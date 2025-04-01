https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/volkan-konakin-ailesi-harekete-gecti-suc-duyurusunda-bulunulacak-1095023423.html

Volkan Konak’ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak

Volkan Konak’ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs’ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ailesi, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlara karşı harekete... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T06:36+0300

2025-04-01T06:36+0300

2025-04-01T06:37+0300

türki̇ye

volkan konak

hakaret

suç duyurusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103235/44/1032354451_0:18:1600:918_1920x0_80_0_0_caf9db3e8a44379d02af02008273adcc.jpg

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayata veda etti.Sanatçının cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi. Bugün, İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine gönderilecek. Volkan Konak, 2 Nisan’da babasının mezarının yanında aile kabristanına defnedilecek.Volkan Konak'ın ailesinden açıklamaVolkan Konak’ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan kötü yorumlar ve hakaret içerikli paylaşımlar, ailesinin tepkisine yol açtı. Aile, bu paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/volkan-konakin-yillar-onceki-sozleri-gundemde-bayramda-olenlere-cok-uzuluyorum-1095015937.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

volkan konak, hakaret, suç duyurusu