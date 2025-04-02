https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/boykot-cagrilarina-yanit-bakanlar-alisverise-cikti--1095077010.html
Boykot çağrılarına yanıt: Bakanlar alışverişe çıktı
Boykot çağrılarına yanıt: Bakanlar alışverişe çıktı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T19:21+0300
2025-04-02T19:21+0300
2025-04-02T19:21+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrılarının ardından bakanlar alışveriş yaparak bu çağrıya tepki gösterdi.CHP'nin son dönemdeki boykot çağrılarına karşılık olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerli esnafa destek amacıyla alışveriş yaptı.Ticaret Bakanı Bolat’tan esnafa destekTicaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’nın Keçiören ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek kahvaltı yaptı ve ardından alışveriş yaparak esnafa destek verdi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye ekonomisinin 22 yılda dolar bazında 6.5 kat büyüdüğünü vurgulayarak, “Birileri ekonomiye zarar vermeye çalışsa da bizim görevimiz ticareti, üretimi ve istihdamı büyütmek” dedi. Esnafla dayanışmanın önemine dikkat çeken Bakan Bolat, bugünün milli ekonomiye sahip çıkma ve ticareti destekleme günü olduğunu belirtti.Bakan Yerlikaya'dan boykot çağrılarına tepkiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da bir iş yerinden alışveriş yaparak yerli üretime ve esnafa destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, boykot çağrılarının ülkeye ve milletin emeğine zarar verdiğini belirterek, “Milletimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. Paylaşılan görüntülerde, Bakan Yerlikaya’nın müşterilerle sohbet ettiği anlar da yer aldı.Bakan Uraloğlu'ndan alışveriş paylaşımıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'nin boykot çağrısına sosyal medya hesabından alışveriş yaptığı bir fotoğrafla yanıt verdi. Paylaşımında, millî marka ve ürünlere yönelik saldırılara tepki gösteren Uraloğlu, “İsrail’i destekleyen markalara boykot çağrısına sessiz kalanlar, yerli ürünlere saldırıyor. Şaşırmadık, inadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.Bakan Aşkın Bak, fotoğrafla yanıt verdiGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyada yayılan boykot çağrılarına karşı esnafı desteklemek amacıyla bir markette alışveriş yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı. Bak, "Üreten, çalışan, emek veren herkesin yanındayız. Türkiye emeğin ve alın terinin değerini bilir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/rtuk-baskani-sahinden-boykot-uyarisi-geregi-yapilacaktir-1095059294.html
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boykot, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tüketim, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), esnaf odaları
boykot, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tüketim, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), esnaf odaları
Boykot çağrılarına yanıt: Bakanlar alışverişe çıktı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin boykot çağrılarına karşı alışveriş yaptı. Bakanlar, esnafı ziyaret ederek destek mesajı verdi. Yapılan alışverişlerle, ekonomik hareketliliğin korunması gerektiği vurgulandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrılarının ardından bakanlar alışveriş yaparak bu çağrıya tepki gösterdi.
CHP'nin son dönemdeki boykot çağrılarına karşılık olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerli esnafa destek amacıyla alışveriş yaptı.
Ticaret Bakanı Bolat’tan esnafa destek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’nın Keçiören ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek kahvaltı yaptı ve ardından alışveriş yaparak esnafa destek verdi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye ekonomisinin 22 yılda dolar bazında 6.5 kat büyüdüğünü vurgulayarak, “Birileri ekonomiye zarar vermeye çalışsa da bizim görevimiz ticareti, üretimi ve istihdamı büyütmek” dedi. Esnafla dayanışmanın önemine dikkat çeken Bakan Bolat, bugünün milli ekonomiye sahip çıkma ve ticareti destekleme günü olduğunu belirtti.
Bakan Yerlikaya'dan boykot çağrılarına tepki
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da bir iş yerinden alışveriş yaparak yerli üretime ve esnafa destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, boykot çağrılarının ülkeye ve milletin emeğine zarar verdiğini belirterek, “Milletimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. Paylaşılan görüntülerde, Bakan Yerlikaya’nın müşterilerle sohbet ettiği anlar da yer aldı.
Bakan Uraloğlu'ndan alışveriş paylaşımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'nin boykot çağrısına sosyal medya hesabından alışveriş yaptığı bir fotoğrafla yanıt verdi. Paylaşımında, millî marka ve ürünlere yönelik saldırılara tepki gösteren Uraloğlu, “İsrail’i destekleyen markalara boykot çağrısına sessiz kalanlar, yerli ürünlere saldırıyor. Şaşırmadık, inadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Aşkın Bak, fotoğrafla yanıt verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyada yayılan boykot çağrılarına karşı esnafı desteklemek amacıyla bir markette alışveriş yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı. Bak, "Üreten, çalışan, emek veren herkesin yanındayız. Türkiye emeğin ve alın terinin değerini bilir" ifadelerini kullandı.