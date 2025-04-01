https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/zaharovadan-moldovaya-hatirlatma-rus-vatandaslarina-yardim-etmek-rus-diplomatlarin-1095046926.html

Zaharova'dan Moldova'ya hatırlatma: 'Rus vatandaşlarına yardım etmek Rus diplomatların 'doğrudan' görevidir'

Zaharova'dan Moldova'ya hatırlatma: 'Rus vatandaşlarına yardım etmek Rus diplomatların 'doğrudan' görevidir'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarına yardım sağlamanın Rus diplomatların doğrudan görevi... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T22:08+0300

2025-04-01T22:08+0300

2025-04-01T22:08+0300

poli̇ti̇ka

rus büyükelçiliği

dışişleri bakanlığı

transdinyester

moldova

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamasında, Kişinev'in ‘Moldova'nın içişlerine karıştığı iddiasıyla Rus Büyükelçisine saldırmak’ üzere Rus Büyükelçiliği çevresinde video yayımlama girişimine de dikkat çekti.Zaharova açıklamasında, “Vodvil basittir. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun çekilen görüntüleri ve video klibi hakkında yorum yapmak önemsiz bir konu. Ancak herkese şunu hatırlatmak isterim ki Rus vatandaşlarına yardım etmek, Rus diplomatların doğrudan görevidir. Bu her zaman böyle olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi.Moldova Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, faaliyetlerinin diplomatik statüleriyle çeliştiği iddiasıyla Kişinev'deki Rus Büyükelçiliği'nin üç çalışanını istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurmuştu. Pazartesi günü erken saatlerde Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi Başkanı Alexandru Musteata bir brifingde yaptığı açıklamada Rus Büyükelçiliğinin Pobeda Milletvekili Alexandru Nesterovskiy'in adaletten kaçmasına yardımcı olduğunu iddia etmişti. Musteata yaptığı açıklamada, Nesterovskiy'in kararın açıklanmasından bir gün önce diplomatik misyonun topraklarına girmesine izin verildiğini ve ertesi gün de diplomatik plakalı bir araçla Transdinyester'e götürüldüğünü söylemişti. Buna karşılık Kişinev'deki Rus Büyükelçiliği, Moldova güvenlik birimlerinin iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları 'asılsız ve kabul edilemez' olarak nitelendirmişti.Pazartesi günü Rusya Büyükelçisi Oleg Ozerov Moldova Dışişleri Bakanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirmişti. Aynı gün Zaharova, Moldova makamlarının Rus diplomatları sınır dışı etme yönündeki haksız kararına gerektiği şekilde sert bir tepki verileceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/abd-litvanyada-kaybolan-dorduncu-askerin-de-cesedine-ulasildi-1095046554.html

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rus büyükelçiliği, dışişleri bakanlığı, transdinyester, moldova, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı