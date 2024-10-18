Borsada en çok kazandıran futbol kulüpleri açıklandı: Borsada hangi Türk kulüp kazandırdı?
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Borsada ünlü futbol kulüplerinin ocak-eylül dönemi hisse senedi performansları belli oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına Celtic yüzde 45.6, Benfica yüzde 13.2, Porto yüzde 2.6, Ajax yüzde 1.7, Borussia Dortmund ve Sporting CP ise yüzde 1.5 kazandırdı.
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin 2024 yılının 9 ayında borsada hisse senedi performansları açıklandı.
2024 yılı cak-eylül döneminde dünyanın önemli takımlarının hisse senedi performansları belli oldu. Yatırımcılarını sevindiren futbol kulüpleri ilk 9 ayda getiri sağladı. İskoç kulübü Celtic yüzde 45.6, Portekiz ekiplerinden Benfica yüzde 13.2, Porto yüzde 2.6, Hollanda ekibi Ajax yüzde 1.7, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 1.5 ve diğer bir Portekiz ekibi Sporting CP yüzde 1.5 kazandırdı. İtalyan ekiplerinden Juventus'un hisseleri yüzde 0.3, Lazio'nun hisseleri ise yüzde 5.3 değer kaybetti. En çok değer kaybeden takım ise İngiltere Premier Ligi'nde kötü performans sergileyen Manchester United'ın hisseleri oldu. Kırmızı şeytanlar borsada yüzde 20.6 düşüş yaşadı.
Celtic: yüzde 45.6 artış
Benfica: yüzde 13.2 artış
Porto: yüzde 2.6 artış
Ajax: yüzde 1.7 artış
Borussia Dortmund: yüzde 1.5 artış
Sporting CP: yüzde 1.5 artış
Juventus: yüzde 0.3 düşüş
Lazio: yüzde 5.3 düşüş
Manchester United: yüzde 20.6 düşüş
Borsada en çok hangi Türk kulüp kazandırdı?
Türk takımlarının hisse performansında ise Fenerbahçe lider oldu.
Fenerbahçe: 3.76 milyar TL ile en yüksek piyasa değerine sahip kulüp.
Galatasaray: 2.08 milyar TL piyasa değeriyle ikinci sırada.
Trabzonspor: 986 milyon TL piyasa değerine sahip.
Beşiktaş: 790 milyon TL piyasa değeri ile dördüncü sırada.