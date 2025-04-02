https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/dunya-bankasindan-turkiyede-500-milyon-dolarlik-deprem-bolgesi-finansmani-1095047611.html

Dünya Bankası'ndan Türkiye'de 500 milyon dolarlık deprem bölgesi finansmanı

Dünya Bankası'ndan Türkiye'de 500 milyon dolarlık deprem bölgesi finansmanı

Sputnik Türkiye

Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde istihdam amacıyla değerlendirilmek üzere 500 milyon dolar tutarındaki... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T00:05+0300

2025-04-02T00:05+0300

2025-04-02T00:05+0300

ekonomi̇

dünya bankası

kobi̇

deprem

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Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 500 milyon dolar tutarındaki finansman Türkiye'nin Şubat 2023'teki depremden etkilenen bölgelerinde istihdam yaratmak ve işletmeleri desteklemek için kullanılacak.Açıklamada onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma-2 Projesi'nin küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemeyi ve üçte birinden fazlası kadınlar ile gençler için olmak üzere yaklaşık 17 bin yeni veya daha iyi iş imkanı oluşturmayı amaçladığı belirtildi.Projenin özellikle KOBİ'ler üzerine odaklanarak depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren şirketlere uzun vadeli finansman sağlayacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.Bankanın açıklamasında, projeyle şirketlerin kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesinin, üretkenliğin artırılmasının ve iş gücü talebinin yükseltilmesinin beklendiği aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez şunları ifade etti:

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dünya bankası, kobi̇, deprem