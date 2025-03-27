Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Berkay, tutuklanırken yine 'Her şey çok güzel olacak' dedi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Telekom sektöründe akıllı şebekeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:11
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Berkay gözaltına alındığı gün Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerde değildi'
17:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın yükselişi: Putin’in 25 yılı
18:30
26 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da yeni gözaltılar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/benzin-motorinden-sonra-lpgye-zam-istanbul-ankara-izmirde-akaryakit-fiyatlari-guncellendi-1094903077.html
Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi
Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları brent petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle bir kez daha güncellendi. Geçtiğimiz günlerde önce benzine, ardından motorine zam... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:27+0300
2025-03-27T09:27+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f7a56a66f0b6ff045f854ba94eb0bdb3.jpg
Akaryakıt zamları, 24 Mart Salı günü benzine yapılan 1 lira 51 kuruşluk artışla başladı. Hemen ardından 26 Mart Çarşamba günü motorin litre fiyatı da 1 lira 30 kuruş yükseldi. Son olarak LPG'ye 55 kuruş zam geldi.İstanbul'da LPG 27 lirayı aştıİstanbul Avrupa Yakası'nda güncel benzin fiyatı 46,75 TL, motorin fiyatı 46,78 TL, LPG fiyatı ise 27,51 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası’nda ise LPG 26,74 TL.Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 47,31 TL ve 47,50 TL. LPG fiyatı ise 27,35 TL seviyesinde bulunuyor.Akaryakıt fiyatları iller arasında farklılık gösterebiliyor. Bu değişiklikte rafineri çıkış fiyatları, vergi oranları ve nakliye maliyetleri etkili oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akaryakita-zam-geldi-tabelalar-tek-tek-degisti-sira-lpgde-1094863172.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4fd216951e596a72031bcc5007078495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, motorin
akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, motorin

Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi

09:27 27.03.2025
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
Abone ol
Akaryakıt fiyatları brent petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle bir kez daha güncellendi. Geçtiğimiz günlerde önce benzine, ardından motorine zam yapılmıştı. Son olarak LPG fiyatları da artış gösterdi. LPG'ye litre fiyatına 55 kuruş zam geldi. Böylece son bir hafta içinde akaryakıt kalemlerinde üçüncü kez fiyat artışı yaşanmış oldu.
Akaryakıt zamları, 24 Mart Salı günü benzine yapılan 1 lira 51 kuruşluk artışla başladı. Hemen ardından 26 Mart Çarşamba günü motorin litre fiyatı da 1 lira 30 kuruş yükseldi. Son olarak LPG'ye 55 kuruş zam geldi.

İstanbul'da LPG 27 lirayı aştı

İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel benzin fiyatı 46,75 TL, motorin fiyatı 46,78 TL, LPG fiyatı ise 27,51 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası’nda ise LPG 26,74 TL.

Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları

Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 47,31 TL ve 47,50 TL. LPG fiyatı ise 27,35 TL seviyesinde bulunuyor.
Akaryakıt fiyatları iller arasında farklılık gösterebiliyor. Bu değişiklikte rafineri çıkış fiyatları, vergi oranları ve nakliye maliyetleri etkili oluyor.
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
EKONOMİ
Akaryakıta zam geldi, tabelalar tek tek değişti: Sıra LPG'de
Dün, 07:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала