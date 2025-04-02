https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/beyaz-saray-elon-muskin-ayrilacagi-haberleri-cop-1095079549.html

Beyaz Saray: Elon Musk'ın ayrılacağı haberleri çöp

Beyaz Saray: Elon Musk'ın ayrılacağı haberleri çöp

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Politico'nun 'Musk'ın yakında görevden çekileceği' iddiasını 'çöp' olarak nitelendirerek, görevine devam edeceği... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T21:33+0300

2025-04-02T21:33+0300

2025-04-02T21:33+0300

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Beyaz Saray, Elon Musk'ın hükümetteki görevinden ayrılacağına dair haberleri yalanlayarak bu iddiaları 'çöp' olarak nitelendirdi.Sözcü Karoline Leavitt, X platformunda yaptığı açıklamada, Politico'nun "Başkan Donald Trump'ın yakın çevresine Musk'ın görevden çekileceğini söylediği" iddiasını eleştirerek, "Bu tam bir çöp" ifadelerini kullandı. Leavitt, Musk ve Trump'ın, "DOGE (Devlet Verimliliği Departmanı) bünyesindeki olağanüstü çalışmaları tamamlanana kadar" özel hükümet çalışanı statüsünün devam edeceğini kamuoyuna açıkladığını belirtti.Politico'nun üç Trump yakınına dayandırdığı haberde, Başkan'ın Musk ve federal işgücünde derin kesintiler yöneten DOGE girişiminden memnun olduğu ancak son günlerde milyarderin işlerine dönme kararı aldığı iddia edilmişti. Raporda ayrıca, Musk'ın danışman olarak gayri resmi rolünü sürdüreceği, Beyaz Saray'da ara sıra görüneceği ve "Musk'ın Trump'ın yörüngesinden çıkacağını düşünenlerin kendini kandırdığı" ifade edilmiştiMilyarder iş insanı Elon Musk'ın hükümet görevinden istifa edeceği yönündeki spekülasyonların ardından, Musk'a ait şirketlerin hisseleri borsada hızlı bir yükselişe geçti. Şirket hisseleri, iddiaların gündeme gelmesinin ardından işlem gördükleri borsalarda kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak yatırımcıları sevindirdi. Finansal analistler, Musk'ın yeniden tam zamanlı olarak şirketlerine odaklanacağı beklentisinin bu artışta etkili olduğunu belirtirken, özellikle Tesla hisselerindeki yükselişin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/trump-elon-musk-icin-araba-aldi-benim-kullanmama-izin-yok-1094410616.html

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