbi sebeplerle ihtiyacı artan akrep türlerinin türlerinin üretimi ile ilgili çalışmalar öne çıkıyor. Özellikle Anadolu topraklarına özgü “Androctonus turkiyensis” (kara akrep) adıyla uluslararası literatüre kaydedilen endemik tür, zehri dolayısıyla tıbbi açıdan büyük değer taşıyor ve panzehir üretimi için yoğun ilgi görüyor. “Hottentotta saulcyi” (Mardin akrebi olarak da bilinen sarı akrep) ve “Leiurus abdullahbayrami” (sarı akrep) de bazı işletmelerde zehri için yetiştiriliyor.86 tesiste üretiliyor dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyorTarım ve Orman Bakanlığının ilgili yönetmeliğinin 2020’de yayımlanması sonrası gelişen süreçte Türkiye’de akrep üretim tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Bu kapsamda Tarım Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce bugüne kadar Şanlıurfa’da 24, Konya’da 8, Elâzığ’da 4, Ankara’da 3, Antalya 3, Gaziantep 3 ve Mardin’de 3 olmak üzere toplam 86 tesise teknik yönden “Proje Uygunluk Görüşü” verildi. Türkiye’nin çeşitli illerinde üretilen ve tıbbi açıdan değer taşıyan akrep zehirlerinin başta Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.İzinsiz üretene 557 bin lira cezaTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akrep üretimi yapılan tesislerde panzehir üretmek amacıyla elde edilen ürünlerin birçok ülkeye ihraç edildiğinin altını çizerek “Özellikle ekonomik sebeplerle ülkelerin sahip olduğu bu tür değerlerin tabiattan izinsiz toplanmasına ve yurt dışına kaçırılmasına yönelik biyokaçakçılık olayları son yıllarda dünya genelinde artmış durumda. Biz de bakanlık olarak biyoçeşitliliğimizi korumak adına 2024 yılından itibaren hangi sebeple olursa olsun doğadan akrep türlerinin yakalanmasına yönelik izinleri durdurmuş durumdayız. Aksine hareket edenlerin 557 bin 212 lira tutarında para cezası ile karşı karşıya kalacaklarını bilmelerini isterim. Ülkemizin sahip olduğu nadir biyoçeşitliliğimizi koruma adına tedbirlerimizi kararlılıkla uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/konyada-yeni-akrep-turu-kesfetti-esinin-adini-verdi-euscorpius-gulhanimae-1088997431.html

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akrep, akrep zehri, panzehir, ihracat