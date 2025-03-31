https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/le-pene-5-yil-siyasi-yasak-geldi-avrupa-borsalari-dususle-kapatti-1095021061.html
Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak geldi: Avrupa borsaları düşüşle kapattı
Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak geldi: Avrupa borsaları düşüşle kapattı
Sputnik Türkiye
Paris Ceza Mahkemesi'nin ana muhalefet lideri Marine Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak getirmesi ve ABD'nin tarife politikalarına dair belirsizlikler, Avrupa... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T21:42+0300
2025-03-31T21:42+0300
2025-03-31T21:42+0300
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Avrupa borsaları, ABD'nin tarife belirsizliği ve Fransa'daki siyasi kriz nedeniyle düşüşle kapandı.Paris Ceza Mahkemesi, ana muhalefet lideri Marine Le Pen'i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdi. Bu karar, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen'in aday olamayacağı anlamına gelirken Avrupa borsaları olumsuz etkilendi. Euro/dolar paritesi yüzde 0.12 değer kaybederek 1.081 seviyesine geriledi. Analistler, bu düşüşün hem siyasi belirsizlikler hem de ABD'nin agresif ticaret politikalarından kaynaklandığını duyurdu. Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1.51 değer kaybederken, özellikle teknoloji (yüzde 2.01) ve otomotiv (yüzde 2.60) sektörleri sert düşüşler gördü.Ülke bazında kayıplar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/fitch-duyurdu-otomobil-ve-yedek-parca-fiyatlari-yukselecek-1095020774.html
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avrupa, marine le pen, fransa, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, borsa
avrupa, marine le pen, fransa, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, borsa
Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak geldi: Avrupa borsaları düşüşle kapattı
Paris Ceza Mahkemesi'nin ana muhalefet lideri Marine Le Pen'e 5 yıl siyasi yasak getirmesi ve ABD'nin tarife politikalarına dair belirsizlikler, Avrupa borsalarında geniş çaplı satışları tetikledi. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1.51 değer kaybederken, özellikle teknoloji (yüzde 2.01) ve otomotiv (yüzde 2.60) sektörleri sert düşüşler yaşadı.
Avrupa borsaları, ABD'nin tarife belirsizliği ve Fransa'daki siyasi kriz nedeniyle düşüşle kapandı.
Paris Ceza Mahkemesi, ana muhalefet lideri Marine Le Pen'i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdi. Bu karar, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen'in aday olamayacağı anlamına gelirken Avrupa borsaları olumsuz etkilendi.
Euro/dolar paritesi yüzde 0.12 değer kaybederek 1.081 seviyesine geriledi. Analistler, bu düşüşün hem siyasi belirsizlikler hem de ABD'nin agresif ticaret politikalarından kaynaklandığını duyurdu. Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1.51 değer kaybederken, özellikle teknoloji (yüzde 2.01) ve otomotiv (yüzde 2.60) sektörleri sert düşüşler gördü.
Almanya DAX 40:
Yüzde 1.33 düşüş (22 bin 163.49 puan)
Fransa CAC 40:
Yüzde 1.58 düşüş (7 bin 790.71 puan) - Le Pen kararının doğrudan etkisi
İngiltere FTSE 100:
Yüzde 0.88 gerileme (8 bin 582.81 puan)
İtalya FTSE MIB:
Yüzde 1.77'lik düşüş (38 bin 051.99 puan)