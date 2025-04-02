Abdulkadir Selvi: Marine Le Pen İmamoğlu’nu kıskanıyor

İmamoğlu ile Marine Le Pen’in siyasi kaderlerinde kesişmeyen nokta ise haklarında yürütülen kampanya. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir takım akçeli işlerden dolayı yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklu. Ama bir siyasi mağdur muamelesi görüyor. En azından kendi kitlesinin gözünde bir kahraman haline getirilmiş durumda. Marine Le Pen ise o kadar şanslı değil. Yolsuzluktan dolayı cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak siyasi geleceği tehlikede. Çünkü Fransa’da eski cumhurbaşkanları Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy yolsuzluktan dolayı hapis cezasına çarptırıldıkları için siyasi hayatları bitti. O nedenle Marine Le Pen’in Ekrem İmamoğlu’nu kıskandığını düşünüyorum. “Şu günlerde Türkiye’de olmak varmış” diye iç çektiğinden eminim.