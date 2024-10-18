https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/borsada-en-cok-kazandiran-futbol-kulupleri-aciklandi-borsada-hangi-turk-kulup-kazandirdi-1089402934.html

Borsada en çok kazandıran futbol kulüpleri açıklandı: Borsada hangi Türk kulüp kazandırdı?

Borsada en çok kazandıran futbol kulüpleri açıklandı: Borsada hangi Türk kulüp kazandırdı?

Sputnik Türkiye

Borsada ünlü futbol kulüplerinin ocak-eylül dönemi hisse senedi performansları belli oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T17:37+0300

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Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin 2024 yılının 9 ayında borsada hisse senedi performansları açıklandı.2024 yılı cak-eylül döneminde dünyanın önemli takımlarının hisse senedi performansları belli oldu. Yatırımcılarını sevindiren futbol kulüpleri ilk 9 ayda getiri sağladı. İskoç kulübü Celtic yüzde 45.6, Portekiz ekiplerinden Benfica yüzde 13.2, Porto yüzde 2.6, Hollanda ekibi Ajax yüzde 1.7, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 1.5 ve diğer bir Portekiz ekibi Sporting CP yüzde 1.5 kazandırdı. İtalyan ekiplerinden Juventus'un hisseleri yüzde 0.3, Lazio'nun hisseleri ise yüzde 5.3 değer kaybetti. En çok değer kaybeden takım ise İngiltere Premier Ligi'nde kötü performans sergileyen Manchester United'ın hisseleri oldu. Kırmızı şeytanlar borsada yüzde 20.6 düşüş yaşadı. Borsada en çok hangi Türk kulüp kazandırdı?Türk takımlarının hisse performansında ise Fenerbahçe lider oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kartli-odemeler-eylulde-yuzde-79-artti-1089399943.html

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