https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/ulusal-kanser-haftasinda-ucretsiz-kanser-taramalarini-basladi-ucretsiz-tarama-testleri-nerelerde-1095040130.html
Ulusal Kanser Haftası'nda ücretsiz kanser taramalarını başladı: Ücretsiz tarama testleri nerelerde yapılıyor?
Ulusal Kanser Haftası'nda ücretsiz kanser taramalarını başladı: Ücretsiz tarama testleri nerelerde yapılıyor?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaları konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T17:30+0300
2025-04-01T17:30+0300
2025-04-01T17:30+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
kanser
kolorektal kanser
meme kanseri
erken teşhis
ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)
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Dünyada ve Türkiye'de kanser vakalarında artış yaşanırken uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı da, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle ücretsiz yapılan kanser taramalarına çekerek "Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım" ifadesine yer verildi.Kimler kanser tarama testi yaptırmalı?"Hep birlikte kanserle mücadele edelim" başlığıyla yapılan paylaşımda, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri için 2 yılda bir, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser için 2 yılda bir tarama yapıldığı belirtildi.Ücretsiz kanser tarama testleri nerelerde yapılıyor?Paylaşımda, kanser taraması için kanser erken teşhis, tarama ve eğitim, toplum sağlığı, sağlıklı hayat ile aile sağlığı merkezlerine başvuru yapılabildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/komsu-tavsiyesi-hayatini-kurtardi-saglik-taramasi-yaptiran-kadin-erken-teshisle-kanseri-yendi-1095034656.html
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sağlık bakanlığı, kanser, kolorektal kanser, meme kanseri, erken teşhis, ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)
sağlık bakanlığı, kanser, kolorektal kanser, meme kanseri, erken teşhis, ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)
Ulusal Kanser Haftası'nda ücretsiz kanser taramalarını başladı: Ücretsiz tarama testleri nerelerde yapılıyor?
Sağlık Bakanlığı 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaları konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.
Dünyada ve Türkiye'de kanser vakalarında artış yaşanırken uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı da, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle ücretsiz yapılan kanser taramalarına çekerek "Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım" ifadesine yer verildi.
Kimler kanser tarama testi yaptırmalı?
"Hep birlikte kanserle mücadele edelim" başlığıyla yapılan paylaşımda, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri için 2 yılda bir, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser için 2 yılda bir tarama yapıldığı belirtildi.
Ücretsiz kanser tarama testleri nerelerde yapılıyor?
Paylaşımda, kanser taraması için kanser erken teşhis, tarama ve eğitim, toplum sağlığı, sağlıklı hayat ile aile sağlığı merkezlerine başvuru yapılabildiği kaydedildi.