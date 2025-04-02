https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/aldulkadir-selvi-marine-le-pen-imamoglunu-kiskaniyor-1095053985.html
Abdulkadir Selvi: Marine Le Pen İmamoğlu’nu kıskanıyor
Abdulkadir Selvi: Marine Le Pen İmamoğlu’nu kıskanıyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu ile Marine Le Pen'i karşılaştırdı. Selvi "Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir takım akçeli... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T09:34+0300
2025-04-02T09:34+0300
2025-04-02T09:41+0300
poli̇ti̇ka
marine le pen
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
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Paris Ceza Mahkemesi, ana muhalefet lideri Marine Le Pen'i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Le Pen'e gelen siyasi yasağın ardından bir yazı kaleme aldı ve İmamoğlu ve Le Pen'in durumlarını karşılaştırdı.Selvi, "Marine Le Pen uzun süredir devam eden bir yolsuzluk davasından suçlu bulundu. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine giremeyecek. Ekrem İmamoğlu ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi, ancak yolsuzluk davası nedeniyle tutuklu. Eğer yargılama sonucunda suçlu bulunursa cumhurbaşkanı adayı olamayacak. İmamoğlu’nun ayrıca diploması da iptal edildi. Bu karar da yargıdan dönmezse İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığına başvuruda bulunamayacak" dedi.Selvi iki siyasetçinin durumlarındaki farklılığı ise şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/le-pene-5-yil-siyasi-yasak-geldi-avrupa-borsalari-dususle-kapatti-1095021061.html
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marine le pen, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu
marine le pen, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu
Abdulkadir Selvi: Marine Le Pen İmamoğlu’nu kıskanıyor
09:34 02.04.2025 (güncellendi: 09:41 02.04.2025)
Gazeteci Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu ile Marine Le Pen'i karşılaştırdı. Selvi "Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir takım akçeli işlerden dolayı yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklu. Ama bir siyasi mağdur muamelesi görüyor. Marine Le Pen ise o kadar şanslı değil" dedi.
Paris Ceza Mahkemesi, ana muhalefet lideri Marine Le Pen'i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Le Pen'e gelen siyasi yasağın ardından bir yazı kaleme aldı ve İmamoğlu ve Le Pen'in durumlarını karşılaştırdı.
Selvi, "Marine Le Pen uzun süredir devam eden bir yolsuzluk davasından suçlu bulundu. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine giremeyecek. Ekrem İmamoğlu ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi, ancak yolsuzluk davası nedeniyle tutuklu. Eğer yargılama sonucunda suçlu bulunursa cumhurbaşkanı adayı olamayacak. İmamoğlu’nun ayrıca diploması da iptal edildi. Bu karar da yargıdan dönmezse İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığına başvuruda bulunamayacak" dedi.
Selvi iki siyasetçinin durumlarındaki farklılığı ise şöyle anlattı
:
İmamoğlu ile Marine Le Pen’in siyasi kaderlerinde kesişmeyen nokta ise haklarında yürütülen kampanya. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir takım akçeli işlerden dolayı yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklu. Ama bir siyasi mağdur muamelesi görüyor. En azından kendi kitlesinin gözünde bir kahraman haline getirilmiş durumda. Marine Le Pen ise o kadar şanslı değil. Yolsuzluktan dolayı cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak siyasi geleceği tehlikede. Çünkü Fransa’da eski cumhurbaşkanları Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy yolsuzluktan dolayı hapis cezasına çarptırıldıkları için siyasi hayatları bitti. O nedenle Marine Le Pen’in Ekrem İmamoğlu’nu kıskandığını düşünüyorum. “Şu günlerde Türkiye’de olmak varmış” diye iç çektiğinden eminim.