https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/abd-litvanyada-kaybolan-dorduncu-askerin-de-cesedine-ulasildi-1095046554.html

ABD: Litvanya'da kaybolan dördüncü askerin de cesedine ulaşıldı

ABD: Litvanya'da kaybolan dördüncü askerin de cesedine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, Litvanya'da meydana gelen eğitim kazasında kaybolan 4 askerden sonuncusunun da cesedine ulaşıldığını doğruladı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T21:46+0300

2025-04-01T21:46+0300

2025-04-01T21:46+0300

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Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Claire Leavitt, Salı günü yaptığı açıklamada, Litvanya'daki bir tatbikat sırasında dört ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Leavitt, gazetecilere yaptğı açıklamada,, "Ne yazık ki dün Litvanya'da üç askerin cesedi bulundu ve bugün dördüncü bir askerin de ölü bulunduğunu teyit etmekten üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı. ABD Ordusu'nun Avrupa ve Afrika Komutanlığı daha önce yaptığı açıklamada dört ABD askerinin Litvanya'daki rutin bir taktik tatbikat sırasında kaybolduğunu belirtmişti. Daha sonra Litvanya medyası askerlerin ölmüş olabileceğini bildirmiş ancak bu bilgi resmi olarak doğrulanmamıştı. ABD Ordusu Avrupa Komutanlığı daha sonra Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinin seyahat ettiği M88 zırhlı kurtarma aracını su altında bulduğunu açıklamıştı. Pazartesi günü ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı kayıp dört askerden üçünün öldüğünü doğrulamıştı.Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait M88 zırhlı kurtarma aracını kayıp ABD askeri personelinin seyahat etmiş olabileceği bir bataklıktan çıkarma operasyonunun tamamlandığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/nato-genel-sekreteri-rutte-olduklerini-soylemisti-litvanyada-kaybolan-abd-askerleri-hakkinda-neler-1094921571.html

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