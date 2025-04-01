https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/volkan-konaka-aci-veda-cenaze-toreninde-izdiham-yasandi-1095034532.html
Volkan Konak'a acı veda: Eşi, 'bunu bana nasıl yaptın Volkan' diyerek gözyaşı döktü
Volkan Konak'a acı veda: Eşi, 'bunu bana nasıl yaptın Volkan' diyerek gözyaşı döktü
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde çok sayıda ünlü isim katılarak Konak'ın ailesine... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T13:53+0300
2025-04-01T13:53+0300
2025-04-01T13:57+0300
yaşam
volkan konak
kuzey kıbrıs
i̇stanbul
cenaze töreni
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cenaze namazı
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Kuzey Kıbrıs'ta sahnede rahatsızlandıktan sonra hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye ağlarken, kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Trabzon'da toprağa verilecekKuzey Kıbrıs'tan dün getirilen Volkan Konak'ın cenazesi Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Yoğun bir kalabalığın olduğu cenaze töreninde Selma Konak, eşinin tabutu başından bir an bile ayrılmazken yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Konak 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan' diyerek gözyaşı dökerken, sanatçının büyük kızı Şimal baygınlık geçirdi. Konak'ın cenazesine çok sayıda ünlü isim de katılarak aileye taziyelerini sundu. Konak'ın cenazesi yarın Trabzon Maçka'da aile kabristanında toprağa verilecek. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum demiştiVolkan Konak'ın 2011 yılında katıldığı programda söylediği sözler vefatının ardından gündem oldu. Konak, "Kavgan güzel ve büyük olmalı. Ölüm bize güzel olmalı... Şu lodosta soba zehirlenmelerine çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum... Ölüm bile güzel olmalı" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/akillardaki-soru-zamaninda-mudahale-edilebilseydi-volkan-konak-kurtarilabilir-miydi--1095032506.html
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volkan konak, volkan konak cenaze, volkan konak eşi
Volkan Konak'a acı veda: Eşi, 'bunu bana nasıl yaptın Volkan' diyerek gözyaşı döktü
13:53 01.04.2025 (güncellendi: 13:57 01.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde çok sayıda ünlü isim katılarak Konak'ın ailesine taziyelerini sundu.
Kuzey Kıbrıs'ta sahnede rahatsızlandıktan sonra hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye ağlarken, kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.
Trabzon'da toprağa verilecek
Kuzey Kıbrıs'tan dün getirilen Volkan Konak'ın cenazesi Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Yoğun bir kalabalığın olduğu cenaze töreninde Selma Konak, eşinin tabutu başından bir an bile ayrılmazken yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Konak 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan' diyerek gözyaşı dökerken, sanatçının büyük kızı Şimal baygınlık geçirdi. Konak'ın cenazesine çok sayıda ünlü isim de katılarak aileye taziyelerini sundu. Konak'ın cenazesi yarın Trabzon Maçka'da aile kabristanında toprağa verilecek.
Bayramda ölümlere çok üzülüyorum demişti
Volkan Konak'ın 2011 yılında katıldığı programda söylediği sözler vefatının ardından gündem oldu. Konak, "Kavgan güzel ve büyük olmalı. Ölüm bize güzel olmalı... Şu lodosta soba zehirlenmelerine çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum... Ölüm bile güzel olmalı" demişti.