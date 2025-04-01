https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/ulusal-kanser-haftasinda-ucretsiz-kanser-taramalarini-basladi-ucretsiz-tarama-testleri-nerelerde-1095040130.html

Ulusal Kanser Haftası'nda ücretsiz kanser taramalarını başladı: Ücretsiz tarama testleri nerelerde yapılıyor?

Ulusal Kanser Haftası'nda ücretsiz kanser taramalarını başladı: Ücretsiz tarama testleri nerelerde yapılıyor?

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaları konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T17:30+0300

2025-04-01T17:30+0300

2025-04-01T17:30+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

kanser

kolorektal kanser

meme kanseri

erken teşhis

ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/03/1053424666_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_ecd4bfef215fcadf0dd325e9025e8036.jpg

Dünyada ve Türkiye'de kanser vakalarında artış yaşanırken uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı da, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle ücretsiz yapılan kanser taramalarına çekerek "Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım" ifadesine yer verildi.Kimler kanser tarama testi yaptırmalı?"Hep birlikte kanserle mücadele edelim" başlığıyla yapılan paylaşımda, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri için 2 yılda bir, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser için 2 yılda bir tarama yapıldığı belirtildi.Ücretsiz kanser tarama testleri nerelerde yapılıyor?Paylaşımda, kanser taraması için kanser erken teşhis, tarama ve eğitim, toplum sağlığı, sağlıklı hayat ile aile sağlığı merkezlerine başvuru yapılabildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/komsu-tavsiyesi-hayatini-kurtardi-saglik-taramasi-yaptiran-kadin-erken-teshisle-kanseri-yendi-1095034656.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık bakanlığı, kanser, kolorektal kanser, meme kanseri, erken teşhis, ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)