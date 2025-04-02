https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/beyaz-saray-elon-muskin-ayrilacagi-haberleri-cop-1095079549.html
Beyaz Saray: Elon Musk'ın ayrılacağı haberleri çöp
Beyaz Saray: Elon Musk'ın ayrılacağı haberleri çöp
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Politico'nun 'Musk'ın yakında görevden çekileceği' iddiasını 'çöp' olarak nitelendirerek, görevine devam edeceği... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T21:33+0300
2025-04-02T21:33+0300
2025-04-02T21:33+0300
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Beyaz Saray, Elon Musk'ın hükümetteki görevinden ayrılacağına dair haberleri yalanlayarak bu iddiaları 'çöp' olarak nitelendirdi.Sözcü Karoline Leavitt, X platformunda yaptığı açıklamada, Politico'nun "Başkan Donald Trump'ın yakın çevresine Musk'ın görevden çekileceğini söylediği" iddiasını eleştirerek, "Bu tam bir çöp" ifadelerini kullandı. Leavitt, Musk ve Trump'ın, "DOGE (Devlet Verimliliği Departmanı) bünyesindeki olağanüstü çalışmaları tamamlanana kadar" özel hükümet çalışanı statüsünün devam edeceğini kamuoyuna açıkladığını belirtti.Politico'nun üç Trump yakınına dayandırdığı haberde, Başkan'ın Musk ve federal işgücünde derin kesintiler yöneten DOGE girişiminden memnun olduğu ancak son günlerde milyarderin işlerine dönme kararı aldığı iddia edilmişti. Raporda ayrıca, Musk'ın danışman olarak gayri resmi rolünü sürdüreceği, Beyaz Saray'da ara sıra görüneceği ve "Musk'ın Trump'ın yörüngesinden çıkacağını düşünenlerin kendini kandırdığı" ifade edilmiştiMilyarder iş insanı Elon Musk'ın hükümet görevinden istifa edeceği yönündeki spekülasyonların ardından, Musk'a ait şirketlerin hisseleri borsada hızlı bir yükselişe geçti. Şirket hisseleri, iddiaların gündeme gelmesinin ardından işlem gördükleri borsalarda kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak yatırımcıları sevindirdi. Finansal analistler, Musk'ın yeniden tam zamanlı olarak şirketlerine odaklanacağı beklentisinin bu artışta etkili olduğunu belirtirken, özellikle Tesla hisselerindeki yükselişin dikkat çekici olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/trump-elon-musk-icin-araba-aldi-benim-kullanmama-izin-yok-1094410616.html
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elon musk, donald trump, hisse, hisse senedi, hissedar, hisseler, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd hazine bakanlığı
Beyaz Saray: Elon Musk'ın ayrılacağı haberleri çöp
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Politico'nun 'Musk'ın yakında görevden çekileceği' iddiasını 'çöp' olarak nitelendirerek, görevine devam edeceği açıklamasını yaptı. Yetkililer milyarder iş insanının danışman rolünü sürdüreceğini belirtirken, Musk'ın şirket hisseleri istifa iddiaları sonrası yüzde 5 yükseldi.
Beyaz Saray, Elon Musk'ın hükümetteki görevinden ayrılacağına dair haberleri yalanlayarak bu iddiaları 'çöp' olarak nitelendirdi.
Sözcü Karoline Leavitt, X platformunda yaptığı açıklamada, Politico'nun "Başkan Donald Trump'ın yakın çevresine Musk'ın görevden çekileceğini söylediği" iddiasını eleştirerek, "Bu tam bir çöp" ifadelerini kullandı. Leavitt, Musk ve Trump'ın, "DOGE (Devlet Verimliliği Departmanı) bünyesindeki olağanüstü çalışmaları tamamlanana kadar" özel hükümet çalışanı statüsünün devam edeceğini kamuoyuna açıkladığını belirtti.
Politico'nun üç Trump yakınına dayandırdığı haberde, Başkan'ın Musk ve federal işgücünde derin kesintiler yöneten DOGE girişiminden memnun olduğu ancak son günlerde milyarderin işlerine dönme kararı aldığı iddia edilmişti. Raporda ayrıca, Musk'ın danışman olarak gayri resmi rolünü sürdüreceği, Beyaz Saray'da ara sıra görüneceği ve "Musk'ın Trump'ın yörüngesinden çıkacağını düşünenlerin kendini kandırdığı" ifade edilmişti
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın hükümet görevinden istifa edeceği yönündeki spekülasyonların ardından, Musk'a ait şirketlerin hisseleri borsada hızlı bir yükselişe geçti. Şirket hisseleri, iddiaların gündeme gelmesinin ardından işlem gördükleri borsalarda kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak yatırımcıları sevindirdi. Finansal analistler, Musk'ın yeniden tam zamanlı olarak şirketlerine odaklanacağı beklentisinin bu artışta etkili olduğunu belirtirken, özellikle Tesla hisselerindeki yükselişin dikkat çekici olduğunu vurguladı.