https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/konyada-yeni-akrep-turu-kesfetti-esinin-adini-verdi-euscorpius-gulhanimae-1088997431.html

Konya'da yeni akrep türü keşfetti, eşinin adını verdi: 'Euscorpius gulhanimae'

Konya'da yeni akrep türü keşfetti, eşinin adını verdi: 'Euscorpius gulhanimae'

Sputnik Türkiye

Akrep türünü keşfeden Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur "Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T09:44+0300

2024-10-09T09:44+0300

2024-10-09T09:44+0300

yaşam

akrep

profesör

ersen aydın yağmur

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde keşfedilen yeni akrep türü literatüre kazandırıldı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yaptığı saha çalışmaları sırasında gördüğü akrebin, daha önce tanımlanmamış olduğunu düşünerek literatür taraması yaptığını söyledi.Daha önce tanımlanmamış bir cinsİncelemeler sonucunda akrebin Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu tespit ettiğini anlatan Yağmur, bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye yükseldiğini ifade etti.'Eşim Gülhanıım'ın adını verdim: Euscorpius gulhanimae'Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu. Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor." diye konuştu.

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akrep, profesör, ersen aydın yağmur