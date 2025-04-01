https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/volkan-konakin-ailesi-harekete-gecti-suc-duyurusunda-bulunulacak-1095023423.html
Volkan Konak’ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak
Volkan Konak’ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs’ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ailesi, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlara karşı harekete... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T06:36+0300
2025-04-01T06:36+0300
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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayata veda etti.Sanatçının cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi. Bugün, İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine gönderilecek. Volkan Konak, 2 Nisan’da babasının mezarının yanında aile kabristanına defnedilecek.Volkan Konak'ın ailesinden açıklamaVolkan Konak’ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan kötü yorumlar ve hakaret içerikli paylaşımlar, ailesinin tepkisine yol açtı. Aile, bu paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/volkan-konakin-yillar-onceki-sozleri-gundemde-bayramda-olenlere-cok-uzuluyorum-1095015937.html
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volkan konak, hakaret, suç duyurusu
volkan konak, hakaret, suç duyurusu
Volkan Konak’ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak
06:36 01.04.2025 (güncellendi: 06:37 01.04.2025)
Kuzey Kıbrıs’ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ailesi, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlara karşı harekete geçti. Aile yapılan hakaret içerikli yorumlara karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayata veda etti.
Sanatçının cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi. Bugün, İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine gönderilecek. Volkan Konak, 2 Nisan’da babasının mezarının yanında aile kabristanına defnedilecek.
Volkan Konak'ın ailesinden açıklama
Volkan Konak’ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan kötü yorumlar ve hakaret içerikli paylaşımlar, ailesinin tepkisine yol açtı. Aile, bu paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.
Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."