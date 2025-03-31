https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/volkan-konakin-yillar-onceki-sozleri-gundemde-bayramda-olenlere-cok-uzuluyorum-1095015937.html

Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündemde: 'Bayramda ölenlere çok üzülüyorum'

Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündemde: 'Bayramda ölenlere çok üzülüyorum'

Sputnik Türkiye

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs’taki konseri sırasında sahnede fenalaşarak 58 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının yıllar önce... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T15:11+0300

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2025-03-31T15:11+0300

yaşam

volkan konak

karadeniz

kuzey kıbrıs

trabzon

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Karadeniz müziğinin simgesi, 'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, konser için bulunduğu Kuzey Kıbrıs’ta sahne sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, 58 yaşında yaşama veda etti.Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından, daha önce yaptığı bir açıklamada paylaştığı vasiyeti yeniden gündeme geldi. Konak, şu ifadeleri kullanmıştı:“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”Bu sözleri, sanatçının Karadeniz’e olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.Volkan Konak'ın son görüntüsüSanatçının ölümünden birkaç saat önce kuliste kaydedilen bir görüntüsü de ortaya çıktı. Burada bir hayranıyla karşılaşan Konak, "Sevgilerimi iletiyorum, sevgi ve ışıkla kalın" sözleriyle sevenlerine son mesajını verdi.'Bayramda ölümlere çok üzülüyorum'Volkan Konak’ın bayram günü vefat etmesi, yıllar önce bir programda yaptığı açıklamaları da gündeme taşıdı. Konak, o röportajında ölüm üzerine düşündürücü sözler söylemişti:“Ölüm bile güzel olmalıdır. Oysa şu soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı.”

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volkan konak, karadeniz, kuzey kıbrıs, trabzon