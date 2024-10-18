Borsada en çok kazandıran futbol kulüpleri açıklandı: Borsada hangi Türk kulüp kazandırdı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en zengin 10 ilinin 8’i Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Yalnızca 2’si Adalet ve Kalkınma Partisi’nde'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolun asgari ücretli yıldızları: ‘Gelir adaletsizliği ve büyük bir vergi kaybı ortaya çıkıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş: Çiftçi traktörünü aldı yollara döküldü, bu ses duyuluyor mu?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kira anlaşmazlıklarının çözümünde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi 'ikinci fayı tetikleyebilir' diyerek uyardı: İstanbul’da 7 üzeri peş peşe iki deprem yaşanabilir
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Mazlum Abdi, Şam’ın onlara sırtını döndüğünü söyledi’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu becerikli Lale Cander?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
İstanbul Barosu başkanını seçiyor: Adaylar seçim öncesi neler söyledi?
19:17
10 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:35
3 dk
ÖZEL HABER
Trump vurulduğu eyalette fast food restoranında çalışacak
19:45
2 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
20:03
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Cebinizdeki 750 liraya sahip çıkıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:45
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
PUTIN KONUŞUYOR
'NATO bugün Ukraynalıların eliyle, insanlara acımayarak savaşıyor'
16:00
113 dk
YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin korkunç şeması
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
EKSEN ÖZEL
Yahya Sinvar'ın ölümü
19:09
25 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:00
13 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Canlı
20:21
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/borsada-en-cok-kazandiran-futbol-kulupleri-aciklandi-borsada-hangi-turk-kulup-kazandirdi-1089402934.html
Borsada en çok kazandıran futbol kulüpleri açıklandı: Borsada hangi Türk kulüp kazandırdı?
Borsada en çok kazandıran futbol kulüpleri açıklandı: Borsada hangi Türk kulüp kazandırdı?
Sputnik Türkiye
Borsada ünlü futbol kulüplerinin ocak-eylül dönemi hisse senedi performansları belli oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T17:37+0300
2024-10-18T17:37+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
bist
bist-100
new york borsasi
para
dolar
euro
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_2d8d3d7cb3b14224d36a94d364aca3db.jpg
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin 2024 yılının 9 ayında borsada hisse senedi performansları açıklandı.2024 yılı cak-eylül döneminde dünyanın önemli takımlarının hisse senedi performansları belli oldu. Yatırımcılarını sevindiren futbol kulüpleri ilk 9 ayda getiri sağladı. İskoç kulübü Celtic yüzde 45.6, Portekiz ekiplerinden Benfica yüzde 13.2, Porto yüzde 2.6, Hollanda ekibi Ajax yüzde 1.7, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 1.5 ve diğer bir Portekiz ekibi Sporting CP yüzde 1.5 kazandırdı. İtalyan ekiplerinden Juventus'un hisseleri yüzde 0.3, Lazio'nun hisseleri ise yüzde 5.3 değer kaybetti. En çok değer kaybeden takım ise İngiltere Premier Ligi'nde kötü performans sergileyen Manchester United'ın hisseleri oldu. Kırmızı şeytanlar borsada yüzde 20.6 düşüş yaşadı. Borsada en çok hangi Türk kulüp kazandırdı?Türk takımlarının hisse performansında ise Fenerbahçe lider oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kartli-odemeler-eylulde-yuzde-79-artti-1089399943.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_46a3970f67ba035a8659c70e33653752.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsada en çok kazandıran hisseler, 4 büyükler borsa değeri, takımların borsa değeri, borsa spor verileri
borsada en çok kazandıran hisseler, 4 büyükler borsa değeri, takımların borsa değeri, borsa spor verileri

Borsada en çok kazandıran futbol kulüpleri açıklandı: Borsada hangi Türk kulüp kazandırdı?

17:37 18.10.2024
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Borsada ünlü futbol kulüplerinin ocak-eylül dönemi hisse senedi performansları belli oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına Celtic yüzde 45.6, Benfica yüzde 13.2, Porto yüzde 2.6, Ajax yüzde 1.7, Borussia Dortmund ve Sporting CP ise yüzde 1.5 kazandırdı.
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin 2024 yılının 9 ayında borsada hisse senedi performansları açıklandı.
2024 yılı cak-eylül döneminde dünyanın önemli takımlarının hisse senedi performansları belli oldu. Yatırımcılarını sevindiren futbol kulüpleri ilk 9 ayda getiri sağladı. İskoç kulübü Celtic yüzde 45.6, Portekiz ekiplerinden Benfica yüzde 13.2, Porto yüzde 2.6, Hollanda ekibi Ajax yüzde 1.7, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 1.5 ve diğer bir Portekiz ekibi Sporting CP yüzde 1.5 kazandırdı. İtalyan ekiplerinden Juventus'un hisseleri yüzde 0.3, Lazio'nun hisseleri ise yüzde 5.3 değer kaybetti. En çok değer kaybeden takım ise İngiltere Premier Ligi'nde kötü performans sergileyen Manchester United'ın hisseleri oldu. Kırmızı şeytanlar borsada yüzde 20.6 düşüş yaşadı.
Celtic: yüzde 45.6 artış
Benfica: yüzde 13.2 artış
Porto: yüzde 2.6 artış
Ajax: yüzde 1.7 artış
Borussia Dortmund: yüzde 1.5 artış
Sporting CP: yüzde 1.5 artış
Juventus: yüzde 0.3 düşüş
Lazio: yüzde 5.3 düşüş
Manchester United: yüzde 20.6 düşüş

Borsada en çok hangi Türk kulüp kazandırdı?

Türk takımlarının hisse performansında ise Fenerbahçe lider oldu.
Fenerbahçe: 3.76 milyar TL ile en yüksek piyasa değerine sahip kulüp.
Galatasaray: 2.08 milyar TL piyasa değeriyle ikinci sırada.
Trabzonspor: 986 milyon TL piyasa değerine sahip.
Beşiktaş: 790 milyon TL piyasa değeri ile dördüncü sırada.
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
EKONOMİ
Kartlı ödemeler eylülde yüzde 79 arttı
16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала