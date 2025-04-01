https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/rusya-bm-guvenlik-konseyinde-ukrayna-konulu-bir-toplanti-duzenleyecek-1095047474.html

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu bir toplantı düzenleyecek

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu bir toplantı düzenleyecek

Sputnik Türkiye

Rusya, Buça'daki provokasyonun üçüncü yıl dönümünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T23:25+0300

2025-04-01T23:25+0300

2025-04-01T23:25+0300

ukrayna krizi

dmitriy polyanskiy

buça

ukrayna

rusya

güvenlik konseyi

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, 2 Nisan tarihinde Buça'daki olaylar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesindeki suçlarına ilişkin gayriresmi bir toplantı yapılacağını açıkladı.Polyanskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Yarın, 2 Nisan’da New York saatiyle 15.00, Moskova saatiyle 22.00’de Arria Formülü çerçevesinde bir başka gayriresmi BM Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştireceğiz. Toplantının konusu, Buça'daki provokasyonun üçüncü yıldönümü ve Kursk bölgesindeki işgal altındaki alanlarda Ukranaziler tarafından işlenen suçlara dair yeni bilgiler olacak” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, 'gerçeklere ve tanık ifadelerine dayanarak' Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki eylemlerini anlatacaklarını belirterek, “Bu bölgeler özgürleştirildikçe haklarında daha fazla bilgiler ortaya çıkıyor” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı Nisan 2022'de yaptığı açıklamada, Kiev tarafından yayımlanan ve Rus ordusunun Kiev Bölgesi'ndeki Buça'da işlediği iddia edilen suçlara dair fotoğraf ve video materyallerinin bir başka Ukrayna provokasyonu olduğunu savunmuştu. Bakanlık, şehrin Rus kontrolü altında olduğu süre boyunca tek bir yerel sakinin bile şiddet eylemlerine maruz kalmadığını belirtmişti. Ayrıca tüm Rus birliklerinin 30 Mart 2022 tarihinde Buça'dan tamamen çekildiği ve kentin kuzey çıkışlarının engellenmediği, yerleşim alanlarının ise Ukrayna birlikleri tarafından büyük kalibreli toplar, tanklar ve çoklu roketatarlarla bombalandığı kaydedilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Buça'daki ölümlere karıştığı yönündeki suçlamaları reddederek uluslararası liderlerden Rusya'ya yönelik asılsız suçlamalarda acele etmemelerini, Moskova'nın argümanlarını dinlemeleri gerektiğini ifade etmişti.

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dmitriy polyanskiy, buça, ukrayna, rusya, güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi