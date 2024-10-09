https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/konyada-yeni-akrep-turu-kesfetti-esinin-adini-verdi-euscorpius-gulhanimae-1088997431.html
Konya'da yeni akrep türü keşfetti, eşinin adını verdi: 'Euscorpius gulhanimae'
Konya'da yeni akrep türü keşfetti, eşinin adını verdi: 'Euscorpius gulhanimae'
Sputnik Türkiye
Akrep türünü keşfeden Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur "Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T09:44+0300
2024-10-09T09:44+0300
2024-10-09T09:44+0300
yaşam
akrep
profesör
ersen aydın yağmur
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde keşfedilen yeni akrep türü literatüre kazandırıldı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yaptığı saha çalışmaları sırasında gördüğü akrebin, daha önce tanımlanmamış olduğunu düşünerek literatür taraması yaptığını söyledi.Daha önce tanımlanmamış bir cinsİncelemeler sonucunda akrebin Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu tespit ettiğini anlatan Yağmur, bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye yükseldiğini ifade etti.'Eşim Gülhanıım'ın adını verdim: Euscorpius gulhanimae'Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu. Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/insanlik-neden-bocek-yemeye-zorlaniyor-yeni-bir-uyum-testi-mi-1088006196.html
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akrep, profesör, ersen aydın yağmur
akrep, profesör, ersen aydın yağmur
Konya'da yeni akrep türü keşfetti, eşinin adını verdi: 'Euscorpius gulhanimae'
Akrep türünü keşfeden Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur "Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor" dedi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde keşfedilen yeni akrep türü literatüre kazandırıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yaptığı saha çalışmaları sırasında gördüğü akrebin, daha önce tanımlanmamış olduğunu düşünerek literatür taraması yaptığını söyledi.
Daha önce tanımlanmamış bir cins
İncelemeler sonucunda akrebin Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu tespit ettiğini anlatan Yağmur, bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye yükseldiğini ifade etti.
'Eşim Gülhanıım'ın adını verdim: Euscorpius gulhanimae'
Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu. Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor." diye konuştu.