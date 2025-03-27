https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/benzin-motorinden-sonra-lpgye-zam-istanbul-ankara-izmirde-akaryakit-fiyatlari-guncellendi-1094903077.html

Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi

Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları brent petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle bir kez daha güncellendi. Geçtiğimiz günlerde önce benzine, ardından motorine zam... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T09:27+0300

2025-03-27T09:27+0300

2025-03-27T09:27+0300

ekonomi̇

akaryakıt

akaryakıt zammı

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benzin fiyatları

motorin

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Akaryakıt zamları, 24 Mart Salı günü benzine yapılan 1 lira 51 kuruşluk artışla başladı. Hemen ardından 26 Mart Çarşamba günü motorin litre fiyatı da 1 lira 30 kuruş yükseldi. Son olarak LPG'ye 55 kuruş zam geldi.İstanbul'da LPG 27 lirayı aştıİstanbul Avrupa Yakası'nda güncel benzin fiyatı 46,75 TL, motorin fiyatı 46,78 TL, LPG fiyatı ise 27,51 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası’nda ise LPG 26,74 TL.Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 47,31 TL ve 47,50 TL. LPG fiyatı ise 27,35 TL seviyesinde bulunuyor.Akaryakıt fiyatları iller arasında farklılık gösterebiliyor. Bu değişiklikte rafineri çıkış fiyatları, vergi oranları ve nakliye maliyetleri etkili oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akaryakita-zam-geldi-tabelalar-tek-tek-degisti-sira-lpgde-1094863172.html

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Sputnik Türkiye

akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, motorin