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Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer hesap sordu: 'Otel ve hükümet yetkililerini uyardım'
Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer hesap sordu: 'Otel ve hükümet yetkililerini uyardım'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede aniden fenalaşarak ölümüyle ilgili olarak sanatçı ve aynı zamanda doktor olan Ferhat Göçer, gerekli müdahalenin yapılıp... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken, sanatçının arkadaşı olan Ferhat Göçer soruşturmanın takipçisi olacağını söyledi. Göçer, otelde hazır bekleyen bir ambulansın ve profesyonel CPR ekibinin olup olmadığını sorarken bu konuda hükümeti ve otel yetkililerini defalarca uyardığını da vurguladı. Ambulans var mıydı?Kuzey Kıbrıs'ta sahnede aniden fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Volkan Konak'ın yakın arkadaşı Ferhat Göçer de soruşturmanın takipçisi olacağını dile getirerek sert çıktı. Göçer, "Otelde hazır bekleyen bir ambulans ve profesyonel CPR ekibi var mıydı? Otel ve hükümet yetkililerini defalarca uyardım. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız.." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sanatci-volkan-konak-hastaneye-kaldirildi-1095002310.html
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Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer hesap sordu: 'Otel ve hükümet yetkililerini uyardım'

10:43 01.04.2025 (güncellendi: 10:48 01.04.2025)
© FotoğrafVolkan Konak
Volkan Konak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2025
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Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede aniden fenalaşarak ölümüyle ilgili olarak sanatçı ve aynı zamanda doktor olan Ferhat Göçer, gerekli müdahalenin yapılıp yapılmadığıyla ilgili konunun takipçisi olacağını söyledi.
Türkiye, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken, sanatçının arkadaşı olan Ferhat Göçer soruşturmanın takipçisi olacağını söyledi. Göçer, otelde hazır bekleyen bir ambulansın ve profesyonel CPR ekibinin olup olmadığını sorarken bu konuda hükümeti ve otel yetkililerini defalarca uyardığını da vurguladı.

Ambulans var mıydı?

Kuzey Kıbrıs'ta sahnede aniden fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Volkan Konak'ın yakın arkadaşı Ferhat Göçer de soruşturmanın takipçisi olacağını dile getirerek sert çıktı. Göçer, "Otelde hazır bekleyen bir ambulans ve profesyonel CPR ekibi var mıydı? Otel ve hükümet yetkililerini defalarca uyardım. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız.." dedi.
Volkan Konak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2025
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Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti
Dün, 00:16

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