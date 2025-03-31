https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/le-pene-5-yil-siyasi-yasak-geldi-avrupa-borsalari-dususle-kapatti-1095021061.html

Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak geldi: Avrupa borsaları düşüşle kapattı

Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak geldi: Avrupa borsaları düşüşle kapattı

Sputnik Türkiye

Paris Ceza Mahkemesi'nin ana muhalefet lideri Marine Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak getirmesi ve ABD'nin tarife politikalarına dair belirsizlikler, Avrupa... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T21:42+0300

2025-03-31T21:42+0300

2025-03-31T21:42+0300

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Avrupa borsaları, ABD'nin tarife belirsizliği ve Fransa'daki siyasi kriz nedeniyle düşüşle kapandı.Paris Ceza Mahkemesi, ana muhalefet lideri Marine Le Pen'i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdi. Bu karar, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen'in aday olamayacağı anlamına gelirken Avrupa borsaları olumsuz etkilendi. Euro/dolar paritesi yüzde 0.12 değer kaybederek 1.081 seviyesine geriledi. Analistler, bu düşüşün hem siyasi belirsizlikler hem de ABD'nin agresif ticaret politikalarından kaynaklandığını duyurdu. Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1.51 değer kaybederken, özellikle teknoloji (yüzde 2.01) ve otomotiv (yüzde 2.60) sektörleri sert düşüşler gördü.Ülke bazında kayıplar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/fitch-duyurdu-otomobil-ve-yedek-parca-fiyatlari-yukselecek-1095020774.html

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