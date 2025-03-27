https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/benzin-motorinden-sonra-lpgye-zam-istanbul-ankara-izmirde-akaryakit-fiyatlari-guncellendi-1094903077.html
Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi
Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları brent petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle bir kez daha güncellendi. Geçtiğimiz günlerde önce benzine, ardından motorine zam... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:27+0300
2025-03-27T09:27+0300
2025-03-27T09:27+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f7a56a66f0b6ff045f854ba94eb0bdb3.jpg
Akaryakıt zamları, 24 Mart Salı günü benzine yapılan 1 lira 51 kuruşluk artışla başladı. Hemen ardından 26 Mart Çarşamba günü motorin litre fiyatı da 1 lira 30 kuruş yükseldi. Son olarak LPG'ye 55 kuruş zam geldi.İstanbul'da LPG 27 lirayı aştıİstanbul Avrupa Yakası'nda güncel benzin fiyatı 46,75 TL, motorin fiyatı 46,78 TL, LPG fiyatı ise 27,51 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası’nda ise LPG 26,74 TL.Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 47,31 TL ve 47,50 TL. LPG fiyatı ise 27,35 TL seviyesinde bulunuyor.Akaryakıt fiyatları iller arasında farklılık gösterebiliyor. Bu değişiklikte rafineri çıkış fiyatları, vergi oranları ve nakliye maliyetleri etkili oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akaryakita-zam-geldi-tabelalar-tek-tek-degisti-sira-lpgde-1094863172.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4fd216951e596a72031bcc5007078495.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, motorin
akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, motorin
Benzin, motorinden sonra LPG'ye zam: İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi
Akaryakıt fiyatları brent petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle bir kez daha güncellendi. Geçtiğimiz günlerde önce benzine, ardından motorine zam yapılmıştı. Son olarak LPG fiyatları da artış gösterdi. LPG'ye litre fiyatına 55 kuruş zam geldi. Böylece son bir hafta içinde akaryakıt kalemlerinde üçüncü kez fiyat artışı yaşanmış oldu.
Akaryakıt zamları, 24 Mart Salı günü benzine yapılan 1 lira 51 kuruşluk artışla başladı. Hemen ardından 26 Mart Çarşamba günü motorin litre fiyatı da 1 lira 30 kuruş yükseldi. Son olarak LPG'ye 55 kuruş zam geldi.
İstanbul'da LPG 27 lirayı aştı
İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel benzin fiyatı 46,75 TL, motorin fiyatı 46,78 TL, LPG fiyatı ise 27,51 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası’nda ise LPG 26,74 TL.
Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları
Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 47,31 TL ve 47,50 TL. LPG fiyatı ise 27,35 TL seviyesinde bulunuyor.
Akaryakıt fiyatları iller arasında farklılık gösterebiliyor. Bu değişiklikte rafineri çıkış fiyatları, vergi oranları ve nakliye maliyetleri etkili oluyor.